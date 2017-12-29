Пензенские короли госзаказа: в царстве «Большой Волги» правят татарские дорожники

Большинство крупнейших поставщиков Пензенской области работают над ремонтом трассы М-5

«Реальное время» завершает цикл аналитических материалов о госзакупках в регионах ПФО. Мы изучили ситуацию с крупнейшими поставщиками и исполнителями в Удмуртии, Марий Эл и Чувашии. Позже вышли материалы об Ульяновской и Нижегородской областях, Башкортостане и Самарской области. Наконец, недавно вышли статьи о Пермском крае, Оренбургской области и Мордовии. Сегодня мы завершаем цикл материалов о госзаказах в Приволжском федеральном округе и посмотрим, что происходит в Пензенской области. Тут, как оказалось, основная масса крупнейших госзаказов связана с работой федерального ведомства, эксплуатирующего значительный участок трассы М-5.

Больше, чем в прошлом году

Общая стоимость госзаказов в Пензенской области за почти полный 2017 год составила 21,9 млрд рублей. Это меньше, чем у некоторых соседей — например, у Саратовской (25,9 млрд рублей) и Ульяновской (26,9 млрд рублей) областей, а также чем у Тамбовской области (22,1 млрд рублей). Однако остальные два региона-соседа Пензенской области за 2017 год выполнили госзаказов на меньшие суммы. Показатель Мордовии составил 22,2 млрд рублей, Рязанской области — 20,6 млрд рублей.

Отметим, что, в отличие от большинства соседей, Пензенская область уже успела превзойти показатель госзаказов 2016 года — тогда он составил лишь 18,7 млрд рублей. В остальных регионах цифры неполного 2017 года меньше, чем 2016-го, причем в случае с Саратовской областью — почти в два раза (в прошлом году показатель составлял 50,6 млрд рублей). Больше, чем в прошлом году, госзаказов было заключено также в Тамбовской области (прошлогодняя цифра — 20,9 млрд рублей).

Что касается госзаказов Пензенской области, то тут очень заметен перекос в сторону дорожного строительства. Обусловлено это, впрочем, не столько фактом активной стройки дорог в регионе, сколько расположением здесь Федерального управления автодорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства. Через это ведомство проходят госзаказы на строительство и ремонт федеральных трасс в Пензенской области и окрестных регионах — от Рязанской до Самарской областей. При этом, что примечательно, основную массу заказов на строительство в определенных регионах получают компании из соответствующих субъектов федерации. Соответственно, в списке крупнейших поставщиков много компаний не из Пензенской области.

Подрядчик Сумма, млн руб. 1 ООО «Автодоринжиниринг» 2667 2 Сбербанк России 1663 3 ООО НПО «Авангард» 1362 4 ООО «ДРСУ» 1104 5 ООО «ТНС Энерго Пенза» 965 6 ООО «Лидер-Строй» 916 7 ООО ПКФ «Г.П.Б.» 881 8 ООО «СтройКапиталлГрупп» 826 9 ООО «Магистраль» 808 10 ООО «Пензадорстрой» 737

«Автодоринжиниринг»: километры федеральных трасс

Крупнейшим исполнителем госзаказов региона стало ООО «Автодоринжиниринг». Компания получила всего шесть контрактов, но зато каких — на общую сумму примерно в 2,7 млрд рублей. Заказчиком по всем выступила одна организация — Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автодорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства. Этот заказчик является крупнейшим в Пензенской области. Самые крупные заказы касаются ремонта федеральной трассы М-5 «Урал» в Ульяновской области и федеральной автодороги А-300 от Самары до границы с Казахстаном.

«Автодоринжиниринг» зарегистрирован в Сызрани Самарской области, директор компании — Денис Кравчук, владелец — ООО «Центроторг» Софии Серпер и ее же ООО «Инвест-Партнер». «Автодоринжиниринг», напомним, является вторым по величине госзаказчиком Самарской области. София Серпер, как уже писало «Реальное время», является матерью Евгения Серпера — депутата Госдумы и члена комитета по транспорту и строительству.

София Серпер, владелица «Автодоринжиниринга», является матерью Евгения Серпера — депутата Госдумы и члена комитета по транспорту и строительству. Фото facebook.com



Сбербанк: всероссийский бюджетный кредитор

Второе место в списке крупнейших поставщиков региона занял Сбербанк. Ситуация эта является достаточно распространенной — крупнейший банк России во многих регионах выдает кредиты местным ведомствам для финансирования дефицита бюджета. Не стала исключением и Пензенская область. Здесь банк получит от госзаказчиков 1,7 млрд рублей в рамках 63 госзаказов.

Крупнейшие из них — на 161и 344 млн рублей — от Министерства финансов Пензенской области. Помимо этого, крупный госзаказ на 48 млн рублей Сбербанк получил от администрации региональной столицы, Пензы. Нового в этих заказах ничего нет — речь вновь идет о финансировании дефицита бюджета города.

НПО «Авангард»: самарские пензенцы

Третье место по сумме полученных заказов заняло ООО НПО «Авангард». У компании 10 заказов на 1,4 млрд рублей. Все они, в том числе и крупнейший, на 590 млрд рублей, получены от главного госзаказчика региона — федерального управления автодорог «Большая Волга». Заказы касаются ремонта трассы М-5 «Урал» в Рязанской и Самарской областях.

Компания эта, впрочем, как и крупнейший поставщик Пензенской области, базируется в другом регионе — в Самарской области. НПО «Авангард» зарегистрировано в Самаре в 2012 году. Учредителями значатся Руслан Каримов и Ислям Еникеев. В списке других компаний, учрежденных Еникеевым, значится ООО «Волга-Проект» и «Средневолжская строительная компания «ДорМостАэро» (обе из Самары). Отметим, что «Волга-проект» является девятым по сумме госзаказов поставщиком в Башкортостане — она занималась ремонтом трасс для Федерального управления автодорог «Приуралье». Реальным бенефициаром «Волга-Проекта» называют Игоря Разного из города Кузнецка Пензенской области.

Заказы ООО НПО «Авангард» касаются ремонта трассы М-5 «Урал» в Рязанской и Самарской областях. Фото m5-ural.ru



«Дорожное ремонтно-строительное управление»: наследственные дорожники

На четвертом месте с 12 заказами на 1,1 млрд рублей расположилось ООО «Дорожное ремонтно-строительное управление». Эта компания, как и две из трех упомянутых выше, также в основном получала заказы, связанные с федеральным управлением автодорог «Большая Волга». В частности, крупнейшие ее контракты — на 470 и 382 млн рублей — касаются капремонта трассы Р-208 в Пензенской области. Кроме того, заказы на 76,3 и 73,9 млн рублей получен от ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» — они касаются ремонта дороги из Каменки в Ахматовку и из Поима в Земетчино в Пензенской области.

«Дорожное ремонтно-строительное управление» зарегистрировано в городе Каменка Пензенской области, ее директор и учредитель — Михаил Николаев. Из открытых источников удалось узнать, что Михаил Николаев, похоже, дорожник со стажем. В частности, в ежемесячном информационно-аналитическом журнале «Автомобильные дороги» можно встретить такое описание его деятельности: «Благодаря добросовестному труду Михаил Николаев, прошедший в течение 34 лет путь от техника до руководителя Каменского ДРСУ, завоевал уважение и авторитет среди дорожников не только Пензенской области, но и соседних регионов, удостоился благодарности тысяч людей Каменского района, для которых он построил дороги с асфальтобетонным покрытием». Из этого же материала можно узнать, что дело отца продолжает Андрей Николаев, руководитель ФГУ ДЭП №270 (базируется в Каменке и принадлежит, согласно данным ЕГРЮЛ, Министерству имущественных отношений России и Министерству транспорта России).

«ТНС Энерго Пенза»: электричество из Москвы

Замыкает первую пятерку исполнителей госзаказов области ООО «ТНС Энерго Пенза». Компания получила 965 млн рублей в 894 заказах. Подавляющее большинство этих заказов касается поставки электроэнергии. Крупнейший из заказов, к примеру, от Кузнецкого муниципального унитарного предприятия «Горэлектросеть» (на 51,9 млн рублей). Крупные заказы также поступили от ФКУ «Войсковая часть 45108» (на 44 млн рублей) и ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Минздрава России, который находится в Пензе (на 28,5 млн рублей).

ООО «ТНС Энерго Пенза» зарегистрировано в региональной столице и принадлежит ПАО Группа компаний «ТНС Энерго» из Москвы. Основным бенефициаром головной компании называют Дмитрия Аржанова. Компания работает в 11 российских регионах. В апреле сообщалось, что в середине года доля Аржанова должна снизиться до 39,5%, а 25% плюс 1 акция перейдет в доверительное управление «Технопромэкспорту» (на 51% принадлежит «Ростеху»).

Основным бенефициаром «ТНС Энерго» называют Дмитрия Аржанова. Фото rucompromat.com



«Лидер-Строй»: дома и дороги по-рязански

На шестом месте расположилась компания «Лидер-Строй». Она получила всего три заказа, но довольно больших — на 916 млн рублей. Отметим, что все они получены от одного заказчика — и вновь им стало федеральное управление автодорог «Большая Волга». Крупнейший заказ — на 540 млн — получен на ремонт автодороги М-5 в Рязанской области, аналогичный заказ также был на сумму в 333,6 млн рублей.

Компания зарегистрирована в селе Ходынино Рыбновского района Рязанской области в 2010 году. Владеет компанией семья Клеутиных — Игорь Иванович, Иван Иванович и Надежда Дмитриевна. Гендиректор компании Игорь Клеутин летом 2015 года награжден почетной грамотой администрации Рязани «За эффективную деятельность, направленную на развитие социально-экономической сферы, заслуги перед городом Рязань и его жителями и в связи с профессиональным праздником — Днем строителя». Отметим, что компания занимается строительством не только дорог, но и жилья — в частности, в 2015 году «Лидер-Строй» строил жилой дом в рамках программы переселения жителей из аварийных домов.

Однофамильцы экс-губернатора Самарской области и руководителя аппарата губернатора Саратовской области

На седьмом месте расположилась компания с замысловатым названием — Производственно-коммерческая фирма «Г.П.Б.». Она получила в 2017 году четыре контракта на 881 млн рублей, единственным заказчиком в Пензенской области вновь стало управление автодорог «Большая Волга». Крупнейший заказ, на 454 млн рублей, касается ремонта трасс Р-228 Сызрань — Волгоград и Р-158 Нижний Новгород — Саратов (все участки находятся в Саратовской области). С теми же дорогами все в той же Саратовской области связан и второй по величине заказ — на 398,7 млн рублей.

Компания зарегистрирована в Саратове еще в октябре 1995 года. Учредитель компании Петр Горячев, видимо, с его инициалами и связана часть названия юрлица. Компания в 2009 году выплачивала компенсацию в 80 тыс. рублей пострадавшим в ДТП, произошедшем на ул. Лунной в Саратове из-за масляного пятна на дороге.

Восьмое место заняло ООО «СтройКапиталГрупп», получившее три заказа на 826 млн рублей. Уже не кажется удивительным, что все они получены от той же «Большой Волги» и будут направлены на ремонт трассы М-5 в Рязанской области. Суммы заказов — 383, 245 и 198 млн рублей.

Компания зарегистрирована в Рязани в 2008 году, учредитель и директор — Оксана Меркушкина. До января 2017 года учредителем был Виктор Меркушкин. Отметим, что проследить какие-либо связи этих Меркушкиных с однофамильцем — бывшим губернатором Мордовии и Самарской области — не удалось.

Заказы ООО «СтройКапиталГрупп» получены от той же «Большой Волги» и будут направлены на ремонт трассы М-5 в Рязанской области. Фото roads.ru

Ремонт дорог области для «Магистрали» и города — для «Пензадорстроя»

На девятом месте расположилось ООО «Магистраль», получившее заказов на 808 млн рублей. У компании пять заказов. Крупнейший из них, на 291 млн рублей, получен от МКУ «Департамент ЖКХ Пензы» и связан с ремонтом дорог в Пензе. Второй по величине заказ, на 258 млн рублей, получен от «Большой Волги» — на ремонт пензенского участка трассы Р-158 Нижний Новгород — Саранск — Пенза — Саратов. Третий по величине заказ, на 122,7 млн рублей, получен от ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» — на ремонт дороги Городище — Никольск — Ночка — граница области.

При этом компания имеет самарский ИНН, а зарегистрирована в Москве. Учредитель и директор компании — Алсу Кудрякова (у нее при этом пензенский ИНН). Ранее Кудрякова возглавляла ООО «Дорожное строительство» из Пензы, но в мае 2017 года контроль над компанией получил Жиганша Ибрагимов.

Замыкает десятку крупнейших поставщиков еще одна компания, связанная со строительством дорог. Это ООО «Пензадорстрой», получившее 737 млн рублей в восьми заказах. Крупнейший из них — на 240,8 млн рублей — получен от МКУ «Департамент жилищно-коммунального хозяйства Пензы» на ремонт дорог в городе. Еще 160 млн рублей компания получила от «Большой Волги» на ремонт трассы М-5 в Пензенской области. Третий по величине заказ — на 101 млн рублей — был получен от ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» на реконструкцию дороги Пенза — Шемышейка — Лопатино.

Компания зарегистрирована в Пензе в 2001 году, ее владельцы — Маргарита Ананьчева, Лидия Калугина и Марина Козлова. Гендиректором является Виталий Ананьчев. Как говорится на сайте Пензенской городской Думы, «Пензадорстрой» работает в городе с 1975 года.

Заказчики: дороги, медицина и кредиты

Заказчик Сумма, млн руб. 1 ФКУ «Федеральное управление автодорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства 12441 2 ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» 4506 3 Министерство финансов Пензенской области 1507 4 МКУ «Департамент ЖКХ Пензы» 1422 5 ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Минздрава России 1118 6 МКУ «Управление капитального строительства Пензы» 1010 7 АО «Пензенское производственное объединение «Электроприбор» 912 8 ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» 663 9 ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница имени Бурденко» 497 10 Администрация города Пензы 472

Как можно заметить, абсолютным лидером среди заказчиков по общей сумме контрактов в Пензенской области является Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства. Ведомство распределяет заказы на строительство и ремонт федеральных трасс не только в Пензенской области, но и в окрестных регионах. Именно этим можно объяснить гигантскую по меркам региона сумму заказов — 12,4 млрд рублей.

Второе место занимает ведомство, также связанное со строительством, но регионального масштаба — государственное казенное учреждение «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области». Сумма его заказов составила 4,5 млрд рублей. Другие инфраструктурные заказчики также оказались в топе. В частности, МКУ «Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Пензы» занял четвертое место с заказами на 1,4 млрд рублей, а МКУ «Управление капитального строительства Пензы» — шестое место с 1,01 млрд рублей.

Значительная статья расходов региона через госзаказы — медицина. В топ-10 заказчиков оказалось сразу три, связанных с медициной. На пятом месте расположился «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Минздрава России с заказами на 1,12 млрд рублей. Восьмое место заняло ГБУ здравоохранения «Областной онкологический диспансер» с заказами на 663 млн рублей, а девятое место — ГБУ здравоохранения «Пензенская областная клиническая больница имени Бурденко» с заказами на 497 млн рублей.

Остальные позиции в топе поставщиков занимают ведомства из других сфер. К примеру, на третьем месте оказалось Министерство финансов Пензенской области с его контрактами на кредиты и заказами на 1,5 млрд рублей. Седьмое место — у АО «Пензенское производственное объединение «Электроприбор», которое заключило госконтракты на 912 млн рублей. А замыкает десятку администрация Пензы с госзаказами на 472 млн рублей.