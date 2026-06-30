Фестивали, культурные и спортивные события июля: куда сходить в Казани

Продолжаем активное лето в столице Татарстана

Фото: Реальное время

Июль в Татарстане обещает насыщенную культурную и спортивную программу: в Казани и за ее пределами пройдут крупные фестивали, концерты, театральные премьеры и городские события под открытым небом. В афише — джазовые вечера в Казанском Кремле, open-air фестивали на набережных и в парках, а также гастрономические и семейные проекты. Для казанского «Рубина» с матча с «Краснодаром» начинается сезон РПЛ, в центре города пройдет чемпионат России по велоспорту, а детей будут знакомить с миром искусства через игру, творчество и практические задания. Подробнее — в афише «Реального времени».

Летние фестивали

Джаз в Кремле с Ольгой Скепнер

2, 9, 16, 23, 30 июля. Присутственные места Казанского Кремля. 6+

В июле на территории Казанского Кремля продолжается фестиваль «ДЖАЗ в Кремле с Ольгой Скепнер». По четвергам зрителей ждут концерты Марианны Савон (2 июля), Нодара Ревии (9 июля), ЛРК Трио (16 июля), Асет Самраиловой с проектом ASET (23 июля) и армянского квинтета Yerevan Calling Quartet (30 июля). Подробнее о том, как прошло открытие XX-й Международного фестиваля импровизационной музыки в июне — в фоторепортаже «Реального времени».

1 / 44 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Kazan Yachting Festival 2026

3 — 5 июля. Яхт-клуб «Призма» на полуострове Локомотив. 16+



В яхт-клубе «Призма» на полуострове Локомотив пройдет международная выставка яхт и катеров на воде Kazan Yachting Festival 2026. Гостей ждут экспозиция современных судов, парусные гонки, деловая программа, концерты и развлекательные мероприятия. Вход на фестиваль свободный.

Open-air закрытие сезона на набережной озера Кабан

4 июля. Набережная озера Кабан (ул. Х. Такташ, 74). 0+



На набережной озера Кабан состоится open-air концерт, посвященный закрытию сезона 2025–2026 оркестра театра Камала. В программе прозвучат произведения татарских композиторов в исполнении оркестра и артистов театра, а завершит вечер электронная музыкальная программа с участием Walkman DJ и Holofonote. Вход на мероприятие свободный.

Фестиваль современной татарской музыки

4 июля. Село Дубъязы. 0+



В 45 километрах от Казани пройдет фестиваль современной татарской музыки. На сцене выступят Марат Яруллин, ABIEM Project, TEERTA MUSICA, DJ Сулейман, Beku и группа «Дышать», представляющие разные направления современной татарской сцены — от поп-музыки до электронной и экспериментальной. Помимо концертов гостей ждут гастрономическая зона, ярмарка и пространства для отдыха.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Игрофест — 2026



5 июля. Парк «Черное озеро». 0+



В парке «Черное Озеро» пройдет фестиваль настольных игр «Игрофест 2026». Гостей ждут более 300 настольных игр, турниры, гигантские игровые зоны, мастер-классы, лекторий, гик-ярмарка, розыгрыши призов и развлечения для детей и взрослых. Вход на фестиваль свободный.

Уличный театральный фестиваль

10-12 июля. Казанский Кремль, парк «Черное озеро». 0-16+.

С 10 по 12 июля в Казани пройдет уличный театральный фестиваль с участием коллективов из разных городов России. Открытие состоится 10 июля в Казанском Кремле с шествием артистов под музыкальное сопровождение барабанного шоу «Горький Бит», после чего зрителей ждут вечерние перформансы и спектакли под открытым небом. В течение 11–12 июля программа развернется сразу на нескольких площадках города, включая Кремль и парк «Черное озеро», и объединит клоунаду, уличный театр, детские постановки и премьеры современных театральных проектов.

Фестиваль воздушных змеев и воздухоплавания



11 — 14, 16 — 19 июля. Болгар. 0+



Примерно в 180 километрах от Казани в Болгаре впервые пройдет Всероссийский фестиваль воздушных змеев и воздухоплавания «Мечтатели» Мечтатели, который состоится в два этапа — с 11 по 14 июля и с 16 по 19 июля. Это первый в России масштабный фестиваль, объединяющий воздушные шоу и семейные активности для участников всех возрастов. Мероприятие позиционируется как большое семейное событие, сочетающее фестиваль воздушных змеев, аэростатов и авиамоделирования. Подробнее о фестивале — в материале «Реального времени».

«Пикник Гельвеции» на тему Сабантуя в Казани

18 июля. Территория отеля Kazan Palace by Tasigo. 18+



На территории Kazan Palace by Tasigo впервые в Казани пройдет гастрономический фестиваль «Пикник Гельвеции» с тематикой Сабантуя. Гостей ждут национальные блюда, музыка, танцы, народные игры и праздничная программа под открытым небом. Фестиваль станет частью гастрольного тура проекта по городам России и объединит традиции татарского праздника с современным форматом городского отдыха.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Концерты

Berat Mert Demir DJ Set

1 июля. Korston. 16+



Berat Mert Demir — представитель новой турецкой электронной сцены, чья музыка в этом сезоне получила широкую популярность в клубной среде и социальных сетях по всему миру. В его живых выступлениях сочетаются элементы deep house, восточные мотивы и атмосферное звучание, вдохновленное ночным Стамбулом.

Олег Газманов

10 июля. МВЦ Казань Экспо. 6+

Олег Газманов представит концертный тур «Я по жизни загулял» совместно с группой «Эскадрон». В программе прозвучат известные хиты разных лет, а также новые произведения, включая композиции патриотической и гражданской тематики. Концертная программа рассчитана на два часа.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Поп-рок хиты, лучшее

13 июля. Театр на Булаке. 0+

Камерный оркестр театра на Булаке представит музыкальное шоу с симфоническими версиями культовых рок— и поп-хитов. В программе прозвучат композиции Muse, Metallica, Queen, AC/DC, Nirvana, «Кино», «Ария», Майкла Джексона, The Beatles, Sia, Adele и Леонида Агутина в новых оркестровых аранжировках. Художественный руководитель и главный дирижер — Анастасия Каткова.

Рок-острова

16 июля. «Максимилианс». 18+

Группа «Рок-острова» выступит с камерной программой, в которой прозвучат любимые хиты разных лет, включая «Белым снегом», «Костры», «Встречи» и «Ничего не говори». Коллектив во главе с Владимиром Захаровым продолжает активную творческую деятельность, регулярно выпуская новые песни и собирая поклонников разных поколений.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

OG Buda

26 июля. Roof Place (KazanMall) . 16+

Roof Fest впервые проходит в Казани на открытой крыше Roof Place. Летний фестиваль объединит живую музыку и атмосферу концертов на высоте, где зрители смогут по-новому услышать любимых артистов. Первой в Казани выступала «Комната культуры». В конце июля на сцене окажется OG Buda с лайв-бэндом. В программе — живое исполнение известных треков и особая атмосфера летнего выступления в сопровождении музыкантов.

Моя Мишель

31 июля. Roof Place (KazanMall). 16+

Следующим участником Roof Fest станет группа «Моя Мишель», исполняющая трек «Зима в сердце» В программе — другие хиты и треки из нового альбома «Ангелы и не очень».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Музыкальный вечер «Октава»

Июль. Лядской сад. 0+

Музыкальный вечер «Октава» пройдет в июле в Лядском саду и станет одним из самых уютных летних событий, которое проходило в последний раз в 2024 году. Открытая площадка объединит живую музыку и атмосферу вечернего городского отдыха. Событие состоится в рамках летней культурной программы города, точную дату сообщат позднее.

Постановки

Евгений Онегин

1 июля. Театр на Булаке. 12+

Спектакль создан по роману в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин» и обращается к вечной теме любви, выбора и упущенных возможностей. Постановка бережно сохраняет поэтический текст, превращая пушкинские строки в живое сценическое действие с глубокой проработкой образов.

Туган Батыр

3, 4 июля. Театр им. Камала. Новое здание. 6+

Музыкальное фэнтези рассказывает о казанском подростке Джавдате, который случайно попадает в подземный мир Нижней Казани, где оживают мифы и забытые легенды. Там он встречает своего предка Туган-батыра и вместе с ним отправляется на поиски магического кольца Культегина, чтобы остановить злого духа Каракота, угрожающего исчезновением древнего города.

Всё с начала

4 июля. Уникс. 16+

Лирическая комедия Антуана Ро «Всё сначала» рассказывает историю о попытке начать жизнь заново, вернуть уверенность в себе, успех и любовь. Спектакль поднимает тему отношений и поиска себя в современном мире, сочетая романтическую линию с живым юмором и динамичным развитием сюжета. В ролях Андрей Ильин, Мария Порошина и Полина Куценко.

Кармен

9 июля. ТАГТОиБ им. М.Джалиля. 12+

Опера Жоржа Бизе «Кармен» в постановке 2025 года рассказывает историю свободолюбивой цыганки, чья судьба и чувства становятся центром драматического конфликта. Постановка итальянского режиссёра Марко Гандини соединяет классическое музыкальное наследие с современным сценическим решением, раскрывая одну из самых известных опер мирового репертуара.

Рамис Назмиев/предоставлено ТАГТОиБ им. М. Джалиля

Жизель

11 июля. ТАГТОиБ им. М.Джалиля. 12+

Балет Адольфа Адана «Жизель» — один из ключевых шедевров романтического балетного наследия, рассказывающий трагическую историю любви крестьянки Жизель и графа Альберта. Постановка 1990 года раскрывает драму предательства и всепрощающей любви, где героиня после смерти становится виллисой и спасает возлюбленного ценой собственного покоя.

Трибунал

21 июля. Театр им. Камала. Новое здание. 12+

Пьеса Андрея Макаёнка рассказывает о семье, оказавшейся перед тяжелым выбором в годы Великой Отечественной войны, когда отец неожиданно переходит на сторону врага. Постановка на русском и белорусском языках соединяет элементы комизма и трагедии, раскрывая тему предательства, человеческих решений и семейных связей в условиях оккупации.

Палата бизнес-класса

23 июля. Уникс. 16+

Комедия-фарс «Палата бизнес-класса» драматурга Александра Коровкина рассказывает о двух пациентах больничной палаты, оказавшихся в водовороте абсурдных ситуаций, интриг и неожиданных совпадений. Вынужденная изоляция превращается в череду комичных событий, где бизнес, личная жизнь и случайности переплетаются самым непредсказуемым образом. В ролях Сергей Рост, Светлана Пермякова, Георгий Мартиросян, Семён Стругачёв, Татьяна Полонская, Виктория Заболотная, Дмитрий Аверин и другие.



Национальные праздники

Иван Купала

5 июля. Зеленодольск. 0+

В Зеленодольске состоится Республиканский праздник славянской культуры «Иван Купала». В программе — народные обряды, хороводы, плетение венков, гадания, игры и выступления фольклорных коллективов, а также вечернее огненное шоу у воды. Гостей также ждут мастер-классы по народным ремеслам и тематические фотозоны с возможностью примерить традиционные костюмы.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кряшенский Питрау

19 июля. Мамадышский район. 0+

В Мамадышском районе состоится республиканский праздник кряшенской культуры «Питрау». Мероприятие включает народные традиции, выступления фольклорных коллективов, мастер-классы, конные скачки «Чаптар», борьбу корэш и конкурс красоты «Керәшен чибәре». Гостей также ждут ремесленные подворья, тематические площадки, «Уголок свахи Горпи» для знакомств и традиционные угощения, а завершится праздник концертной программой и народными гуляниями.



Детям

Дикая Африка

Весь июль. ТРЦ Мега Казань. 0+

По 6 сентября в ТРЦ «Мега» в Казани работает мультимедийный музей развлечений «Дикая Африка», где посетителей ждет погружение в атмосферу африканских джунглей с помощью голограмм и интерактивных инсталляций. Пространство объединяет технологии, элементы африканской культуры и иммерсивное шоу, создавая формат приключения для всей семьи.

Сказка о Царе Салтане

2 июля. Театр кукол «Экият». 5+

Спектакль по сказке Пушкина переносит зрителей в мир волшебных приключений Гвидона, Царевны Лебеди и других героев, где мечты и испытания приводят к важным жизненным выборам. Постановка, приуроченная к 220-летию поэта, сочетает пушкинский текст, музыку и яркое сценическое оформление, создавая атмосферу сказочного мира.

Серия занятий «Детям об искусстве»

11-12, 18-19, 25-26 июля. Казанский Кремль. 0+



Серия занятий «Детям об искусстве» пройдет в июле в рамках выставки «Юсуповы. Роскошь сквозь века» и поможет детям познакомиться с миром искусства через игру, творчество и практические задания. 11–12 июля состоится первое занятие, где участники узнают, как портреты рассказывают истории без слов и создадут собственные художественные образы. 18–19 июля пройдет второе занятие, посвящённое предметам дворцовой коллекции и загадкам исторических артефактов, а 25–26 июля — третье, в котором дети познакомятся с понятием коллекционирования и создадут собственный коллаж.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Детские старты TIMERKIDS

11 июля. Площадка около Центрального стадиона. 3+

В программе забега «Ночная Казань» предусмотрены и детские соревнования на дистанции 300 м, 600 м и 1 км для разных возрастных категорий от 3 до 17 лет. Старт забегов запланирован на 17:30, 18:00 и 18:30. Участников ждут отдельные дистанции в соответствии с возрастом и уровнем подготовки.

Мусульманский детский Сабантуй

20 июля. Балтасинский район. 0+



В деревне Бурбаш пройдет 18-й мусульманский детский Сабантуй. В программе — детские викторины и конкурсы, традиционная борьба корэш, конные скачки, а также конкурс чтецов Корана, исполнение мунаджатов и коллективная молитва на майдане.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Спорт

Чемпионат России по велоспорту

4, 5 июля. У стен Казанского Кремля. 0+



С 1 по 5 июля в Татарстане пройдет чемпионат России по велоспорту на шоссе, основные старты состоятся 4 и 5 июля в Казани у стен Казанского Кремля. Спортсмены разыграют медали в групповых гонках на дистанциях 128,7 и 198 км. Также 4 июля на площади Тысячелетия откроется фан-зона с мастер-классами, трансляциями гонок и развлекательной программой. Вход на все мероприятия свободный.

Забег «Ночная Казань — 2026»

11-12 июля. Площадка около Центрального стадиона. 18+

В Казань состоится ночной городской забег «Ночная Казань» и региональные соревнования по легкой атлетике. Участники выйдут на дистанции 5 и 10 км по ночному маршруту города. Забег на 10 км стартует в ночь с 11 на 12 июля.

Первый матч «Рубина» в РПЛ 2026/27

24 июля. «Ак Барс Арена». 0+



В первом туре сезона РПЛ 2026/27 казанский «Рубин» встретится с «Краснодаром», серебряным призером прошлого чемпионата России.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Казанский триатлон

25-26 июля. Центр Казани. 18+



Ежегодный спортивный фестиваль команды Timerman и главный триатлонный старт Татарстана. Участников ждут плавание в акватории Казанки, велогонка по центральным улицам города и беговой этап с видом на Казанский Кремль. В программе предусмотрены дистанции спринт, олимпийская и командная эстафета, рассчитанные на разный уровень подготовки — от новичков до опытных спортсменов и корпоративных команд.