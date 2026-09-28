Минниханов: каждый инвестиционный проект в Татарстане требует пристального внимания

По словам раиса, крайне важно обеспечить инвесторов современной инфраструктурой

Фото: Динар Фатыхов

В ходе ежегодного послания Государственному Совету раис Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству и главам районов обеспечить исполнение утвержденного плана мероприятий по улучшению условий ведения бизнеса в установленные сроки. Глава республики подчеркнул, что каждый инвестиционный проект требует пристального внимания.

По словам раиса, крайне важно обеспечить инвесторов современной инфраструктурой. Отраслевым министерствам и управляющим компаниям особых экономических зон следует обеспечить мониторинг проектов, выявлять риски и оперативно принимать решения по их нейтрализации с использованием доступных мер поддержки.

Минниханов акцентировал внимание на том, что создание комфортных условий для инвесторов и своевременная реализация проектов — основа устойчивого экономического развития республики.

Дмитрий Зайцев