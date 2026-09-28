В центре — человек и его качество жизни: что говорят о послании Минниханова

Эксперты, опрошенные «Реальным временем», отмечают человекоцентричность послания и его безусловную актуальность

Сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов выступил с ежегодным посланием перед депутатами Госсовета республики. Доклад получился объемным: он поручил создать управление по работе с участниками СВО, взять под контроль каждый инвестпроект, решить проблему ливневок в Казани и подготовить врача будущего с цифровыми компетенциями. Главный упор — на рост производительности труда и качество жизни татарстанцев. Реакцию на ключевые тезисы мы собрали у тех, кому предстоит работать с этими задачами напрямую, — нового вице-премьера Александра Лапина, уполномоченного по правам человека Сарии Сабурской, руководителя «Соллерс Алабуга» Лилии Оболонской и депутата Госдумы Максима Топилина. Подробнее — в материале «Реального времени».



Новая структура для работы с участниками СВО

Минниханов заявил о создании отдельного управления в Кабинете министров — оно займется вопросами участников СВО и их семей. Курировать направление будет генерал-полковник, Герой РФ Александр Лапин, назначенный вице-премьером республики.

— Всем, кто возвращается с фронта СВО, необходима помощь. Возвращение человека с войны для многих станет долгим и непростым процессом. Ни в коем случае нельзя обесценивать их боевые заслуги ни в семье, ни тем более в обществе. Встречать каждого бойца как героя войны, сражавшегося за правое дело, за свою Родину, — сообщил Александр Лапин.

Со слов Лапина, для этого предлагается создать систему работы по типовому месяцу и целевым неделям, где, кроме разбора итогов работы, проводить регулярные встречи вчерашних бойцов с представителями власти, Минтруда и соцразвития, Встречи предлагается проводить с периодичностью: в муниципальных районах и городских округах — один раз в неделю; в республике — дважды в месяц.

В разговоре с «Реальным временем» Лапин обозначил семь ключевых направлений работы с ветеранами СВО. Первое — индивидуальный подход к каждому ветерану и каждой семье погибшего воина. Второе — стопроцентная диспансеризация всех, кто возвращается с фронта, чтобы вовремя выявить скрытые заболевания, полученные в ходе боевых действий. Третье — переобучение и трудоустройство: здесь нужен точечный, адресный подход, без бюрократии и формальных отписок в Центр занятости. Четвертое — медицинская реабилитация и протезирование тех, кто получил увечья. Пятое — психологическая и психотерапевтическая помощь. Шестое — адаптация к мирной жизни и социализация. И наконец, седьмое — юридическая помощь и своевременное информирование о доступных льготах и формах поддержки.

— Главное, чтобы наши воины, честно выполнившие свой долг перед Родиной, не ощутили себя обманутыми или забытыми, — заявил Лапин.

— Очень насыщенный доклад, очень серьезные задачи поставлены. Сейчас сложное время для всей страны, для нашей республики, в том числе это вопросы специальной военной операции. Дополнительно создается отдельное управление в структуре кабинета министров, которое будет заниматься вопросами участников СВО и членов их семей, — отметила уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская

Каждый инвестпроект — под контролем

Раис подчеркнул: каждый инвестпроект требует внимания, а инвесторам нужна современная инфраструктура. В республике утверждён план мероприятий по улучшению условий ведения бизнеса — за исполнение отвечают правительство и главы районов. Министерствам и управляющим компаниям ОЭЗ поручено мониторить проекты, выявлять риски и оперативно реагировать. В разговоре с «Реальным временем» руководитель департамента по связям с государственными органами ООО «Соллерс Алабуга» Лилия Оболонская заявила, что «Рустам Нургалиевич абсолютно прав в том, что говорит.

-— Предприятие «Соллерс Алабуга», первый резидент ОЭЗ «Алабуга», всецело поддерживает инициативу раиса Татарстана о необходимости роста производительности труда путем цифровизации, роботизации и повышения технологичности процессов. Сегодня «Соллерс Алабуга» на производстве автомобилей задействовано более 70 роботов, а завод двигателей в Елабуге автоматизирован на 95%. Уверены, что консолидация усилий бизнеса, науки и государства в рамках национальных проектов технологического лидерства позволит обеспечить устойчивый рост производительности труда и технологический суверенитет Республики и страны в целом, — заявила в разговоре с «Реальным временем» Оболонская

Обновление инфраструктуры равно повышению качества жизни

По словам Минниханова, за неполный этот год в республике обновили больше 1400 километров инженерных сетей — это рекорд за последние три десятилетия. Но проблема ливневых канализаций, особенно в Казани, никуда не делась: износ настолько сильный, что каждый серьёзный дождь превращается в испытание для городской инфраструктуры. Минниханов поручил правительству проработать вопрос финансирования ремонта ливнёвок — конкретных решений пока нет, но само признание проблемы на таком уровне уже говорит о том, что дальше откладывать не получится.

— Вопросы ливневок и так далее, — это вопрос создания благоприятных условий жизни граждан. Вообще всё послание практически было направлено на дальнейшее повышение качества жизни наших граждан, и вопросы экономики, вопросы сельского хозяйства. Из года в год послание не просто читается — приглашаются те лица, те граждане, которыми мы гордимся: представители образования, здравоохранения, сельского хозяйства, промышленности, предприятий. Это говорит о том, что для руководства республики, для Рустама Нургалиевича главное — это человек, его потребности и его качество жизни, — заявила Сабурская

Задача здесь и сейчас — подготовить врача будущего

Комментируя послание Минниханова, ректор Казанского государственного медицинского университета Айрат Фаррахов отметил несколько ключевых для вуза моментов. По его словам, КГМУ всегда был частью великих достижений российской медицины, и сейчас университет консолидирует усилия с лидерами отрасли, чтобы обеспечить технологический суверенитет и опережающее развитие здравоохранения. Уникальный исторический код вуза — прочный фундамент, на котором строятся будущие контакты, международное сотрудничество и преемственность поколений.

Цифровизацию Фаррахов назвал важнейшим инструментом: внедрение современных технологий, искусственного интеллекта и ИТ-решений — ключ к повышению производительности труда и, что для медуниверситета первостепенно, к кардинальному улучшению качества медицинского образования. Отдельно ректор подчеркнул значимость объявления следующего года Годом Минтимера Шаймиева — это, по его мнению, важнейший фактор единства республики и великий пример того, как нужно относиться к своим предшественникам, созидателям и учителям.

Как отметил Фаррахов, главная цель — подготовить врача будущего, который безупречно владеет как классическими клиническими навыками, так и передовыми цифровыми компетенциями.

— Сегодняшнее Послание руководства аиса Республики Татарстан Рустама Минниханова в очередной раз подтвердило, что регион уверенно удерживает статус лидера. Каждое из озвученных направлений — четкий ориентир для совместной работы по укреплению технологического суверенитета и модернизации промышленности — заявил председатель комитета Госдумы по экономической политике, депутат от Татарстана Максим Топилин

По его словам, важнейшим вектором послания стал упор на кардинальный рост производительности труда через цифровую трансформацию, автоматизацию процессов и роботизацию производств.

— Главная движущая сила всех этих успехов — сами татарстанцы. Жители республики невероятно инициативны, талантливы и трудолюбивы. Для меня как для депутата от Татарстана в Государственной Думе приоритет остается неизменным — твердо отстаивать интересы региона на федеральном уровне, содействовать привлечению финансирования на ключевые инфраструктурные объекты и всецело поддерживать созидательные инициативы наших граждан, — заявил Топилин в разговоре с «Реальным временем».