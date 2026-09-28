2027 год объявлен годом Минтимера Шаймиева — Рустам Минниханов
Об этом стало известно в ходе послания раиса Татарстана к Госсовету
2027 год объявлен годом Минтимера Шаймиева, сообщил Рустам Минниханов. Об этом стало известно в ходе послания раиса Татарстана к Госсовету
Год Минтимера Шаймиева объявлен, учитывая выдающиеся заслуги в становлении государственности Республики Татарстан и большой личный вклад в политическое и социально-экономическое развитие Республики Татарстан.
Кабмину Татарстана поручено в месячный срок образовать организационный комитет по проведению, в трехмесячный — разработать и утвердить план основных мероприятий.
В 2027 году Минтимеру Шаймиеву исполнится 90 лет. Он родился 20 января 1937 года.
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