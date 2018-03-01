Визит посла США в России на Казанскую ТЭЦ-3

18:22, 01.03.2018 11
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Пресс-служба ОАО "ТАИФ"

Среди значимых событий этой недели - двухдневный визит посла США в России Джона Хантсмана в Казань. Одной из маршрутных точек в программе пребывания Ханстмана стало посещение самой крупной казанской станции – ТЭЦ-3. Он осмотрел новый блок станции, оснащенный газотурбинной установкой на базе мощной и эффективной турбины 9HA.01 производства американской компании General Electric.

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