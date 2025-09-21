Шнобелевская премия — 2025: Ящерицы-гурманы, пьяные летучие мыши, перекрашенные под зебру коровы
Научные новости за неделю с 15 по 21 сентября: кто получил Шнобелевскую премию
Одна из центральных научных новостей этой недели — Шнобелевская премия-2025. Этот иронический аналог Нобелевки научно-юмористический журнал AIR присуждает вот уже 35 лет за научные труды, которые сначала кажутся смешными, но на самом деле содержат в себе зерно серьезных изысканий. Церемония прошла в Гарвардском университете. В традиционной воскресной рубрике «Реального времени» — перечисление шнобелиатов нынешнего года.
Вклад в дело мира
Шнобелевскую премию мира получили Фритц Реннер, Инге Керсберген, Мэтт Филд и Джессика Вертманн — эти гениальные ученые доказали, что употребление алкоголя улучшает способность человека общаться на иностранном языке. (Согласитесь, этого исследования мы все ждали).
Эксперимент проводили на группе из 50 немецких студентов, изучающих голландский язык. Их пьяные диалоги слушали трезвые носители голландского — и подтвердили: алкоголь действительно развязывает язык и снимает психологический блок. Между прочим, для этого явления даже собственная идиома уже давно придумана (правда, в английском языке) — «голландская смелость», dutch courage.
Авиация
А вот в авиации алкоголь не приветствуется. Франциско Санчез, Мариана Мелькон, Карми Корин и Берри Пиншоу исследовали, влияет ли употребление алкоголя на способность летучих мышей летать и эхолоцировать.
Биологи поили мышей раствором спирта (по сути, водкой) и выпускали их лететь наперегонки с трезвыми коллегами. Эхолокация у летучих мышей-пьянчужек работала хуже, и летели они к цели дольше, чем дисциплинированные абстиненты (оно и понятно, зигзагами всегда получается дольше).
Нутрициология
Даниэль Денди, Габриэль Сеньябето, Роджер Мик и Лука Луизелли получили Шнобелевскую премию за исследование, в котором изучали, как меняется рацион ящериц, которые живут рядом с человеком, и начинают ли они предпочитать человеческую пищу.
Выяснилось, что да, радужные агамы на африканском морском курорте в Того не чужды сибаритства. Ящерицы не прочь полакомиться пиццей, но не всякой. Пиццу «Четыре сыра» они едят, а вот «Четыре сезона» и другие виды пиццы игнорируют.
Педиатрия
Джули Меннела и Гэри Бушам стали обладателем Шнобелевки по педиатрии за то, что изучили, какие ощущения испытывают грудные младенцы, когда их мама поела чеснока.
Согласно их исследованию, если мать ест чеснок — через пару часов меняется запах ее грудного молока, оно пахнет сильнее. Ребенок в итоге дольше сосет грудь (а значит, и съедает больше). Вывод, который сделали ученые, — чесночное молоко нравится младенцам.
Биология
Томоки Кодзима, Казато Оиши, Ясуши Мацубара и другие японские ученые получили премию в области биологии за прорывные эксперименты по окрашиванию коров под зебру.
По их мнению, полосатые коровы успешнее защищены от укусов мух, слепней и прочей шестиногой нечисти. По крайней мере, будучи покрыты краской, они меньше отмахиваются от насекомых хвостом. Водорастворимый белый лак на японских черных коровах помог в полтора раза уменьшить количество насекомых вокруг животных.
Японцы уверяют: раскрашивать коров полосками — отличная мера защиты от мух без использования пестицидов. Они считают, что это поможет сэкономить миллиарды долларов ежегодно. А мы ожидаем исследований других видов окраски: в горошек, в клеточку, в цветочек, в хаотичные пятна.
Химия
Премия нынешнего года по химии присуждена Ротему и Дэниелу Нафталовичам и Фрэнку Гринуэю за эксперименты по поеданию тефлона.
Они проверяли, хороший ли это способ увеличить объемы пищи (а значит, и чувство насыщения) без увеличения ее калорийности. Тефлон, по их мнению, может стать объемным некалорийным наполнителем еды. По крайней мере, мыши, которых три месяца кормили тефлоном с едой в соотношении 1:3, действительно похудели.
Инженерный дизайн
Премию в области инженерного дизайна получили Викаш Кумар и Сартак Миттал — они проанализировали с точки зрения инженерного дизайна, как влияет плохо пахнущая обувь на то, нравится ли человеку дизайн обувной полки. По их мнению, если ботинки воняют, человек стремится обновить не ботинки, а полку. (Хотя мог бы просто заняться гигиеной, посоветовали бы мы).
Физика
Шнобелевская премия по физике отправилась итальянцам — Джакомо Бартолуччи. Маттео Киярчи, Фабрицио Ольмеда и их коллеги изучили физику соуса для пасты.
В частности, они исследовали пасту качо э пепе (с сыром и перцем). Особенно их интересовал фазовый переход, в результате которого в соусе образуются комки, делающие блюдо неаппетитным. Теперь ученым известно, при каких условиях наступает «порог крахмала» и «моцарелловая фаза», после которой соус безнадежно испорчен комками.
В действительности это исследование нелепым не назовешь — физика фазовых переходов в веществах различной плотности сегодня одно из актуальных направлений науки.
Литература
Шнобелевскую премию по литературе получил Уильям Бин (посмертно), который 35 лет подряд скрупулезно записывал и анализировал скорость роста собственных ногтей. Результат опубликовал в научном журнале.
«Например, средний ежедневный прирост ногтя на большом пальце левой руки варьировался от 0,123 мм в день в течение первой части исследования, когда мне было 32 года, до 0,095 мм в день в возрасте 67 лет», — писал доктор. И в научные анналы (пусть и Шнобелевские) все-таки вошел.
Психология
Мартин Зайенковски и Жиль Гиньяк — за исследование того, что происходит с человеком, если ему сказать, что он очень умный. Выясняется, что не стоит перехваливать окружающих: у них от этого начинаются неконтролируемые всплески нарциссизма, а самовосприятие собственного интеллекта растет до небес.
Полученные результаты, по мнению ученых, могут объяснить, как у человека развивается нарциссизм с детского возраста, если ребенок постоянно слышит от родителей, как он гениален.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».