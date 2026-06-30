Фестивали, культурные и спортивные события июля: куда сходить в Казани
Продолжаем активное лето в столице Татарстана
Июль в Татарстане обещает насыщенную культурную и спортивную программу: в Казани и за ее пределами пройдут крупные фестивали, концерты, театральные премьеры и городские события под открытым небом. В афише — джазовые вечера в Казанском Кремле, open-air фестивали на набережных и в парках, а также гастрономические и семейные проекты. Для казанского «Рубина» с матча с «Краснодаром» начинается сезон РПЛ, в центре города пройдет чемпионат России по велоспорту, а детей будут знакомить с миром искусства через игру, творчество и практические задания. Подробнее — в афише «Реального времени».
Летние фестивали
Джаз в Кремле с Ольгой Скепнер
2, 9, 16, 23, 30 июля. Присутственные места Казанского Кремля. 6+
В июле на территории Казанского Кремля продолжается фестиваль «ДЖАЗ в Кремле с Ольгой Скепнер». По четвергам зрителей ждут концерты Марианны Савон (2 июля), Нодара Ревии (9 июля), ЛРК Трио (16 июля), Асет Самраиловой с проектом ASET (23 июля) и армянского квинтета Yerevan Calling Quartet (30 июля). Подробнее о том, как прошло открытие XX-й Международного фестиваля импровизационной музыки в июне — в фоторепортаже «Реального времени».
Kazan Yachting Festival 2026
3 — 5 июля. Яхт-клуб «Призма» на полуострове Локомотив. 16+
В яхт-клубе «Призма» на полуострове Локомотив пройдет международная выставка яхт и катеров на воде Kazan Yachting Festival 2026. Гостей ждут экспозиция современных судов, парусные гонки, деловая программа, концерты и развлекательные мероприятия. Вход на фестиваль свободный.
Open-air закрытие сезона на набережной озера Кабан
4 июля. Набережная озера Кабан (ул. Х. Такташ, 74). 0+
На набережной озера Кабан состоится open-air концерт, посвященный закрытию сезона 2025–2026 оркестра театра Камала. В программе прозвучат произведения татарских композиторов в исполнении оркестра и артистов театра, а завершит вечер электронная музыкальная программа с участием Walkman DJ и Holofonote. Вход на мероприятие свободный.
Фестиваль современной татарской музыки
4 июля. Село Дубъязы. 0+
В 45 километрах от Казани пройдет фестиваль современной татарской музыки. На сцене выступят Марат Яруллин, ABIEM Project, TEERTA MUSICA, DJ Сулейман, Beku и группа «Дышать», представляющие разные направления современной татарской сцены — от поп-музыки до электронной и экспериментальной. Помимо концертов гостей ждут гастрономическая зона, ярмарка и пространства для отдыха.
Игрофест — 2026
5 июля. Парк «Черное озеро». 0+
В парке «Черное Озеро» пройдет фестиваль настольных игр «Игрофест 2026». Гостей ждут более 300 настольных игр, турниры, гигантские игровые зоны, мастер-классы, лекторий, гик-ярмарка, розыгрыши призов и развлечения для детей и взрослых. Вход на фестиваль свободный.
Уличный театральный фестиваль
10-12 июля. Казанский Кремль, парк «Черное озеро». 0-16+.
С 10 по 12 июля в Казани пройдет уличный театральный фестиваль с участием коллективов из разных городов России. Открытие состоится 10 июля в Казанском Кремле с шествием артистов под музыкальное сопровождение барабанного шоу «Горький Бит», после чего зрителей ждут вечерние перформансы и спектакли под открытым небом. В течение 11–12 июля программа развернется сразу на нескольких площадках города, включая Кремль и парк «Черное озеро», и объединит клоунаду, уличный театр, детские постановки и премьеры современных театральных проектов.
Фестиваль воздушных змеев и воздухоплавания
11 — 14, 16 — 19 июля. Болгар. 0+
Примерно в 180 километрах от Казани в Болгаре впервые пройдет Всероссийский фестиваль воздушных змеев и воздухоплавания «Мечтатели» Мечтатели, который состоится в два этапа — с 11 по 14 июля и с 16 по 19 июля. Это первый в России масштабный фестиваль, объединяющий воздушные шоу и семейные активности для участников всех возрастов. Мероприятие позиционируется как большое семейное событие, сочетающее фестиваль воздушных змеев, аэростатов и авиамоделирования. Подробнее о фестивале — в материале «Реального времени».
«Пикник Гельвеции» на тему Сабантуя в Казани
18 июля. Территория отеля Kazan Palace by Tasigo. 18+
На территории Kazan Palace by Tasigo впервые в Казани пройдет гастрономический фестиваль «Пикник Гельвеции» с тематикой Сабантуя. Гостей ждут национальные блюда, музыка, танцы, народные игры и праздничная программа под открытым небом. Фестиваль станет частью гастрольного тура проекта по городам России и объединит традиции татарского праздника с современным форматом городского отдыха.
Концерты
Berat Mert Demir DJ Set
1 июля. Korston. 16+
Berat Mert Demir — представитель новой турецкой электронной сцены, чья музыка в этом сезоне получила широкую популярность в клубной среде и социальных сетях по всему миру. В его живых выступлениях сочетаются элементы deep house, восточные мотивы и атмосферное звучание, вдохновленное ночным Стамбулом.
Олег Газманов
10 июля. МВЦ Казань Экспо. 6+
Олег Газманов представит концертный тур «Я по жизни загулял» совместно с группой «Эскадрон». В программе прозвучат известные хиты разных лет, а также новые произведения, включая композиции патриотической и гражданской тематики. Концертная программа рассчитана на два часа.
Поп-рок хиты, лучшее
13 июля. Театр на Булаке. 0+
Камерный оркестр театра на Булаке представит музыкальное шоу с симфоническими версиями культовых рок— и поп-хитов. В программе прозвучат композиции Muse, Metallica, Queen, AC/DC, Nirvana, «Кино», «Ария», Майкла Джексона, The Beatles, Sia, Adele и Леонида Агутина в новых оркестровых аранжировках. Художественный руководитель и главный дирижер — Анастасия Каткова.
Рок-острова
16 июля. «Максимилианс». 18+
Группа «Рок-острова» выступит с камерной программой, в которой прозвучат любимые хиты разных лет, включая «Белым снегом», «Костры», «Встречи» и «Ничего не говори». Коллектив во главе с Владимиром Захаровым продолжает активную творческую деятельность, регулярно выпуская новые песни и собирая поклонников разных поколений.
OG Buda
26 июля. Roof Place (KazanMall) . 16+
Roof Fest впервые проходит в Казани на открытой крыше Roof Place. Летний фестиваль объединит живую музыку и атмосферу концертов на высоте, где зрители смогут по-новому услышать любимых артистов. Первой в Казани выступала «Комната культуры». В конце июля на сцене окажется OG Buda с лайв-бэндом. В программе — живое исполнение известных треков и особая атмосфера летнего выступления в сопровождении музыкантов.
Моя Мишель
31 июля. Roof Place (KazanMall). 16+
Следующим участником Roof Fest станет группа «Моя Мишель», исполняющая трек «Зима в сердце» В программе — другие хиты и треки из нового альбома «Ангелы и не очень».
Музыкальный вечер «Октава»
Июль. Лядской сад. 0+
Музыкальный вечер «Октава» пройдет в июле в Лядском саду и станет одним из самых уютных летних событий, которое проходило в последний раз в 2024 году. Открытая площадка объединит живую музыку и атмосферу вечернего городского отдыха. Событие состоится в рамках летней культурной программы города, точную дату сообщат позднее.
Постановки
Евгений Онегин
1 июля. Театр на Булаке. 12+
Спектакль создан по роману в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин» и обращается к вечной теме любви, выбора и упущенных возможностей. Постановка бережно сохраняет поэтический текст, превращая пушкинские строки в живое сценическое действие с глубокой проработкой образов.
Туган Батыр
3, 4 июля. Театр им. Камала. Новое здание. 6+
Музыкальное фэнтези рассказывает о казанском подростке Джавдате, который случайно попадает в подземный мир Нижней Казани, где оживают мифы и забытые легенды. Там он встречает своего предка Туган-батыра и вместе с ним отправляется на поиски магического кольца Культегина, чтобы остановить злого духа Каракота, угрожающего исчезновением древнего города.
Всё с начала
4 июля. Уникс. 16+
Лирическая комедия Антуана Ро «Всё сначала» рассказывает историю о попытке начать жизнь заново, вернуть уверенность в себе, успех и любовь. Спектакль поднимает тему отношений и поиска себя в современном мире, сочетая романтическую линию с живым юмором и динамичным развитием сюжета. В ролях Андрей Ильин, Мария Порошина и Полина Куценко.
Кармен
9 июля. ТАГТОиБ им. М.Джалиля. 12+
Опера Жоржа Бизе «Кармен» в постановке 2025 года рассказывает историю свободолюбивой цыганки, чья судьба и чувства становятся центром драматического конфликта. Постановка итальянского режиссёра Марко Гандини соединяет классическое музыкальное наследие с современным сценическим решением, раскрывая одну из самых известных опер мирового репертуара.
Жизель
11 июля. ТАГТОиБ им. М.Джалиля. 12+
Балет Адольфа Адана «Жизель» — один из ключевых шедевров романтического балетного наследия, рассказывающий трагическую историю любви крестьянки Жизель и графа Альберта. Постановка 1990 года раскрывает драму предательства и всепрощающей любви, где героиня после смерти становится виллисой и спасает возлюбленного ценой собственного покоя.
Трибунал
21 июля. Театр им. Камала. Новое здание. 12+
Пьеса Андрея Макаёнка рассказывает о семье, оказавшейся перед тяжелым выбором в годы Великой Отечественной войны, когда отец неожиданно переходит на сторону врага. Постановка на русском и белорусском языках соединяет элементы комизма и трагедии, раскрывая тему предательства, человеческих решений и семейных связей в условиях оккупации.
Палата бизнес-класса
23 июля. Уникс. 16+
Комедия-фарс «Палата бизнес-класса» драматурга Александра Коровкина рассказывает о двух пациентах больничной палаты, оказавшихся в водовороте абсурдных ситуаций, интриг и неожиданных совпадений. Вынужденная изоляция превращается в череду комичных событий, где бизнес, личная жизнь и случайности переплетаются самым непредсказуемым образом. В ролях Сергей Рост, Светлана Пермякова, Георгий Мартиросян, Семён Стругачёв, Татьяна Полонская, Виктория Заболотная, Дмитрий Аверин и другие.
Национальные праздники
Иван Купала
5 июля. Зеленодольск. 0+
В Зеленодольске состоится Республиканский праздник славянской культуры «Иван Купала». В программе — народные обряды, хороводы, плетение венков, гадания, игры и выступления фольклорных коллективов, а также вечернее огненное шоу у воды. Гостей также ждут мастер-классы по народным ремеслам и тематические фотозоны с возможностью примерить традиционные костюмы.
Кряшенский Питрау
19 июля. Мамадышский район. 0+
В Мамадышском районе состоится республиканский праздник кряшенской культуры «Питрау». Мероприятие включает народные традиции, выступления фольклорных коллективов, мастер-классы, конные скачки «Чаптар», борьбу корэш и конкурс красоты «Керәшен чибәре». Гостей также ждут ремесленные подворья, тематические площадки, «Уголок свахи Горпи» для знакомств и традиционные угощения, а завершится праздник концертной программой и народными гуляниями.
Детям
Дикая Африка
Весь июль. ТРЦ Мега Казань. 0+
По 6 сентября в ТРЦ «Мега» в Казани работает мультимедийный музей развлечений «Дикая Африка», где посетителей ждет погружение в атмосферу африканских джунглей с помощью голограмм и интерактивных инсталляций. Пространство объединяет технологии, элементы африканской культуры и иммерсивное шоу, создавая формат приключения для всей семьи.
Сказка о Царе Салтане
2 июля. Театр кукол «Экият». 5+
Спектакль по сказке Пушкина переносит зрителей в мир волшебных приключений Гвидона, Царевны Лебеди и других героев, где мечты и испытания приводят к важным жизненным выборам. Постановка, приуроченная к 220-летию поэта, сочетает пушкинский текст, музыку и яркое сценическое оформление, создавая атмосферу сказочного мира.
Серия занятий «Детям об искусстве»
11-12, 18-19, 25-26 июля. Казанский Кремль. 0+
Серия занятий «Детям об искусстве» пройдет в июле в рамках выставки «Юсуповы. Роскошь сквозь века» и поможет детям познакомиться с миром искусства через игру, творчество и практические задания. 11–12 июля состоится первое занятие, где участники узнают, как портреты рассказывают истории без слов и создадут собственные художественные образы. 18–19 июля пройдет второе занятие, посвящённое предметам дворцовой коллекции и загадкам исторических артефактов, а 25–26 июля — третье, в котором дети познакомятся с понятием коллекционирования и создадут собственный коллаж.
Детские старты TIMERKIDS
11 июля. Площадка около Центрального стадиона. 3+
В программе забега «Ночная Казань» предусмотрены и детские соревнования на дистанции 300 м, 600 м и 1 км для разных возрастных категорий от 3 до 17 лет. Старт забегов запланирован на 17:30, 18:00 и 18:30. Участников ждут отдельные дистанции в соответствии с возрастом и уровнем подготовки.
Мусульманский детский Сабантуй
20 июля. Балтасинский район. 0+
В деревне Бурбаш пройдет 18-й мусульманский детский Сабантуй. В программе — детские викторины и конкурсы, традиционная борьба корэш, конные скачки, а также конкурс чтецов Корана, исполнение мунаджатов и коллективная молитва на майдане.
Спорт
Чемпионат России по велоспорту
4, 5 июля. У стен Казанского Кремля. 0+
С 1 по 5 июля в Татарстане пройдет чемпионат России по велоспорту на шоссе, основные старты состоятся 4 и 5 июля в Казани у стен Казанского Кремля. Спортсмены разыграют медали в групповых гонках на дистанциях 128,7 и 198 км. Также 4 июля на площади Тысячелетия откроется фан-зона с мастер-классами, трансляциями гонок и развлекательной программой. Вход на все мероприятия свободный.
Забег «Ночная Казань — 2026»
11-12 июля. Площадка около Центрального стадиона. 18+
В Казань состоится ночной городской забег «Ночная Казань» и региональные соревнования по легкой атлетике. Участники выйдут на дистанции 5 и 10 км по ночному маршруту города. Забег на 10 км стартует в ночь с 11 на 12 июля.
Первый матч «Рубина» в РПЛ 2026/27
24 июля. «Ак Барс Арена». 0+
В первом туре сезона РПЛ 2026/27 казанский «Рубин» встретится с «Краснодаром», серебряным призером прошлого чемпионата России.
Казанский триатлон
25-26 июля. Центр Казани. 18+
Ежегодный спортивный фестиваль команды Timerman и главный триатлонный старт Татарстана. Участников ждут плавание в акватории Казанки, велогонка по центральным улицам города и беговой этап с видом на Казанский Кремль. В программе предусмотрены дистанции спринт, олимпийская и командная эстафета, рассчитанные на разный уровень подготовки — от новичков до опытных спортсменов и корпоративных команд.
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