23 июл 2026

Бизнес-бранч «Стандарты премиального жилья в Казани и кто их формирует в 2026 году»

Бизнес-бранч «Стандарты премиального жилья в Казани и кто их формирует в 2026 году»

23 июля редакция интернет-газеты «Реальное время» организует бизнес-бранч на тему «Стандарты премиального жилья в Казани и кто их формирует в 2026 году».

Обсудим изменение требований к жилью бизнес— и премиум-класса в Казани, портрет покупателя в 2026 году, аспекты инвестирования в этот сегмент недвижимости и вопросы премиальных локаций.

Вопросы к обсуждению:

  • Как изменились стандарты премиального жилья и квартир бизнес-класса в Казани за последние 5 лет;
  • Какие тренды несут на рынок Татарстана федеральные застройщики со своим опытом создания премиальной недвижимости;
  • Как премиальные жилые комплексы меняют район вокруг себя и способны ли они внести новые смыслы в развитие локации: столичные примеры;
  • Кто сегодня покупает в Казани квартиры, стоимость метра которых начинается от миллиона рублей: портрет покупателя;
  • Коммерческие площади, их расположение, наполнение и управление в премиальных ЖК.

Контакты

По вопросам участия:

+7 (843) 222-90-80;

e-mail: pr@realnoevremya.ru

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