Пицца против рака, грязные румынские деньги и другие научные открытия Шнобелевской премии — 2019

Авторы 10 самых странных научных работ 2019 года получили по 10 триллионов долларов. Правда, зимбабвийских

Игнобелевская (или Шнобелевская, как ее называют у нас) премия каждый год вручается журналом «Анналы невероятных исследований» за самые странные опубликованные научные работы, практическая ценность которых неочевидна. «Реальное время» рассказывает об «игнобелевках» этого года. Прокомментировать некоторые из этих достижений ученых мы попросили Аркадия Курамшина, популяризатора науки, доцента химического института КФУ.

Смешное может быть важным

Не все так просто: лауреаты только на первый взгляд кажутся фриками от науки. На самом деле, большинство «шнобелевских» научных работ несут важную информацию, которая пригождается в других, более серьезных в классическом понимании, исследованиях. Смысл Игнобелевской премии заключается именно в этом: показать все многообразие науки и заставить обратить на нее внимание.

О серьезности мероприятия говорит хотя бы то, что вручают призы настоящие нобелевские лауреаты. Например, в этом году «шнобелиатов» награждали Эрик Маскин (экономика, 2007 год), Рич Робертс (медицина и физиология, 1993) и Джером Фридман (физика, 1990). Лауреаты Игнобелевской премии получают почетные призы, мировую известность и по триллиону зимбабвийских долларов (около 40 американских центов).

Соответствующим образом выглядел и сам трофей, вручаемый лауреатам: в незамысловатой художественной инсталляции можно разглядеть кофейный стаканчик, упаковку жвачки, сигарету, зубную щетку и еще несколько предметов, символизирующих те или иные привычки.

К нему прилагались диплом и денежный приз — 10 триллионов долларов. Правда, доллары были зимбабвийскими и выдавались одной бумажкой (на момент выпуска банкноты ее рыночная стоимость составляла примерно 40 центов США).

Пицца предохраняет от рака, а мертвые тараканы размагничиваются медленнее живых

В номинации «Медицина» победил итальянец Сильвано Галлус: на основе данных, собранных от 8 000 итальянцев, они доказали, что одна пицца в неделю снижает вероятность развития рака пищевода на 59%, горла — на 34%, толстой кишки — на 26%.



Авторы исследования связывают это с тем, что в томатной пасте, без которой не обходится ни одна пицца, содержится антиоксидант ликопин. Ждем сенсационных исследований на тему гаспаччо и сандвичей с помидорами: поле для исследований очень обширно, как и книга рецептов итальянской кухни.

Аркадий Курамшин, кандидат химических наук, доцент КФУ:

— Я совершенно однозначно могу сказать, что пицца действительно может сохранить жизнь — в частности, спасти человека от голодной смерти. Что касается рака, то антиоксидантные свойства ликопина изучаются уже давно, это доказано, поэтому какой-то профилактический эффект от настоящей итальянской пиццы, возможно, действительно есть.

Премию по биологии получили ученые, которые установили, что мертвый таракан размагничивается гораздо дольше, чем живой. «Явное различие в ослаблении магнитного поля связано с броуновским вращением в разных условиях по вязкости», написано в их работе. Над намагниченными тараканами с утра прохихикалась уже вся мировая пресса, но в действительности магнитные свойства живой (и мертвой) материи — это очень перспективная область научных исследований, которая затрагивает, прежде всего, вопросы новейшего медицинского оборудования.

Аркадий Курамшин с ходу нашел и практическое применение этому открытию:

— Во-первых, тараканы мастерски умеют прикинуться мертвыми. Если измерять их намагниченность, можно легко отличать их от живых (правда, я не знаю, зачем это может пригодиться). И во-вторых, на основе полученной информации можно разработать магнитные улавливатели или, наоборот, отпугиватели наших шестиногих питомцев.

Дрессировка студентов-медиков и кубики вомбата

В номинации «Медицинское образование» победили ученые из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна, которые «дрессировали» своих студентов с помощью кликера (это устройство, применяющееся для дрессировки собак). При правильном выполнении задания студент получал не только похвалу, но и звуковой сигнал от кликера — и его результаты продолжали улучшаться! Ждем дальнейших исследований, а потом — на их основе — и новых инициатив от Минобра.

Игнобелевку по физике в этом году получили авторы нашумевшего исследования о вомбатах: наконец-то, мировая наука знает, почему экскременты этих зверьков имеют кубическую форму. Еще прошлой осенью об этом с хохотом писали все, кому не лень. Но Курамшин обращает наше внимание на то, что результаты этого исследования могут быть использованы при разработке устройств, призванных генерировать кубики различного размера. Наверняка вся мировая бионика — наука о том, как в технике используются «изобретения» матушки-природы — восторженно взвыла при виде этого исследования.

Грязные румынские деньги и счастье почесать, где чешется

Пожалуй, самой «неигнобелевской» номинацией оказалась экономика. Премию получили голландские ученые, которые изучали валюты разных стран мира в попытке выяснить, какие банкноты самые «болезнетворные». Они проверяли евро, американские и канадские доллары, хорватские куны, индийские рупии и румынские леи на предмет того, как долго на них живут бактерии: стафилококки, кишечная палочка и энтерококки. Наш совет: никогда не облизывайте леи. Они оказались самыми «грязными».

Аркадий Курамшин комментирует:

— Это очень полезная работа. Дело в том, что деньги — действительно один из самых опасных в эпидемиологическом смысле предметов. На банкнотах и монетах задерживаются частицы человеческой слюны и мельчайшие элементы слизистых оболочек, а вместе с ними мы передаем друг другу бактерии и вирусы. Поэтому изучение свойств поверхности банкнот на предмет удержания и размножения микроорганизмов может сослужить добрую службу эпидемиологическим службам.

Премию мира получили ученые из Британии и Сингапура: они измеряли, сколько удовольствия получает человек, когда почесывает зудящее место. Исследователи сделали сенсационное открытие: чесать лодыжку и особенно спину гораздо приятнее, чем руку. И чем сильнее чешется, тем приятнее чесать (на случай, если вы не знали).

Игнобелиатам традиционно желают удачи в следующем году: таковой удачей считается не попасть в «шнобелевский» список. Мы присоединяемся к пожеланиям и с нетерпением ждем Нобелевской недели: там все будет серьезно.