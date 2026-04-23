Рустам Минниханов: «Мы держимся, хотя, как сказали, ситуация в стране не очень хорошая»

По итогам I квартала налог на прибыль упал почти на четверть, а КАМАЗ собрался повторно просить у Минфина РФ средства на организацию временной занятости

Ухудшение поступлений по налогу на прибыль, похоже, превзошло прогнозы — по итогам первого квартала отчисления упали на 24%, или на 13,6 млрд рублей. «Это связано с усилением последствий экономических и геополитических реалий. С одной стороны, все больше компаний предъявляют налоговые декларации к уменьшению исчисленного налога за 25-й год, а с другой — у части предприятий увеличиваются убытки», — объяснял глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин причины глубокого спада в первом квартале. Тем не менее общая картина оказалась достаточно благополучной: Татарстан занял четвертое место среди субъектов, собрав 335 млрд рублей налогов, хотя и потерял 15% от уровня 2025 года. Но глава Минфина Марат Файзрахманов спрогнозировал сохранение негативной тенденции до конца первого полугодия. «Пока ни одну программу, ни один проект не сократили, но чудес не бывает», — предупредил раис Татарстана Минниханов, давая понять об усилении контроля за расходами. Подробнее — в материале «Реального времени».

Налог на прибыль «ужался» на 24%

Первые финансовые показатели, отражающие состояние экономики Татарстана, представили сегодня на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана. Раис республики Рустам Минниханов, как и ожидалось, начал с вечного болевого момента — налога на прибыль. Из года в год динамика поступлений ухудшается, но на этот раз негативная тенденция резко усилилась. По итогам первого квартала 2026 года сборы упали на 24%, или на 13,6 млрд рублей. Предприятия перечислили 42,3 млрд рублей против 55,9 млрд рублей в январе — марте 2025 года. В результате консолидированный бюджет РТ недосчитался 4,7 млрд рублей.



— Ситуация непростая, напряженная. Основная причина — уменьшение платежей по налогу на прибыль: это цифра — 13,6 млрд рублей, — лаконично сообщил Рустам Минниханов.

По его мнению, на предприятиях сложилась «картина не очень утешительная». И распорядился провести анализ сложившейся ситуации, поручив изучить производственные показатели предприятий и рассмотреть деятельность каждого, кто испытывает сложности. «Мидхат Рафкатович (Шагиахметов, министр экономики Татарстана, — прим. ред.), по вашей линии мы договорились посмотреть и по «крупняку», и по малому и среднему бизнесу», — напомнил Рустам Минниханов. Одновременно выросла задолженность по налогам — до 14 млрд рублей.

Минфин РТ: негативная тенденция сохранится до конца первого полугодия

Причины резкого снижения налога на прибыль достаточно подробно раскрыл глава Управления Федеральной налоговой службы по Татарстану Марат Сафиуллин. Он сообщил, что наибольшее падение отчислений произошло в сфере добычи полезных ископаемых — на 7,4 млрд рублей, в строительстве — более чем на 5 млрд рублей, и в обрабатывающих производствах — на 4 млрд рублей, в том числе в химии — на 2,6 млрд рублей.

Рост негативной тенденции обусловлен двумя обстоятельствами. Во-первых, у многих компаний произошел значительный рост убытков в 2025 году. Из презентации следовало, что они выросли до 163,2 млрд рублей против 60 млрд рублей за соответствующий период 2024 года.

Во-вторых, многие компании представили налоговые декларации к уменьшению исчисленного налога как за 25-й год, так и по уточненным обязательствам за предыдущие отчетные периоды. Иначе говоря, чистая прибыль по факту оказалась меньше прогнозируемой, что привело к перерасчету налоговых отчислений. По мнению налоговиков, на снижение прибыльности предприятий повлияли санкционное давление и низкие цены на российскую нефть в 2025 году, сокращение спроса и рост неплатежей между хозяйствующими субъектами, а также дефицит оборотного капитала и дорогие кредитные ресурсы.

Глава Минфина РТ Марат Файзрахманов согласился с подобной интерпретацией. Он также назвал в качестве основной причины «уменьшение авансовых платежей и ухудшение результатов перерасчета налога по итогам 2025 года».

По его прогнозу негативная тенденция с прибыльностью будет сохраняться как минимум в течение всего первого полугодия. Позднее, в разговоре с «Реальным временем», он отметил, что напряженная ситуация сложилась в нефтехимической отрасли, но прогнозировать итог на 2026 год не стал. «Посмотрим», — сказал он.



Однако глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин рассчитывает восполнить потери к концу года. «Несмотря на снижение поступлений в первом квартале, бюджетные назначения по налогу на прибыль, по нашим расчетам, должны быть выполнены в полном объеме в конце года», — сказал он.



КАМАЗ второй раз попросит Минфин помочь с временной занятостью

Тем не менее общая картина со сбором налогов оказалась достаточно благополучной, хотя не обошлось без потерь. Как сообщил Марат Сафиуллин, налоговые поступления сократились на 15% — всего было собрано 335 млрд рублей. В консолидированный бюджет поступило 147,4 млрд рублей, что меньше на 3,8%. Рост произошел по страховым взносам на 13%. По словам главы УФНС по РТ, на общую динамику повлияло увеличение коммерческих расходов и уменьшение поступлений НДС от плательщиков, выполнявших государственный оборонный заказ.

НДФЛ показал растущую динамику — рост на 15,5%. Правда, позднее всплыли факты обнаружения задолженности по уплате НДФЛ работодателями Казани на 228 млн рублей и в Набережных Челнах на 44 млн рублей. «Это мы проходили: потом сложно будет наверстать», — попенял Рустам Минниханов на местных властей.

С другой стороны, есть риски появления безработицы. «Чтобы предприятия не банкротились и не пошли на сокращения, надо внимательно [следить]. Там, где есть угрозы, сразу нужно принимать те или иные решения», — обратился Рустам Минниханов к министру труда и занятости РТ Эльмире Зариповой.

Эльмира Зарипова сообщила, что в настоящее время совместно с КАМАЗом ведется подготовка письма в адрес Министерства финансов РФ об организации временных рабочих мест для сотрудников автозавода. Как выяснилось, обращение с просьбой об оказании помощи готовится повторно, так как на первый запрос Минфин РФ ответил отказом, мотивируя тем, что «это ваша работа.

ФНС нацелилась на «серую» аренду, фиктивных работников и незаконный НДС

Тем временем налоговики нацелены на борьбу с легализацией конвертных выплат заработной платы и недекларируемых доходов физлиц. Тут глава УНФС по РТ видит резервы в «сером» рынке аренды жилья, чьи выпадающие доходы оцениваются не менее чем в 300 млн ежегодно, сказал он.

— Очевидно, назрела необходимость усиления системной совместной работы с этой категорией граждан с органами власти, муниципалитетами и МВД, — сказал он.

Другая линия борьбы проходит через институт самозанятых. На 1 апреля 2026 года их в республике насчитывается 466 тысяч человек, ими уплачено 1,17 млрд рублей. Кстати, на 19% больше, чем в первом квартале 2025 года. «В то же время актуальной остается задача недопущения использования самозанятых в целях подмены трудовых отношений и обналичивания денежных средств», — беспокоятся в ФНС.

Пригрозили и дельцам по вычету НДС. Как следовало из презентации, на незаконных сделках попались ООО «Камский пружинный завод» и ООО «Авалс Групп». Всего налоговая доначислила 430 млн рублей. «Возбужденные уголовные дела — это серьезный сигнал для тех, кто продолжает использовать подобные инструменты. Причем это не просто наказание, а ликвидация инфраструктуры теневого сектора экономики», — заявил Марат Сафиуллин.

Еще 20,5 млрд рублей из госдолга РТ — в коммунальную инфраструктуру

Министр финансов Татарстана Марат Файзрахманов поделился информацией о том, как республика участвует в механизме списания двух третей задолженности перед федеральным бюджетом. В настоящее время госдолг составляет 98 млрд рублей. Президиумом Правительственной комиссии по региональному развитию одобрено списание 44,5 млрд рублей. «В 2025 году сумма составила 24 млрд рублей. В настоящее время заявление о списании задолженности подписано руководством РТ и направлено в Минфин. На 2026 год объем расходов согласован в сумме 20,5 млрд рублей», — сообщил он. Какие именно проекты получат финансирование, не уточнялось.

— Конечно, мы держимся, но, как сказал Марат Адипович (глава УФНС по РТ, — прим. ред.), ситуация в стране не очень хорошая, но держимся, риски большие, — подвел черту в обсуждении Рустам Минниханов.

По его словам, в республике «пока ни одну программу, ни один проект не сократили, но чудес не бывает». Он видит резервы в расширении рынков сбыта и поиске новых заказов, чтобы предприятиям не пришлось сокращать работников. «Вот Эльмира [договаривается] в части организации временной занятости, чтобы людей не увольняли. Потом ищем людей, у нас и так с рабочей силой есть проблемы», — недовольно рассуждал раис Татарстана.