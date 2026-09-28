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Экономика

Минниханов: необходимо развивать ИТ-инфраструктуру

10:47, 28.09.2026

По словам главы региона, задача власти — идти в ногу со временем

Минниханов: необходимо развивать ИТ-инфраструктуру
Фото: Динар Фатыхов

В ходе ежегодного послания Государственному Совету раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что цифровизация и искусственный интеллект оказывают влияние на жизнедеятельность, экономику и государственное управление республики.

По словам главы региона, задача власти — идти в ногу со временем, повышать компетенции и использовать новые решения.

Минниханов отметил необходимость продолжить работу по развитию ИТ‑инфраструктуры, а также подготовке квалифицированных кадров. Особое внимание, по его словам, должно быть уделено приоритетным проектам в социальных отраслях — здравоохранении и образовании.

Дмитрий Зайцев

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