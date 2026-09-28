Минниханов: необходимо развивать ИТ-инфраструктуру
По словам главы региона, задача власти — идти в ногу со временем
В ходе ежегодного послания Государственному Совету раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что цифровизация и искусственный интеллект оказывают влияние на жизнедеятельность, экономику и государственное управление республики.
По словам главы региона, задача власти — идти в ногу со временем, повышать компетенции и использовать новые решения.
Минниханов отметил необходимость продолжить работу по развитию ИТ‑инфраструктуры, а также подготовке квалифицированных кадров. Особое внимание, по его словам, должно быть уделено приоритетным проектам в социальных отраслях — здравоохранении и образовании.
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