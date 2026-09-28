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Минниханов обратился с посланием к депутатам Госсовета Татарстана: главное

12:05, 28.09.2026

В своем выступлении глава региона затронул широкий круг тем — от промышленности и инвестиций до сельского хозяйства, инфраструктуры и цифровизации

Минниханов обратился с посланием к депутатам Госсовета Татарстана: главное
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Сегодня раис республики Рустам Минниханов выступил с традиционным посланием перед депутатами Государственного Совета Татарстана. В своем выступлении глава региона затронул широкий круг тем — от промышленности и инвестиций до сельского хозяйства, инфраструктуры и цифровизации. «Реальное время» собрало главные тезисы

Перед посланием раис Татарстана Рустам Минниханов оценил выставку «Мой папа — Герой». «Это большая честь для всей нашей команды и для меня лично. Как и то, что Раис отдельно упомянул наш проект в своем ежегодном послании Государственному Совету РТ. О такой поддержке и о таком признании мы и мечтать не могли». — заявил депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон. Фестиваль объединил детей участников СВО в возрасте от 7 до 17 лет. В течение июня — августа 2026 года участники создавали портреты своих отцов — участников СВО. До конца года выставку можно будет увидеть в разных районах Казани, а финальной точкой станет экспозиция в Государственном Совете РТ.

Традиционно мероприятие собрало помимо депутатов Госсовета и Госдумы глав районов, руководителей республиканских министерств и ведомств, глав крупных компаний и общественных деятелей. Атмосфера перед посланием в БКЗ им С. Сайдашева — в фоторепортаже «Реального времени».

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  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • взято с сайта tatarstan.ru
  • взято с сайта tatarstan.ru
  • Реальное время
  • Сергей Козлов
  • взято с сайта tatarstan.ru
  • Реальное время
  • взято с сайта tatarstan.ru
  • Реальное время
  • Реальное время
  • взято с сайта tatarstan.ru
  • Сергей Козлов
  • Реальное время
  • Сергей Козлов
  • Реальное время
  • Сергей Козлов
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Реальное время
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Реальное время
  • Реальное время
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Реальное время
  • Сергей Козлов
  • Реальное время

Новый вице-премьер и работа с участниками СВО

Минниханов анонсировал формирование отдельной структуры по работе с участниками спецоперации в составе правительства республики.

На должность вице-премьера назначен генерал-полковник, Герой Российской Федерации Александр Лапин. В новой должности он будет курировать вопросы поддержки участников СВО и их семей.

взято с сайта kremlin.ru

Сотрудничество с исламским миром и диверсификация промпроизводства

Татарстан продолжит работу с исламскими странами в рамках группы стратегического видения «Россия — исламский мир». Сотрудничество охватывает культуру, молодежные обмены и развитие халяль-индустрии — как в пищевой сфере, так и в медицине. В республике системно формируется инфраструктура партнерского финансирования. По словам раиса, поставлена задача активно привлекать инвестиции из исламского мира в экономику Татарстана.

Вместе с тем промышленному комплексу республики предстоит выйти на новые экспортные направления по выпуску самолетов Ту-214. Кроме того, в текущем году необходимо организовать межведомственную работу по развитию беспилотных систем в низковысотной области. Минниханов подчеркнул необходимость работать над диверсификацией производства — доля гражданской продукции должна составлять не менее 50% от общего объема выпуска.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В свою очередь, правительству республики поручено принять весь комплекс мер по бесперебойной работе энергетической инфраструктуры. Жители Татарстана должны быть обеспечены топливом в полном объеме.

— Отдельные слова благодарности — компаниям «Татнефть» и «ТАИФ», которые ежегодно в полном объеме предоставляют аграриям дизельное топливо по льготной цене. Мы вам очень благодарны, — заявил Рустам Минниханов.

Инвестиции и деловой климат

Раис подчеркнул, что каждый инвестиционный проект требует внимания. В республике утвержден план мероприятий по улучшению условий ведения бизнеса — правительству и главам районов поручено обеспечить их исполнение в установленные сроки.

Крайне важно обеспечить инвесторов современной инфраструктурой. Отраслевым министерствам и управляющим компаниям особых экономических зон следует вести мониторинг проектов, выявлять риски и оперативно принимать решения по их нейтрализации с использованием мер поддержки.

Реальное время / realnoevremya.ru

Сельское хозяйство и искусственный интеллект в фокусе внимания

По словам Минниханова, аграрии Татарстана полностью обеспечивают население республики продовольствием. Собрано свыше 4,6 млн тонн зерна, более 800 тыс. тонн картофеля и 2 млн тонн сахарной свеклы. Минниханов связал эти результаты с трудом сельчан и системной поддержкой аграрного сектора. В 2026 году на эти меры направлено 16,7 млрд рублей, из которых более 12 млрд — из республиканского бюджета.

Раис отметил, что цифровизация и искусственный интеллект влияют на все сферы жизни — от экономики до государственного управления. Задача власти — идти в ногу со временем, повышать компетенции и внедрять новые решения. Необходимо продолжить развитие ИТ-инфраструктуры и подготовку кадров. Особое внимание — приоритетным цифровым проектам в здравоохранении и образовании.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Ливневки в Казани особенно плохи, а общественный транспорт надо модернизировать

В текущем году модернизировано более 1400 километров инженерных сетей — больше, чем за последние 30 лет. Вместе с тем остро стоит вопрос износа ливневых канализаций, особенно в Казани. Минниханов поручил правительству подготовить предложения по финансированию ремонта ливневок.

Наряду с этим Минниханов признал потребность жителей в доступном и удобном общественном транспорте. Планируется закупить 121 автобус. На модернизацию электротранспорта выделен миллиард рублей, уже отремонтировано 20 трамваев. Таким образом, Минтрансу республики поручено разработать пятилетнюю программу ремонта трамвайных путей и модернизировать систему управления городским транспортом.

2027 год в Республике Татарстан — Год Минтимера Шаймиева

В следующем году первому Президенту Татарстана, Государственному Советнику республики, Герою Труда России Минтимеру Шариповичу исполняется 90 лет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Минтимер Шарипович возглавлял нашу республику в самые сложные годы. Благодаря его мудрости и последовательной, сбалансированной политике в Татарстане сохранился межнациональный и межконфессиональный мир и гражданское согласие, были осуществлены масштабные социально-экономические программы, некоторые из них до сих пор не имеют аналогов в России. В их числе — ликвидация ветхого жилья, полная газификация, социальная ипотека.

Учитывая вклад в становление и развитие Татарстана, Рустам Минниханов объявил 2027 год в Республике Татарстан Годом Минтимера Шаймиева.

— Перед нами стоит много задач. Решить их можно, только работая в единой команде. Убежден, что вместе нам все по плечу. По традиции закончить свое выступление хочу фразой Минтимера Шариповича, которая стала уже брендом республики: «Мы можем! Мы вместе!» Победа будет за нами! — завершил свое выступление Минниханов
Дмитрий Зайцев

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