Скандалы недели: взрыв на гипсовом руднике, три новых ТОСЭР и стрельба на кондитерской фабрике

Чем запомнятся татарстанцам уходящие семь дней

Последняя рабочая неделя в 2017 году началась с трагедии в Камско-Устьинском районе РТ — взрыв на предприятии унес жизни двух рабочих. Спустя несколько дней жизни лишился сотрудник московской фабрики из-за палившего в разные стороны директора предприятия, «защищавшего свой бизнес». Также на уходящей неделе получила развитие история «противостояния» военного следователя и «лейтенанта-шпингалета» — суд признал первого виновным и оштрафовал его на 3 тыс. рублей. Также к финишу подошла история «химиков в законе». «Реальное время» вспоминает эти и другие заметные события уходящей недели.

Трагедия на ООО «Фоника Гипс»

В понедельник утром стало известно о трагедии в Камско-Устьинском районе. На предприятии «Фоника Гипс» произошел взрыв, погибло двое рабочих. Следователи считают, что хлопок произошел из-за детонации взрывчатки, используемой в ходе добычи гипса. Незадолго до трагедии работники рудника погрузили в автомобиль пустые коробки из-под аммонала для вывоза из рудника, но не убедились в отсутствии взрывчатки в ящиках. Когда автомобиль покинул территорию рудника, произошла детонация аммонала, в результате чего находившиеся в автомобиле рабочие скончались на месте.

По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Уже во вторник в уголовном деле появился первый подозреваемый. Сотрудниками следствия был задержан 58-летний горный мастер Константин Макаров. Причастность к совершению преступления Макаров не признал. Следователи полагают, что именно этот горный мастер подписал акт об израсходовании взрывчатки.

Обратились к Фемиде представители Госавтоинспекции Татарстана и попросили определиться с административным наказанием по факту проезда Пилипенко на красный свет. Фото Дарьи Турцевой



Военный следователь vs «лейтенант-шпингалет»



Во вторник, 26 декабря, в Вахитовском районном суде Казани начали рассмотрение дела Игоря Пилипенко — 25-летнего военного следователя и сына замглавы Саратова, который сцепился с инспекторами ГИБДД Татарстана в ноябре этого года. Видео, на котором инспектор ДПС, рискуя жизнью, остановил авто нарушителя, а потом последнего жестко задержали, стало популярным в Сети.

Обратились к Фемиде представители Госавтоинспекции Татарстана и попросили определиться с административным наказанием по фактам проезда Пилипенко на красный свет и невыполнения требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства. Отметим, что постановления в отношении обычных водителей инспекторы выносят сами, но тут особый случай. Пилипенко — следователь Военно-следственного управления СКР, и в отношении него действует особый порядок привлечения к административной ответственности.

Пилипенко не явился на процесс, как в первый раз (попросил о переносе заседания), так и во второй (попросил рассмотреть дело без него). Итак, по итогам второго заседания, состоявшегося 27 декабря, суд признал военного следователя и сына замглавы Саратова виновным и назначил штраф 2 800 рублей. Суд установил, что Пилипенко два раза проехал на красный и пытался скрыться от сотрудников ГИБДД.

Постановление о создании территорий опережающего социально-экономического развития в трех моногородах Татарстана подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Фото prav.tatar.ru



Плюс три ТОСЭР для Татарстана

Одним из итогов уходящей недели стало увеличение количества ТОСЭР в Татарстане: постановление о создании территорий опережающего социально-экономического развития в трех моногородах Татарстана подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Суммарно три ТОСЭР помогут привлечь 23,6 млрд рублей инвестиций и создать несколько тысяч рабочих мест. Отметим, что до этого момента в Татарстане была только одна территория опережающего развития — в Набережных Челнах, созданная в январе 2016 года.

Правительство Татарстана уже заключило рамочные соглашения с инвесторами, которые в будущем рассчитывают получить статус резидентов. В случае с Нижнекамском речь идет о 15 проектах (планируется организовать производства крупногабаритной пластиковой тары, трубной изоляции и профилей из вспененного полиэтилена и т.д.).

В ТОСЭР Чистополя могут зайти 23 инвестора: там появятся производства продукции здорового питания, бутилированной воды первой категории, бетонных блоков, телемедицинских мобильных флюорографических комплексов с каналами спутниковой связи. Также в ТОСЭР планируется привлечь нефтегазовые предприятия и завод по производству белкового концентрата из масличных культур.



В третий моногород, Зеленодольск, власти позвали также 15 компаний. В местной ТОСЭР будет организовано производство «современного конкурентоспособного» палубного оборудования, сельскохозяйственной техники, автомобильных запчастей, тепличных комплексов, лекарств, товаров из пластмассы, спецодежды, а также крупной бытовой техники.

Верховный суд РТ оставил Алпарову под домашним арестом до 1 февраля 2018 года. Фото Ирины Плотниковой

Мера пресечения для сына бывшего вице-премьера РТ и «VIP-приставов»

Во вторник в Верховном суде РТ обжаловались меры пресечения для заместителя главного судебного пристава РТ Сергея Плющего и отстраненной от должности начальника межрайонного отдела по особым исполнительным производствам Жанны Алпаровой. Первого ранее освободил из-под домашнего ареста Советский райсуд, с чем не согласилась прокуратура. Вторую же оставили под домашним арестом, и это решение оспорила защита.

Верховный суд РТ узаконил оба решения — оставил Плющего на свободе, а Алпарову под домашним арестом до 1 февраля 2018 года. Напомним, эта мера пресечения была избрана ей 3 ноября. Алпарову задержали по подозрению в превышении должностных полномочий с арестом имущества по скандальному делу iBOX. Однако позже 11-й апелляционный арбитражный суд признал действия приставов отдела Алпаровой законными.

Оценку позиции арбитража следователи до сих пор не дали. Зато возбудили в отношении Алпаровой еще одно дело по той же 286-й статье УК РФ в связи с отменой ею, как начальником отдела, постановления о взыскании в бюджет РФ исполнительного сбора в 1,4 млн рублей (7% от суммы) с ООО «Ясная Поляна» в 2016 году. Еще три дела о превышениях Следком по РТ возбудил 29 ноября, перед продлением срока домашнего ареста Алпаровой.

Также на этой неделе Советский райсуд Казани оставил под домашним арестом до 9 марта 27-летнего Владимира Швецова-младшего — директора ООО «Союздорстрой 10» и сына бывшего вице-премьера Татарстана. На прошедшем заседании суда стало известно, что после возбуждения нового дела о мошенничестве ущерб по делу Швецовых вырос до 90 млн рублей, а отец обвиняемых сына и дочери до сих пор не допрошен.

В казанских магазинах «Атак» провели ребрендинг и открыли их под вывеской «Ашана». Фото Антона Журавлева

«Атак» превращается...

На этой неделе «Ашан» преподнес очередной сюрприз казанцам под Новый год: в казанских магазинах «Атак» провели ребрендинг и открыли их под вывеской «Ашана». Супермаркеты на ул. Бурхана Шахиди, Сабан и Габишева уже переформатировали. Четвертый «Атак», переименованный в «Ашан», открыли в ТЦ «Порт» на Оренбургском тракте в этот четверг.



Сети «Ашан» и «Атак» слились в единую структуру «Ашан Ритейл Россия» в конце 2015 года. Именно тогда и было объявлено о ребрендинге «Атак» в «Ашан Супермаркет». В обновленных магазинах сменили ассортимент с упором на овощи, фрукты и свежую выпечку. Кроме того, «Ашан» отличает от «Атак» более бюджетная ценовая политика на товары.

Отметим, что эксперты положительно оценили решение компании «Ашан Ритейл Россия» о переформатировании супермаркетов «Атак». К примеру, руководитель АН «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров заявил следующее: « В Казани сложился ошибочный стереотип, что это разные бренды — «Ашан» и «Атак». У нас в городе «Атак» был менее раскрученным брендом, люди в него меньше ходили. Поэтому, видимо, и решили провести ребрендинг — закрывать «Атак» и открывать «Ашаны», что они здесь и реализовали».

Семь таунхаусов и депутат Казгордумы



В понедельник в Казани возобновился судебный процесс по делу 64-летнего политика и бизнесмена Надыра Хайруллина. В апреле 2017 года лидер партии власти в Казгордуме был арестован по подозрению в посредничестве при передаче беспрецедентной для Казани взятки в 24 млн рублей за легализацию сотрудниками исполкома таунхаусов на улице Менделеева. Как выяснило «Реальное время», состава преступления в действиях уже уволенных чиновников Следком не нашел и отправил Хайруллина на скамью подсудимых по обвинению в мошенничестве, а тем временем таунхаусы стоят на своих местах.

Судья посчитал необходимым продлить срок домашнего ареста фигуранта аж до 16 мая 2018 года. Фото Олега Тихонова

На первое заседание в Приволжский райсуд Казани Надыр Хайруллин пришел с двумя адвокатами и конвоиром — после полугода пребывания в СИЗО реальный арест депутату заменили домашним. Со своим юристом явился и потерпевший предприниматель Альберт Кабиров, застройщик таунхаусов. Он рассказал «Реальному времени», что еще в 2014 году отдал обвиняемому 24,1 млн рублей, думая, что таким образом… пополнит городскую казну и власти пойдут на мировую по сценарию Сочи.

Судья посчитал необходимым продлить срок домашнего ареста фигуранта аж до 16 мая 2018 года, а вот до оглашения обвинительного заключения и допроса потерпевшего дело не дошло. Поскольку выяснилось, что официального уведомления о назначении судебного заседания подсудимый не получал. Устранить эту оплошность должны к следующему заседанию. Оно назначено на 25 декабря.

Стрельба на кондитерской фабрике

В среду все внимание в стране было приковано к столичной фабрике «Меньшевик», где бывший директор устроил стрельбу на территории предприятия. Фабрика «Меньшевик» находится на юге Москвы — это предприятие по выпуску сладостей для детей: мармелада, конфет, жевательной резинки в индивидуальной упаковке. Директором «Меньшевика» является Илья Аверьянов, именно он открыл стрельбу. Как Аверьянов заявил в беседе с Business FM, взялся за винтовку он в попытке защитить бизнес.

По данным системы «СПАРК», в отношении фабрики «Меньшевик» ведется 18 исполнительных производств о взыскании долгов, налогов и штрафов на общую сумму 4,39 млн рублей. 18 января Арбитражный суд Москвы должен рассмотреть иск о банкротстве фабрики «Меньшевик». Заявление о признании предприятия банкротом подал Шамсутдин Тажидинович Раджабов.

В среду все внимание в стране было приковано к столичной фабрике «Меньшевик», где бывший директор устроил стрельбу на территории предприятия. Фото Евгении Новожениной (sputnik.by)

Как выяснил «Лайф», эта история тянется аж с 2013 года, когда деловой партнер Аверьянова Шамсутдин Раджабов выдал тому заем на 90 миллионов. Фабрика так и не рассчиталась по долгам, несмотря на многочисленные отсрочки, и у Раджабова лопнуло терпение. Он пошел в суд, и там постановили в счет оплаты долга отобрать у Аверьянова оба здания фабрики. В тот злополучный день Раджабов вместе с приставами пришел на фабрику, но столкнулся с вооруженным противостоянием. По словам Раджабова, Аверьянов выстрелом убил сторожа, а также производил выстрелы в его сторону и сторону судебных приставов, из-за чего они были вынуждены убежать.

На следующий день сотрудники правоохранительных органов задержали Аверьянова. Полицейские смогли установить местонахождение стрелка и задержали его на территории организации, расположенной на улице Правды в центре Москвы. Аверьянова уже отправили на допрос в Следственный комитет.

«Околоавтомобильные» скандалы

Во вторник Центробанк ввел временную администрацию в челнинской «Страховой группе «АСКО», ссылаясь на ненадлежащее исполнение плана по восстановлению платежеспособности компании. Руководителем временной администрации назначен Сергей Анатольевич Чекулаев — замначальника Управления страхового надзора Департамента страхового рынка ЦБ.

На сайте «АСКО» появилось предупреждение, что договоры страхования, в том числе ОСАГО и КАСКО, заключенные с 25 декабря, недействительны, «поскольку заключены неуполномоченными лицами». В то же время «АСКО» продолжает прием документов по урегулированию убытков и заявлений о расторжении договоров страхования (перестрахования). Эксперты полагают, регулятор принимает превентивные меры, чтобы в будущем избежать большого числа пострадавших клиентов в связи с приходом в компанию новых собственников. Про них говорят как о людях «с нехорошей репутацией».

Еще один скандал вокруг «околоавтомобильной» темы разгорелся в «Автодории». Крупному оператору рынка фотовидеофиксации, связанному с супругой министра связи РФ, не удалось уследить за расходованием средств на закупку комплектующих для камер. В хищении и растрате 1,8 млн рублей ООО «Автодория» обвинили бывшего бухгалтера компании Татьяну Казначееву. Ее дело повторно будет направлено в Вахитовский райсуд Казани, поскольку первый, оправдательный, приговор отменил Верховный суд РТ. Подробности вы можете узнать из материала «Реального времени».



Закончилось рассмотрение апелляционной жалобы осужденного Закарии Закирова и остальных 11 фигурантов нашумевшего уголовного дела о многомиллионных хищениях продукции «Казаньоргсинтеза». Фото Екатерины Гумаровой

«Химики в законе»: конец истории

Под Новый год в Верховном суде РТ закончилось рассмотрение апелляционной жалобы осужденного Закарии Закирова и остальных 11 фигурантов нашумевшего уголовного дела о многомиллионных хищениях продукции «Казаньоргсинтеза» — 28 декабря судебная коллегия в составе председательствующего судьи Ридаиля Сафиуллина вынесла свое решение. Приговор в отношении бывшего мастера смены по отгрузке труб цеха ПИ завода ПППНД Раушана Гумерова был смягчен, поскольку он частично признал свою вину, и составил 6 лет 8 месяцев против прежних 7 лет.

Приговор Евгения Горячева составил 13 лет 11 месяцев: учли добровольную сдачу оружия. Наказание в отношении главного фигуранта дела Закарии Закирова осталось прежним — 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год. Второму организатору ОПС Рустаму Гараеву наказание также не было изменено — 13 лет в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год. Остальным осужденным сроки приговоров были снижены на 2—3 месяца. Приговор в отношении племянника Рустама Гараева Рушана Гараева и его друга Фарида Диярова, которые выполняли функции «группы прикрытия» для грузовиков с похищенным, остался прежним — 8 лет лишения свободы.

Апелляционная инстанция дополнила и резолютивную часть приговора Московского суда Казани. Суд принял решение в солидарном порядке со всех осужденных в счет возмещения материального ущерба предприятию взыскать: с Закарии Закирова, Евгения Горячева, Рустама Гараева, Рушана Гараева, Фарида Диярова — 337 млн рублей, с Ленара Миннулина, Владимира Александрова — 39 млн рублей, Рушана Гумерова — 227 млн рублей, Андрея Зуева — 202 млн рублей, Алексея Емелькина — 209 млн рублей, с Айдара Фаррахова — 157 млн рублей, Константина Тиханова — 160 млн рублей.

«Ошибки Ленина» и простаивающий завод «Татнефти»

На уходящей неделе состоялось последнее в этом году заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга», на котором был утвержден перечень углеводородного сырья и нефтехимической продукции, которая в обязательном порядке должна отгружаться для предприятий — переработчиков сырья внутри республики. В числе других вопросов, поднятых на встрече, прозвучало и предложение гендиректора «Татнефти» Наиля Маганова по загрузке сырьем простаивающего завода «Татнефти» по выпуску синтетических масел.

«Все готово к запуску, нужны поставки альфа-олефинов», — попытался договориться он прямо на встрече «генералов» крупного бизнеса. — Ведь у его истоков стоял Рафинат Саматович», — вытянул главный козырь глава «Татнефти». «И я тоже стоял у истоков, — пожурил его президент. — Ездили, открывали, хвалились. Этой теме пора найти логическое завершение», — согласился Рустам Минниханов.

Рафинат Яруллин к чему-то вспомнил, что и у Ленина были стратегические ошибки. Фото Михаила Фролова (prav.tatarstan.ru)



Возвращаясь к этой теме, Рафинат Яруллин к чему-то вспомнил, что и у Ленина были стратегические ошибки. «Это ты, видимо, новый фильм посмотрел, — откликнулся президент. — Сейчас Ленина любят в плохом свете показать. Немножко предвзято в этом фильме. Какой бы ни был Ленин, он страну не продавал. Ошибки были, но, может быть, у нас с тобой они тоже были. Вот завод-то мы с тобой не довели», — печально заметил Минниханов, обращаясь к главе «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинату Яруллину.