В Татарстане появился 11-й вице-премьер — исполняющим обязанности стал Александр Лапин
Соответствующие указы подписал раис РТ Рустам Минниханов
Число вице-премьеров Татарстана расширили с 10 до 11. И.о. нового заместителя премьер-министра стал Герой России, генерал-полковник Александр Лапин. Соответствующие указы подписал раис РТ Рустам Минниханов.
И.о. Лапин будет до согласования с Госсоветом республики.
— До согласования Государственным Советом Республики Татарстан кандидатуры на должность заместителя премьер-министра Республики Татарстан назначить исполняющим обязанности заместителя премьер-министра Республики Татарстан Лапина Александра Павловича, — говорится в указе раиса.
О новом назначении Александра Лапина Рустам Минниханов сообщил вчера во время послания Госсовету. В новой должности генерал-полковник будет курировать вопросы поддержки участников СВО и их семей. Тогда же раис анонсировал формирование отдельной структуры по работе с участниками спецоперации в составе правительства республики.
Сегодня Александр Лапин отказался от мандата депутата Госдумы девятого созыва.
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