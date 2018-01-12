Короли госзаказа: Талгат Абдуллин продал здание Поволжского арбитража за полтора миллиарда

Обзор крупнейших тендеров Татарстана: 2017 год стал рекордным для Татарстана по суммам

На протяжении нескольких месяцев «Реальное время» знакомило читателей с крупнейшими государственными заказчиками и исполнителями госзаказов в регионах Приволжского федерального округа. Недавно мы писали о тендерах в Мордовии, до этого рассказывали об Оренбургской области и Пермском крае. Еще раньше вышли материалы об Ульяновской и Нижегородской областях, Башкортостане и Самарской области. А началось все с ситуации в небольших регионах, которые граничат с Татарстаном: в Удмуртии, Марий Эл и Чувашии. Сегодня мы познакомимся с крупнейшими игроками рынка в Татарстане. Ситуация здесь значительно отличается от ситуации в большинстве других регионов ПФО — тут в списке исполнителей нет федеральных банков, да и просто крупных федеральных игроков, а основная масса заказов сконцентрирована в руках госкомпаний.

Рекорды 2017-го: первый среди соседей

Прошедший год стал для Татарстана рекордным за 7 лет по показателю суммы заключенных государственных контрактов. Их объем в 2017 году составил гигантскую сумму в 127 млрд рублей. Годом ранее, в 2016 году, показатель был сравним с цифрами 2014 и 2011 годов — тогда сумма контрактов составила чуть меньше 100 млрд рублей. Показатели 2015 и 2013 года оказались еще меньше — 91 и 85 млрд рублей, а в 2012 году, который ранее был максимальным по сумме контрактов, показатель составил около 106 млрд рублей.

Отметим, что Татарстан является лидером в Приволжском федеральном округе по сумме госконтрактов в 2017 году — впрочем, аналогичная ситуация была и в прошлые годы. К примеру, показатель крупнейшего по населению региона ПФО — Башкортостана — составил 70 млрд рублей. Чуть меньшие по населению Нижегородская и Самарская области заключили в 2017 году госконтрактов на 61 и 73 млрд рублей соответственно.

Конечно, сумма контрактов в Татарстане по-прежнему несравнима с цифрами Москвы (845 млрд), Московской области (305 млрд) и Санкт-Петербурга (342 млрд рублей), но больше, чем в более крупных Краснодарском крае (115 млрд рублей при населении в 5,6 млн человек при татарстанских 3,9 млн человек), Свердловской (112 млрд при населении в 4,3 млн) и Ростовской (82 млрд рублей при 4,2 млн человек населения) областях. Таким образом, Татарстан является одним из лидеров в России по объемам заключенных государственных контрактов.

№ Заказчик Сумма, млн руб. 1 Главинвестстрой 31898 2 Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана 28915 3 ФКУ «Федеральное управление автодорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» 9776 4 Минздрав Татарстана 3436 5 ГКУ «Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей республики Татарстан» 2577 6 Министерство информатизации и связи Татарстана 2328 7 Арбитражный суд Поволжского округа 1669 8 Республиканский клинический онкологический диспансер 1485 9 МУП «Водоканал» 1414 10 «Татмедиа» 1408

Главные бюджетные «доноры» — ГИСУ и дорожники

Абсолютными лидерами по сумме госконтрактов в Татарстане стали две организации, связанные со строительством. Первое место оказалось у Государственного казенного учреждения «Главное инвестиционно-строительное управление республики Татарстан», также известное как ГИСУ или «Главинвестстрой». Ведомство, через которое проходят практически все госзаказы, связанные со строительством, но не связанные с дорогами, в 2017 году заключило контрактов на сумму почти в 32 млрд рублей. Всего было заключено 655 контрактов.



Крупнейший из этих контрактов, на сумму в 764 млн рублей, касался строительства средней общеобразовательной школы на 1224 места в Набережных Челнах. Исполнителем стало челнинское же ООО «Евростиль». Учредители компании с равными долями — Зиннур, Ильнар и Гульнара Гайсины. Второй по объему контракт — на 700 млн рублей — касался строительства школы на те же 1224 места в жилом районе «Салават купере» в Казани. Исполнителем стало ООО «Ак Таш» Газинура Ахметова (не вошло в топ-15 поставщиков), а еще один заказ, на 667 млн рублей, получило государственное предприятие «Татлизинг», относящееся к Министерству строительства. Заказ касался примерно десятка объектов — в основном капремонта образовательных учреждений в районах Татарстана.

Второе место в списке заказчиков заняло Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана («Главтатдортранс»). Ведомство, связанное со строительством дорог, заключило 363 контракта на общую сумму в 28,4 млрд рублей.

Крупнейший из них — на сумму в 796 млн рублей — достался челнинскому ЗАО «Трест Камдорстрой», который считается подконтрольным бывшему главе регионального Миндортранса Владимиру Швецову. Касался заказ реконструкции Московского проспекта и улицы Нариманова в Набережных Челнах. К слову, для компания в Челнах не обошлась без приключений. Отметим, что год для компании оказался непростым — в октябре стало известно, что Федеральная антимонопольная служба ведет в отношении компании внеплановую проверку по выявлению возможного картельного сговора при госзакупках, причем, видимо, за пределами Татарстана — возможно, при ремонте покрытия в екатеринбургском аэропорте «Кольцово» и в аэропорте Волгограда. В ноябре сын Владимира Швецова оказался задержан по подозрению в уводе имущества госпредприятия по коммерческому кредиту.



Контракт на 700 млн рублей касался строительства школы в жилом районе «Салават купере» в Казани. Исполнителем стало ООО «Ак Таш» Газинура Ахметова



Еще один заказ, на 322 млн рублей, получило ОАО «Алексеевскдорстрой» депутата Госсовета Татарстана Фоата Валиева. Заказ связан с содержанием автодорог общего пользования и площадок весового контроля на трассах. Кроме того, аналогичный как по сумме, так и по содержанию заказ достался АО «Татавтодор», которое, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит Минземимуществу Татарстана.

Третье место в списке госзаказчиков заняло другое ведомство, связанное со строительством и содержанием автодорог — на этот раз, правда, федерального уровня. Речь идет о федеральном казенном учреждении «Федеральное управление автодорог Волго-Вятского региона» при Федеральном дорожном агентстве. Учреждение, которое обеспечивает развитие в том числе трассы М-7, а также других дорог на территории Татарстана и соседних регионов, заключило 199 контрактов на общую сумму почти в 10 млрд рублей.

У предприятия сразу пять заказов стоимостью более чем в полмиллиарда рублей. Крупнейший, на 906 млн рублей, касался капремонта 16 километров трассы Р-239 Казань — Оренбург, достался он уже упоминавшемуся «Алексеевскдорстрою». Заказ на 758 млн рублей связан с капремонтом трассы М-5 «Урал» в Ульяновской области, победитель — ООО «Автодоринжиниринг» из Сызрани. Компания, напомним, принадлежит матери депутата Госдумы Евгения Серпера. Кроме того, заказ на ремонт 13 километров трассы М-7 за 745 млн рублей достался ОАО «Каздорстрой» (принадлежит семи физлицам).

Будьте здоровы: рекорды Минздрава Татарстана и онкодиспансера

На четвертом месте в списке самых крупных госзаказчиков Татарстана оказалось местное Министерство здравоохранения. Оно заключило 627 контрактов на 3,4 млрд рублей.

У министерства лишь один заказ на сумму более полумиллиарда рублей — касается он лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на безвозмездное обеспечение лекарственными средствами. Сумма этого заказа — примерно 781 млн рублей, а достался он государственному унитарному предприятию «Таттехмедфарм».

Два других крупных заказа, на 188 и 144 млн рублей, касаются поставки 47 автомобилей Ford Transit для скорой помощи (поставщик — нижегородское ООО «Новак» Надежды и Андрея Галыниных) и вновь — лекарственного обеспечения граждан. На этот раз лекарства предназначаются гражданам, страдающим определенными заболеваниями. Поставщиком здесь выступает «Таттехмедфарм». Выбор же автомобилей Ford Transit не кажется удивительным, если вспомнить, что несколько предприятий по выпуску автомобилей Ford концерна Sollers расположены и в Татарстане.

Клинический онкологический диспансер» при Минздраве Татарстана занял восьмое место с 447 заказами на 1,5 млрд рублей



Второй и последний госзаказчик в топ-10, связанный с медициной, — Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканский клинический онкологический диспансер» при Минздраве Татарстана. Он занял восьмое место с 447 заказами на 1,5 млрд рублей.

Самый крупный заказ — на 277 млн рублей — получил все тот же государственный «Таттехмедфарм», связан заказ с услугами по оптовой торговле основной фармацевтической продукцией и лекарственными препаратами. Два других крупнейших заказа диспансера — на 132 и 115 млн рублей — достались тому же предприятию и касаются поставки химических продуктов.

Газовики и водопроводчики в лидерах

Еще одна значительная статья расходов в Татарстане — инфраструктура. К крупнейшим инфраструктурным государственным заказчикам региона можно отнести три организации. Контрактовы на самую большую сумму заключило ГКУ «Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей республики Татарстан», возглавляемое Заудатом Миннахметовым, отцом главы «Татспиртпрома». Учреждение заняло пятое место с 39 заказами на 2,6 млрд рублей.

Все три крупнейших его заказа достались одному предприятию — государственному АО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан». Заказ на 229 млн рублей связан с восстановлением уличного освещения в населенных пунктах Татарстана, на 167 млн рублей — со строительством и реконструкцией инженерных сетей и населенных пунктов Татарстана, на 154 млн рублей — на капремонт инженерных систем.

Другое учреждение, связанное с инфраструктурой, расположилось на девятом месте — им стало единственное в топ-10 казанское муниципальное предприятие, «Водоканал». Сумма его 239 заказов составила 1,4 млрд рублей.

Крупнейший заказ «Водоканала» — на электроэнергию от ТЭЦ на сумму в 368 млн рублей, был заключен с АО «Татэнергосбыт». С этим же поставщиком был заключен и второй по величине, аналогичный контракт — на 74 млн рублей. Следующий по сумме контракт — на 67,7 млн рублей — «Водоканал» заключил с ООО «Таурат» — на поставку полиоксихлорида алюминия (используется для очистки воды). «Таурат» принадлежит Степану Гетманцеву и Сергею Базину. Отметим, что Гетманцев, помимо владения «Тауратом», также является директором московской компании «Аурат», которая занимается производством коагулянтов — химических веществ, применяемых для очистки воды. Вероятно, «Водоканал» продолжит оставаться в списке крупнейших заказчиков и в 2018 году — ведь в ближайшее время должна быть введена канализационная насосная станция «Заречная», что, скорее всего, сгенерирует новые крупные госзаказы.

18 тысяч ноутбуков и здание суда за 1,5 миллиарда

Оставшиеся три заказчика в топ-10 не связаны с перечисленными выше сферами. Шестое место, например, занимает Министерство информатизации и связи Республики Татарстан, которое за 2017 год заключило 221 контракт на 1,9 млрд рублей.

Заказов на сумму в 360 млн рублей заключили с ООО «АйСиЭл Техно» на поставку почти 18 тысяч ноутбуков RAYbook. Фото icl-techno.ru



Крупнейший из заказов — на сумму в 360 млн рублей — министерство заключило с ООО «АйСиЭл Техно», дочерним предприятием ICL-КПО ВС, на поставку почти 18 тысяч ноутбуков RAYbook. Адресом поставки значатся районные управления образования — соответственно, речь, видимо, идет о новых ноутбуках для учителей.

Этой же компании достался и третий по величине заказ — на 81 млн рублей — на поставку автоматизированных рабочих мест и программно-аппаратных комплексов. Наконец, еще один крупный заказ — на 85 млн рублей — получил ГУП «Центр информационных технологий Республики Татарстан» за услуги по эксплуатации и обеспечению бесперебойного функционирования Государственной интегрированной системы телекоммуникаций Республики Татарстан (представляет из себя единую систему взаимодействия госпредприятий региона).

Седьмое место в списке топ-10 государственных заказчиков Татарстана занял Арбитражный суд Поволжского округа с 36 заказами на 1,67 млрд рублей. Отметим, что почти вся эта сумма, а точнее, 1,56 млрд рублей, касалась лишь одного заказа — на здание самого суда. Исполнителем здесь выступил Госжилфонд при президенте Татарстана. Отметим, что этот крупный тендер был обнародован только в самом конце декабря. При этом информация о том, что здание было выкуплено правительством России, появилась еще в ноябре 2016 года. Строительство здания началось в 2014 году, двумя годами позже стоимость строительства оценивалась в 800 млн рублей, но сама покупка «буксовала» — тогда предполагалось, что вследствие отсутствия согласования вопроса цены о покупке. И вот наконец в самом конце 2017 года вопрос о цене был снят.

Информация о том, что здание суда было выкуплено правительством России, появилась еще в ноябре 2016 года. Фото Максима Платонова

Замыкает десятку республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», заключившее 29 контрактов на 1,4 млрд рублей. Два крупнейших заказа достались государственному АО «Татмедиа» (каждый — по 319 млн рублей) — на создание социально-значимой информации и информирование населения. Еще 241 млн рублей достался за информирование населения АО «ТРК «Новый Век».

№ Подрядчик Сумма, млн руб. 1 АО «Татавтодор» 8491 2 ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» 6015 3 ООО «Татнефтедор» 4544 4 ОАО «Алексеевсдорстрой» 4438 5 ГУП РТ «Татлизинг» 4434 6 «Каздорстрой» 4418 7 ООО «ВолгаДорСтрой» (две компании) 4036 8 ООО «Евростиль» 3484 9 АО «Татэнергосбыт» 3047 10 АО «УКС» 2703 11 НКО «Госжилфонд при Президенте Татарстана» 2625 12 ООО «Евростройхолдинг+» 2496 13 ООО «РСС Инжиниринг» 2151 14 ООО «Татмелиоводстрой» 2043 15 Департамент продовольствия и социального питания Казани 1825