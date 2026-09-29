«Фариду Султановичу — 50 лет, по меркам этого зала — молодой»

После 28 лет бессменного руководства парламентарии впервые избрали нового спикера Госсовета РТ, но не из депутатской среды

Фото: Сергей Козлов

«Фарид Султанович прошел хороший путь — и в городе поработал, и в министерствах, очень много сделал для поддержки малого и среднего бизнеса. Но кого бы вы ни представляли: коммунистов или партию «Единая Россия», — для простых людей партийная принадлежность не имеет значения. Важно, чтобы мы работали во благо нашей республики», — напутствовал раис Татарстана Рустам Минниханов нового главу парламента, выдвинутого фракцией «Единая Россия». Сегодня депутаты Госсовета РТ путем тайного голосования избрали 50-летнего экс-бизнес-омбудсмена Фарида Абдулганиева на пост спикера — за высказались члены правящей фракции ЕР, а также оппозиционные КПРФ и ЛДПР. Сам Абдулганиев обещал следовать задачам, поставленным Миннихановым в послании — диверсификация экономики, демография, поддержка участников СВО. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Не вижу необходимости много говорить»: альтернативы кандидату от ЕР не нашлось

Кандидатуру бывшего уполномоченного по защите прав предпринимателей Фарида Абдулганиева внес вице-спикер и глава фракции «Единая Россия» Юрий Камалтынов. Он сообщил, что правящая фракция единогласно поддержала его кандидатуру, оценив его безупречную репутацию и многолетнюю работу на госслужбе. Особо выделил хорошие организаторские способности и профессиональный подход в решении сложных вопросов. «Вместе мы работаем по многим очень вопросам, и по партийной линии в том числе», — рассказал он. Вице-спикер напомнил, что Фарид Абдулганиев прошел большую школу на муниципальной службе, работая в структурах исполкома Казани. Еще больший опыт государственника накопил на посту министра экологии и природных ресурсов Татарстана, а затем министра экономики республики.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

После этого он занялся общественной работой на посту бизнес-омбудсмена. «Принимал активное участие в успешной реализации большого количества программ по экологии, по развитию малого и среднего бизнеса в Республике Татарстан. Поэтому не вижу необходимости много говорить», — закончил речь Юрий Камалтынов, предложив парламентариям поддержать предложение фракции «Единая Россия» и избрать Фарида Абдулганиева на пост председателя Госсовета РТ. Учитывая подавляющее количество мест ЕР в парламенте, можно сказать, что Абдулганиев сразу стал главным претендентом. Причем безальтернативным — оппозиционная фракция КПРФ и не стала выдвигать своего кандидата. Можно сказать, исход выборов был предрешен.

Смена руководства в татарстанском парламенте происходит впервые за постсоветскую эпоху. Бессменным спикером оставался Фарид Мухаметшин. Он руководил парламентом Татарстана почти 28 лет — с 27 мая 1998 года по 17 марта 2026-го. 17 марта 2026 года Фарид Мухаметшин в возрасте 79 лет досрочно сложил полномочия председателя, объяснив это необходимостью обеспечить преемственность в политике. Депутаты в знак признания его многолетнего вклада учредили для него звание почетного председателя Госсовета Татарстана. На этих правах он приехал на заседание, но выступать не стал.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Главный претендент представил программу действий предельно обобщенно. Фарид Абдулганиев раньше не был депутатом Госсовета, поэтому ему пришлось принять участие в довыборах по Высокогорскому одномандатному округу №50 и получить мандат доверия. Он поблагодарил избирателей Высокогорского и Атнинского района за доверие. В своей программе Абдулганиев обещал следовать задачам, поставленным Миннихановым в послании, — диверсификация экономики, демография, поддержка участников СВО.

Диалог на татарском языке без перевода

Во время дебатов депутат Госсовета и гендиректор ТНВ Ильшат Аминов отметил, что Фарид Абдулганиев известен как технократ, который оперирует цифрами. Однако, по мнению Аминова, для руководителя парламента не менее важно глубоко понимать вопросы образования, истории, культуры и родного языка. Причем вопрос прозвучал на татарском языке и без синхронного перевода для русскоязычной аудитории. В ответ Фарид Абдулганиев поделился личными воспоминаниями, рассказывая также на чисто татарском языке без перевода. «Да, моя работа была тесно связана с экономикой, но я вырос в семье учителя татарского языка. С детства я был окружен татарской литературой, а позже научился играть на гармони, слушая народные песни», — сказал он.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Абдулганиев рассказал, что в молодости часто приезжал в родную деревню с гармонью и участвовал в традиционном празднике сбора полотенец (сөлге җыю). Он также отметил, что его дети пели в татарском хоре «Сөембикә», а сам он регулярно посещает выставки и спектакли национального театра.

— Историю, литературу и традиции своего народа нужно не только знать, но и бережно сохранять и развивать. Это должно стать частью нашей повседневной жизни и работы, — резюмировал глава парламента.

Глава комитета по экологии Азат Хамаев задал вопрос по наболевшей теме. Интенсивное строительство требует освоения больших земельных ресурсов. Как сделать так, чтобы не нанести ущерб окружающей среде? Экс-глава Минэкологии ответил, что необходимо стимулировать внедрение зеленых технологий: «Бережное отношение к природе — это не обременение, а способ повысить инвестпривлекательность».

Уметь прислушиваться к позиции разных фракций, а не идти на поводу одной

Оставалось еще 10 минут, но решили на этом остановиться. Глава общественного объединения «Деловая Россия» Артур Абдульзаянов призвал голосовать за, так как Абдулганиев «работоспособный, стрессоустойчивый, самодостаточный государственный деятель». В пример привел опыт поддержки предпринимательства в пандемию.

Перед голосованием взял слово глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

— Фариду Султановичу — 50 лет, по меркам этого зала — молодой, — отметил он, давая понять, что может не знать всех нюансов в политике. Особенно в парламенте Татарстана — здесь нельзя приказать, надо только убеждать.

И посоветовал ему уметь прислушиваться к позиции разных фракций, а не идти на поводу одной правящей. В пример привел политику Фарида Мухаметшина, который умел видеть суть процессов.

— Фарид Султанович прошел хороший путь — и в городе поработал, и в министерствах, очень много сделал для поддержки малого и среднего бизнеса. Но кого бы вы ни представляли, коммунистов или партию «Единая Россия», для простых людей (партийная принадлежность, — прим. ред.) не имеет значения. Важно, чтобы мы работали во благо нашей республики, — напутствовал Рустам Минниханов нового главу парламента, избранного практически единогласно.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Сразу после избрания он дальше провел заседание парламента. Здесь утвердили изменения в республиканский бюджет в связи с превышением доходов по налогу на прибыль и изменили ставки по патентам для иностранных работников. Замечаний со стороны нового спикера не прозвучало.

1 / 54 Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов