Визит посла США в России на Казанскую ТЭЦ-3

Среди значимых событий этой недели - двухдневный визит посла США в России Джона Хантсмана в Казань. Одной из маршрутных точек в программе пребывания Ханстмана стало посещение самой крупной казанской станции – ТЭЦ-3. Он осмотрел новый блок станции, оснащенный газотурбинной установкой на базе мощной и эффективной турбины 9HA.01 производства американской компании General Electric.
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