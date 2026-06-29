«Меньше ложных срабатываний»: в жилом фонде обкатают экспериментальные сенсоры газа

НА ТНХИ-Х презентовали новую разработку стоимостью от 4 до 7 тысяч рублей, уральская «ТурбоСервис Рус» предложила услуги по ремонту газовых турбин, а МТС заговорила на татарском

«Нынешние сенсоры по улавливанию утечек газа часто выдают ложные сигналы опасности. На наш взгляд, это и препятствует их массовому применению в домах», — указал на недостаток главный научный сотрудник Института прикладных исследований АН РТ Хафиз Салихов на заседании совета директоров ТНХИ-Х. Академия наук РТ предложила использовать новый тип сенсоров — на основе отечественных светодиодов, производимых петербургской «ЛЕД Микросенсор НТ». Эксперимент по обкатке оптических датчиков в ЖКХ может стартовать в будущем году. Подробнее об этом и других проектах, представленных сегодня раису Татарстана Рустаму Минниханову, — в материале «Реального времени».

Очистить мировой океан от пластика

Сегодняшнее заседание совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» под председательством Рустама Минниханова было полностью посвящено инновационным разработкам, замещающим иностранные решения в промышленности, энергетике, ЖКХ и IT-индустрии. На заслушивание вынесли проекты высокой степени готовности, чьи создатели известны достижениями на этой ниве и настроены расширять сотрудничество в республике.

Новым участником в этом контексте стал Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН. Хотя масштабного соглашения между ним и властями Татарстана пока нет, но взаимодействие на академическом уровне налажено. В научных кругах институт получил широкую известность как разработчик способов очистки окружающей среды от полимерного мусора. В частности, ИОНХ РАН изучает, как пластик накапливается в природной среде и какое влияние оказывает на будущее. Условно говоря, глобальная тема — как очистить мировой океан от пластика — как раз находится в орбите научных изысканий.

На заседании заместитель директора по научной работе Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН Андрей Вошкин представил технологии по переработке отходов и сохранению экологии.

Речь идет об очистке промышленных стоков, образующихся в нефтехимии. Он предложил экстракционный метод очистки промышленных стоков от фенолов и формальдегида с получением товарного фенола высокой чистоты. Кроме того, представил технологии обеззараживания воды без использования реагентов и без образования отходов, а также технологии гидротермального окисления токсичных органических отходов с получением биодизеля. По словам Андрея Вошкина, институт заинтересован в создании технологических центров, ключевой задачей которых является разработка и масштабирование прикладных решений.

Новостройки республики хотят оснастить светодиодными сенсорами газа

Академия наук Татарстана представила новый тип сенсора с оптическими датчиками для улавливания утечек газа в быту. Главный научный сотрудник Института прикладных исследований АН РТ Хафиз Салихов рассказал, что в его основе — инфракрасный светодиод и фотодиоды диапазона 1000—5000 нм на основе гетероструктур InAs-GaSb-InP. Принцип действия заключается в реагировании на «узкую полосу излучения». «Оптические сенсоры являются наиболее перспективными благодаря их надежности и селективности — меньше ложных срабатываний», — сообщил он. В отличие от полупроводниковых сенсоров, которым не доверяют из-за частых ложных срабатываний, светодиодные сенсоры выглядят более надежными.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, буквально в воскресенье из-за утечки газа произошел хлопок в жилом доме в Набережных Челнах.

Гендиректор «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов сообщил, что экспериментальный образец будет вынесен на техсовет. По его словам, оптический сенсор может использоваться не только в ЖКХ, но и в транспорте, работающем на газомоторном топливе.

В разговоре с «Реальным временем» Хафиз Салихов отметил, что предварительная стоимость сенсора составит около 4 тыс. рублей, а модификация с запорным клапаном — до 7 тыс. рублей. Разработчики считают, что оплачивать их установку владельцам квартир не придется. Эти расходы должен взять на себя «Газпром трансгаз Казань» по аналогии с «Татэнергосбытом», который устанавливает за свой счет. Предполагается, что сенсоры будут ставиться в новостройках.

В настоящий момент оптический сенсор находится в стадии экспериментального образца, а полигоном для тестирования станет жилой фонд республики. После этого он должен войти в реестр Минпромторга РФ, сообщил Салихов.

При удачном прохождении эксперимента возможен запуск серийного производства мощностью 100 тыс. штук в год в Казани. Сами светодиоды производит петербургское ООО «ЛЕД Микросенсор НТ», а сборка будет вестись на предприятии в Казани.

Партнер «Татэнерго» из Екатеринбурга в Казани

Президент «ТурбоСервис Рус» Алексей Култышев предложил энергетическим компаниям возможности по оперативному восстановлению газовых турбин. «В периметре на долгосрочный сервис находится 50 газовых турбин разного производства. В том числе контракт на сервисное обслуживание турбин «Татэнерго» на 11 лет», — рассказал он.

Компания является поставщиком оборудования и компонентов для газоперекачивающих агрегатов, работает с предприятиями «Газпрома». В Екатеринбурге есть собственный цех для восстановительного ремонта компонентов горячей части, ключевая компетенция — это освоение восстановительного ремонта, в том числе самые сложные капитальные ремонты.

В конце заседания МТС представила концепцию закрытых частных сетей pLTE для нужд промышленных предприятий, о чем заявлял КАМАЗ на прошлой неделе. В открытой части СМИ показали фрагмент выступления директора филиала МТС Марата Кабанова о том, как ИИ интегрируют в коммуникации. Но он начал с того, что у оператора появился в месседжерах татарский язык, который стал 19-м по счету.

— Мы понимаем, что значительная часть деловой переписки по-прежнему ведется в публичных, а порой и заблокированных мессенджерах. Однако даже использование национальных платформ не всегда безопасно: отсутствие контроля над уволившимися сотрудниками и риск утечки данных неизбежны в открытых системах, — рассказал он.