Раис Татарстана Рустам Миннинханов: «Мы должны делать республику еще более комфортным регионом»

Особо было подчеркнуто, что достичь текущих успехов было бы невозможно без поддержки президента России Владимира Путина и правительства РФ

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился с ежегодным посланием к Государственному Совету. Мероприятие проходит в эти минуты в Государственном большом концертном зале им. С. Сайдашева в рамках 23‑го заседания парламента.

В ходе выступления глава республики, Рустам Минниханов, отметил значимость единства народов России и солидарности граждан в непростые периоды. Раис выразил благодарность жителям Татарстана за сплоченность и добросовестный труд, которые традиционно служат основой для достижения высоких результатов и дальнейшего развития республики.

Особо было подчеркнуто, что достичь текущих успехов было бы невозможно без поддержки президента России Владимира Путина и правительства РФ. Глава республики акцентировал внимание на необходимости сохранять статус опорного региона страны, последовательно делая Татарстан еще более комфортным для жизни.

Дмитрий Зайцев