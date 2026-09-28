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Раис Татарстана Рустам Миннинханов: «Мы должны делать республику еще более комфортным регионом»

10:11, 28.09.2026

Особо было подчеркнуто, что достичь текущих успехов было бы невозможно без поддержки президента России Владимира Путина и правительства РФ

Раис Татарстана Рустам Миннинханов: «Мы должны делать республику еще более комфортным регионом»
Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился с ежегодным посланием к Государственному Совету. Мероприятие проходит в эти минуты в Государственном большом концертном зале им. С. Сайдашева в рамках 23‑го заседания парламента.

В ходе выступления глава республики, Рустам Минниханов, отметил значимость единства народов России и солидарности граждан в непростые периоды. Раис выразил благодарность жителям Татарстана за сплоченность и добросовестный труд, которые традиционно служат основой для достижения высоких результатов и дальнейшего развития республики.

Особо было подчеркнуто, что достичь текущих успехов было бы невозможно без поддержки президента России Владимира Путина и правительства РФ. Глава республики акцентировал внимание на необходимости сохранять статус опорного региона страны, последовательно делая Татарстан еще более комфортным для жизни.

Дмитрий Зайцев

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