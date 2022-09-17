Шнобелевская премия 2022: повороты дверных ручек, краш-тест лося и сердца влюбленных

Организаторы Шнобелевской премии (или анти-Нобелевской) объявили победителей этого года. Из-за пандемии COVID-19 в 2022 году церемонию награждения третий раз подряд провели онлайн, сообщает «Интерфакс».



«Шнобелевку» в области прикладной кардиологии получили ученые, изучавшие сердцебиение людей, встретившихся на «свидании вслепую». Они выяснили, что у людей, испытавших симпатию друг к другу при первой встрече, сердца начинают стучать в унисон.

Лауреатами премии по литературе стали ученые из разных стран, которые выяснили, почему юридические документы неоправданно трудны для понимания.

Премию по биологии забрали специалисты за изучение влияния запора на способность скорпионов к спариванию.

В Польше ученые выяснили, что если при тяжелой для пациента токсичной химиотерапии один из компонентов лекарства заменить мороженым, она переносится легче и с меньшим числом побочных эффектов. За это они получили награду в области медицины.

Лауреатами в области инженерии стали ученые из Японии, которые нашли наиболее эффективный способ «использования людьми пальцев при повороте дверной ручки».

Награда за исследование по истории искусства присуждена работе «Мультидисциплинарный подход к изучению ритуальных клизм на керамике майя».

Премию по физике получили специалисты, которые изучали способность выводка утят плыть за матерью, одновременно меняя направление.

Награду в сфере технической безопасности вручили шведу, который сделал резиновый макет лося в натуральную величину и исследовал его при краш-тестах.

Шнобелевская премия мира вручена группе исследователей за алгоритм, который поможет сплетникам выбрать, когда лучше лгать, а когда лучше говорить правду.

Премия учреждена 1991 году, присуждается «за достижения, которые сначала смешат, а потом заставляют задуматься». Церемония награждения проходит в Гарварде перед нобелевской неделей, а премии вручают настоящие нобелевские лауреаты. В этом году церемония прошла опять в онлайн-формате. Призы отправили по электронной почте — бумажный цилиндрический контейнер, который можно распечатать, склеить и использовать для хранения знаний, грамота и вышедшая из оборота купюра в 10 триллионов зимбабвийских долларов.

Подробнее о лауреатах Шнобелевской премии прошлого года — в материале «Реального времени».

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Илина Хакимова