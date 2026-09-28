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2027 год объявлен годом Минтимера Шаймиева — Рустам Минниханов

10:57, 28.09.2026

Об этом стало известно в ходе послания раиса Татарстана к Госсовету

2027 год объявлен годом Минтимера Шаймиева — Рустам Минниханов
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

2027 год объявлен годом Минтимера Шаймиева, сообщил Рустам Минниханов. Об этом стало известно в ходе послания раиса Татарстана к Госсовету

Год Минтимера Шаймиева объявлен, учитывая выдающиеся заслуги в становлении государственности Республики Татарстан и большой личный вклад в политическое и социально-экономическое развитие Республики Татарстан.

Кабмину Татарстана поручено в месячный срок образовать организационный комитет по проведению, в трехмесячный — разработать и утвердить план основных мероприятий.

В 2027 году Минтимеру Шаймиеву исполнится 90 лет. Он родился 20 января 1937 года.

Дмитрий Зайцев

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