Лауреаты Шнобелевской премии — 2021 нюхали кинозрителей, вешали носорогов и лечили насморк оргазмами

Главное научное событие недели с 5 по 12 сентября

В пятницу в Гарварде вручили очередную порцию Игнобелевских (Шнобелевских) премий. Лауреаты как всегда выполнили удивительные и уникальные исследования, которые удивили и местами насмешили весь научный мир. Традиционный недельный обзор главных новостей мировой науки «Реальное время» посвящает «шнобелиатам»-2021. Об оргазмах и летающих носорогах, сталкивающихся пешеходах и громких котиках, жирных политиках и дихлофосе на подводных лодках — в нашем сегодняшнем обзоре.

Пандемия внесла корректировки



Игнобелевская премия (по-русски ее чаще называют Шнобелевской) — это своеобразная «Нобелевская премия здорового человека». Эту пародийную награду вручают, на первый взгляд, за самые странные и неоднозначные достижения в науке, а учредил ее главред сатирического журнала «Анналы невероятных исследований» Марк Абрахамс. В Шнобелевской премии царит демократия: здесь нет четко определенного списка дисциплин, ее жюри отталкивается от сути невероятных исследований.

За 30 лет, прошедших с момента учреждения премии, изменилось и отношение к ее номинантами и победителям, сменилась и формулировка, с которой ее вручают. Так, если раньше премию присуждали за открытия, которые «не могут или не должны воспроизводиться», то теперь словесная формула более корректная и менее обидная — «за достижения, которые сначала смешат, а потом заставляют задуматься». Премия 2021 года присуждена была в десяти дисциплинах, и церемония оглашения победителей прошла онлайн — пандемия есть пандемия. Лауреаты «Игнобеля» не всегда обижаются на то, что их отмечают таким способом: в этом году некоторые, например, были подключены к трансляции.

Церемония тоже с юморком: если раньше устраивались большие, смешные и абсурдные шоу, то теперь приходится обходиться гармошками в эфире, причудливыми костюмами и задорными прибаутками. Научный мир и широкая общественность, как правило, ждет эту церемонию, интерес к ней проявляют все крупные мировые СМИ: все-таки так хочется удивиться и улыбнуться в вихре событий этого безумного мира.

Сюзанна Шютц из Лундского университета в Швеции подробно изучила все многообразие звуков, которые издают кошки при общении с людьми. Фото: Руслан Давлетшин

Биология и экология: котики и жвачка

Шнобелевскую премию по биологии получила шведская ученая Сюзанна Шютц из Лундского университета в Швеции за то, что подробно изучила все многообразие звуков, которые издают кошки при общении с людьми. В спектре ее внимания оказались не только мяуканье, но и мурлыканье, щебетание, болтовня (!), трели (!), бормотание, стон, писк, шипение, вой, рычание и прочие звуки, которые мы можем услышать от «усатых-полосатых». Шютц опубликовала не одну работу, а целую серию, проделав за последние 10 лет поистине титанический труд. Перу ее и ее коллег принадлежит целая монография, которая называется «Мелодия в коммуникации между человеком и кошкой (мяузыка): истоки, прошлое, настоящее и будущее».

Разумеется, она попыталась объяснить и контекст, в котором кошки применяют те или иные звуковые эффекты. К примеру, когда пушистые наблюдают за птицами, они щебечут или чирикают (кто не слышал — спросите у Сюзанны Шютц). Если кот намекает вам на то, что он голоден, он мяукает с восходящей мелодикой, а если от всей души пытается поругаться с ветеринаром — тогда с нисходящей. Но главным итогом исследований явилось все-таки то, что все кошки разные, и поэтому их звуки могут широко варьироваться от особи к особи.

Номинацию «Экология» отхватила Лейла Сатари и ее научная группа, составленная из испанских и иранских ученых. Они изучали жвачку, которую люди выплевывают на тротуар. Вернее, даже не совсем ее, а бактериальное сообщество, которое в ней живет, и его изменения. Работа «Бактериом выброшенной жевательной резинки» была сделана с помощью генетического анализа. Оказалось, что сразу после выплевывания в окружающую среду на жвачке обитают в основном бактерии полости рта человека. Но за несколько недель они замещаются теми, которые «наползли» из окружающей среды.

«Наши результаты позволяют предположить, что бактерии могут играть определенную роль в естественном биоразложении жевательной резинки, — пишут исследователи. — Также их можно рассматривать как источник штаммов со способностью к биоразложению в целом». Ученые уверены, что их труд может в будущем помочь разрабатывать новые методы криминалистики. Ну и, вообще, он как минимум интересный.

К вопросу ребята подошли обстоятельно: качество носового дыхания оценили в пяти разных ситуациях. Фото agf-clinica.ru

Медицина и энтомология: оргазм против насморка и дихлофос против подводных тараканов

Революционные исследования победили в номинации «Медицина». Британские, турецкие и немецкие ученые под руководством Олчая Джема Булута вспомнили о том, что заложенность носа могут облегчить физические упражнения. Немного подумав, они сообразили: секс — это тоже физические упражнения. Остальной мировой науке неведомо, каким образом они сумели выбить грант под свою деятельность, но факт остается фактом: они опубликовали исследование эффективности оргазма в лечении заложенности носа.

К вопросу ребята подошли обстоятельно: качество носового дыхания оценили в пяти разных ситуациях: до секса, непосредственно после него, через полчаса, час и три часа после оргазма. А вторая группа испытуемых секса была лишена: вместо него для лечения насморка им предлагался обыкновенный назальный спрей. Выяснилось, что оргазм и спрей «улучшает дыхание носом» до одинакового уровня. Но заложенность носа проходит только на час. За три часа она возвращается к исходному уровню, так что надо все делать заново. Ученые надеются, что их открытие станет мощным подспорьем людям, которым не подходят капли из-за побочных эффектов.

Премию в области энтомологии получили ученые из США — Джон Малреннан с коллегами. Им удалось с высокой статистической достоверностью доказать, что дихлофос — отличный метод борьбы с тараканами на подводных лодках. А пока наши бабушки весело смеются над этим удивительным открытием, мы объясним, зачем они вообще этим занялись. На подводных лодках нельзя использовать привычные инсектициды из-за их токсичности. Но аэрозоль дихлофоса, который разработала группа Малреннана, мало того что уничтожает до 100% живых тараканов на подлодке, так еще и выветривается всего за 4 часа по стандартной системе вентиляции. Правда, яйца тараканов остаются невредимыми, так что ученые рекомендуют периодически повторять обработку.

Итан Бесерис с коллегами из университета Юты выдвинули гипотезу о том, что борода могла появиться в результате эволюции для защиты от ударов по лицу. Фото yuga.ru

Премия мира и экономика: происхождение бороды и жирные политики

Шнобелевская премия мира в этом году достается Итану Бесерису с коллегами из университета Юты. Они выдвинули гипотезу о том, что борода могла появиться в результате эволюции для защиты от ударов по лицу.

Свои сенсационные выводы группа опубликовала в журнале «Интегративная биология организма». Ученые проводили эксперименты (!), показавшие, что густая растительность на лице действительно способна уберечь от перелома челюсти. Правда, добровольцев никто не бил. Исследователи создали упрощенные модели из композитного материала, имитирующего кость, а бороду «играла» шерсть овец с ближайшей скотобойни. Ученые исследовали три вида моделей разной стадии густоты бороды. Удары тоже наносили не сами: этим занималось специальное металлическое устройство с датчиками для измерения силы удара. Короче, жалкая имитация.

Выяснилось, что самая «шерстяная» вариация модели поглощала на 37% больше энергии, чем просто ощипанная овечья кожа. То есть теоретически борода работает! Правда, еще до американцев уже были работы, которые показывали: в настоящей битве борода может разве только напугать противника.

Игнобелевскую премию по экономике получил Павло Блаватский за открытие того, что ожирение политиков страны может быть хорошим индикатором коррупции в этой стране. Его статья так и называется — «Тучность политиков и коррупция в постсоветских странах». Дело в том, что свое исследование он построил на изучении фотографий 299 министров из 15 бывших советских республик. Исследователь определил индекс массы тела каждого политика (расчетным методом по фотографии), и оказалось: медианный ИМТ в его выборке в «высокой степени соответствовал традиционным измерениям коррупции», таким как индексы Transparency International, Всемирного банка и др. Так что Блаватский делает вывод: по степени тучности политиков можно примерно прикидывать уровень политической коррупции там, где первичные показатели недоступны.

Химия и транспорт: запах зрителя и подвешенные носороги

В этом году премию вручили и в такой нестандартной номинации, как «Транспорт». Это одна из сенсаций нынешней «шнобелевки»: когда еще узнаешь о подвешивании носорога вверх ногами? Робин Рэдклифф и его коллеги-ветеринары из Корнелльского университета получили премию за экспериментальное определение того, насколько безопасна перевозка черного носорога в подвешенном состоянии вверх ногами по сравнению с подвешиванием на боку.

Дело в том, что для восстановления популяции черных носорогов этих несчастных животных перевозят из одного нацпарка в Африке в другой, обездвижив, усыпив и подвесив к вертолету за ноги. Ветеринары решили изучить, как подвешивание вниз головой влияет на функции сердца и легких по сравнению с положением на боку. Заметных ухудшений по сравнению с боковым подвешиванием не нашли, но оба положения смещают баланс кислорода и углекислого газа в крови. Поэтому ветеринары советуют придумать что-нибудь еще для транспортировки бедных носорогов.

Премию по химии получил Йорг Викер и его коллеги из Германии, Британии, Кипра, Австрии, Греции и Новой Зеландии за химический анализ воздуха в кинотеатрах: ученые исследовали запахи, исходящие от зрителей во время просмотра фильмов. Они проверяли, можно ли по запаху аудитории определить уровень насилия, секса, антисоциального поведения, употребления наркотиков и ненормативной лексики в фильме, который зрители испытывают. Идея показалась оргкомитету премии достаточно безумной, чтобы ею заинтересоваться.

Выяснилось, что принюхаться к зрителям, выходящим из кинотеатров, — идея не самая плохая. Оказывается, можно составить представление о том, сколько было всякой антисоциальщины в просмотренном кино. Их работа называется «Исследование обоснованности концепции: оценка волатильных органических молекул человека для возрастной классификации фильмов», и она призвана серьезно облегчить работу чиновникам, которые решают вопрос о категории, к которой нужно причислить ту или иную ленту.

Выяснилось, что принюхаться к зрителям, выходящим из кинотеатров, — идея не самая плохая. Фото: kazanfirst.ru

Физика и кинетика: сталкивающиеся пешеходы и несталкивающиеся пешеходы

В номинациях «Физика» и «Кинетика» премию забрали две группы ученых, которые исследовали противоположные феномены. Так, Алессандро Корбетта со своей научной группой выяснял, почему одни пешеходы не сталкиваются постоянно с другими. А Хисаши Мураками с коллегами, наоборот, пытались понять, почему столкновения пешеходов все-таки происходят.

Так вот, фундаментальный труд «Основанное на физике моделирование и представление информации о парном взаимодействии среди пешеходов» показал, что пешеходы при движении постоянно подстраивают свой маршрут, пытаясь сохранять взаимно комфортную дистанцию и избегать столкновения. Потому и не сталкиваются. В общем, ларчик просто открывался: привет, кэп!

Работа «Взаимное предчувствие может помочь самоорганизации в толпах людей» оказалась не менее «капитанской»: эксперименты Мураками показали, что сталкиваются все пешеходы — и те, которых что-то отвлекает, и те, которые сосредоточены на ходьбе. Что с этим делать, пока непонятно. И еще одно сенсационное открытие этой группы: «маневры по уклонению обычно являются совместным процессом».