Минниханов обратился с посланием к депутатам Госсовета Татарстана: главное

В своем выступлении глава региона затронул широкий круг тем — от промышленности и инвестиций до сельского хозяйства, инфраструктуры и цифровизации

Сегодня раис республики Рустам Минниханов выступил с традиционным посланием перед депутатами Государственного Совета Татарстана. В своем выступлении глава региона затронул широкий круг тем — от промышленности и инвестиций до сельского хозяйства, инфраструктуры и цифровизации. «Реальное время» собрало главные тезисы

Перед посланием раис Татарстана Рустам Минниханов оценил выставку «Мой папа — Герой». «Это большая честь для всей нашей команды и для меня лично. Как и то, что Раис отдельно упомянул наш проект в своем ежегодном послании Государственному Совету РТ. О такой поддержке и о таком признании мы и мечтать не могли». — заявил депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон. Фестиваль объединил детей участников СВО в возрасте от 7 до 17 лет. В течение июня — августа 2026 года участники создавали портреты своих отцов — участников СВО. До конца года выставку можно будет увидеть в разных районах Казани, а финальной точкой станет экспозиция в Государственном Совете РТ.

Традиционно мероприятие собрало помимо депутатов Госсовета и Госдумы глав районов, руководителей республиканских министерств и ведомств, глав крупных компаний и общественных деятелей. Атмосфера перед посланием в БКЗ им С. Сайдашева — в фоторепортаже «Реального времени».

1 / 56 Сергей Козлов

Сергей Козлов

взято с сайта tatarstan.ru

взято с сайта tatarstan.ru

Реальное время

Сергей Козлов

взято с сайта tatarstan.ru

Реальное время

взято с сайта tatarstan.ru

Реальное время

Реальное время

взято с сайта tatarstan.ru

Сергей Козлов

Реальное время

Сергей Козлов

Реальное время

Сергей Козлов

Реальное время

Реальное время

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Реальное время

Реальное время

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Реальное время

Реальное время

Реальное время

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Реальное время

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Реальное время

Реальное время

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Реальное время

Сергей Козлов

Реальное время

Новый вице-премьер и работа с участниками СВО

Минниханов анонсировал формирование отдельной структуры по работе с участниками спецоперации в составе правительства республики.

На должность вице-премьера назначен генерал-полковник, Герой Российской Федерации Александр Лапин. В новой должности он будет курировать вопросы поддержки участников СВО и их семей.

Сотрудничество с исламским миром и диверсификация промпроизводства

Татарстан продолжит работу с исламскими странами в рамках группы стратегического видения «Россия — исламский мир». Сотрудничество охватывает культуру, молодежные обмены и развитие халяль-индустрии — как в пищевой сфере, так и в медицине. В республике системно формируется инфраструктура партнерского финансирования. По словам раиса, поставлена задача активно привлекать инвестиции из исламского мира в экономику Татарстана.

Вместе с тем промышленному комплексу республики предстоит выйти на новые экспортные направления по выпуску самолетов Ту-214. Кроме того, в текущем году необходимо организовать межведомственную работу по развитию беспилотных систем в низковысотной области. Минниханов подчеркнул необходимость работать над диверсификацией производства — доля гражданской продукции должна составлять не менее 50% от общего объема выпуска.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В свою очередь, правительству республики поручено принять весь комплекс мер по бесперебойной работе энергетической инфраструктуры. Жители Татарстана должны быть обеспечены топливом в полном объеме.

— Отдельные слова благодарности — компаниям «Татнефть» и «ТАИФ», которые ежегодно в полном объеме предоставляют аграриям дизельное топливо по льготной цене. Мы вам очень благодарны, — заявил Рустам Минниханов.



Инвестиции и деловой климат

Раис подчеркнул, что каждый инвестиционный проект требует внимания. В республике утвержден план мероприятий по улучшению условий ведения бизнеса — правительству и главам районов поручено обеспечить их исполнение в установленные сроки.

Крайне важно обеспечить инвесторов современной инфраструктурой. Отраслевым министерствам и управляющим компаниям особых экономических зон следует вести мониторинг проектов, выявлять риски и оперативно принимать решения по их нейтрализации с использованием мер поддержки.

Реальное время / realnoevremya.ru

Сельское хозяйство и искусственный интеллект в фокусе внимания

По словам Минниханова, аграрии Татарстана полностью обеспечивают население республики продовольствием. Собрано свыше 4,6 млн тонн зерна, более 800 тыс. тонн картофеля и 2 млн тонн сахарной свеклы. Минниханов связал эти результаты с трудом сельчан и системной поддержкой аграрного сектора. В 2026 году на эти меры направлено 16,7 млрд рублей, из которых более 12 млрд — из республиканского бюджета.



Раис отметил, что цифровизация и искусственный интеллект влияют на все сферы жизни — от экономики до государственного управления. Задача власти — идти в ногу со временем, повышать компетенции и внедрять новые решения. Необходимо продолжить развитие ИТ-инфраструктуры и подготовку кадров. Особое внимание — приоритетным цифровым проектам в здравоохранении и образовании.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Ливневки в Казани особенно плохи, а общественный транспорт надо модернизировать

В текущем году модернизировано более 1400 километров инженерных сетей — больше, чем за последние 30 лет. Вместе с тем остро стоит вопрос износа ливневых канализаций, особенно в Казани. Минниханов поручил правительству подготовить предложения по финансированию ремонта ливневок.

Наряду с этим Минниханов признал потребность жителей в доступном и удобном общественном транспорте. Планируется закупить 121 автобус. На модернизацию электротранспорта выделен миллиард рублей, уже отремонтировано 20 трамваев. Таким образом, Минтрансу республики поручено разработать пятилетнюю программу ремонта трамвайных путей и модернизировать систему управления городским транспортом.

2027 год в Республике Татарстан — Год Минтимера Шаймиева

В следующем году первому Президенту Татарстана, Государственному Советнику республики, Герою Труда России Минтимеру Шариповичу исполняется 90 лет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Минтимер Шарипович возглавлял нашу республику в самые сложные годы. Благодаря его мудрости и последовательной, сбалансированной политике в Татарстане сохранился межнациональный и межконфессиональный мир и гражданское согласие, были осуществлены масштабные социально-экономические программы, некоторые из них до сих пор не имеют аналогов в России. В их числе — ликвидация ветхого жилья, полная газификация, социальная ипотека.



Учитывая вклад в становление и развитие Татарстана, Рустам Минниханов объявил 2027 год в Республике Татарстан Годом Минтимера Шаймиева.



— Перед нами стоит много задач. Решить их можно, только работая в единой команде. Убежден, что вместе нам все по плечу. По традиции закончить свое выступление хочу фразой Минтимера Шариповича, которая стала уже брендом республики: «Мы можем! Мы вместе!» Победа будет за нами! — завершил свое выступление Минниханов