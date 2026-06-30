Путин: «Необходимо принять дополнительные меры для устойчивого снабжения внутреннего рынка нефтепродуктами»

Совещание у Путина, предложения Сечина, решение Госдумы, распоряжения Новака: как складывается ситуация на топливном рынке страны?

Фото: Владимир Васильев

Президент России провел в Кремле совещание по вопросам снабжения топливом регионов страны. Глава государства вынужден лично вмешаться в процессы выравнивания ситуации на внутреннем топливном рынке. Розничные цены на бензин и дизель в России с начала года стремительно растут, опережая инфляцию. Июнь и вовсе побил все мыслимые рекорды: по мнению экспертов, зафиксирован один из самых резких скачков цен на моторное топливо за последние два десятилетия. В регионах вводятся или уже введены лимиты на отпуск в бак, у АЗС выстраиваются очереди. Подробности — в материале «Реального времени».

Владимир Путин: «Уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели»

Президент России провел совещание по обеспечению российских регионов моторным топливом. В совещании приняли участие члены правительства и руководители крупнейших энергетических компаний страны. Главной темой встречи стали меры по стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке страны.

Открывая совещание, Владимир Путин заявил о необходимости минимизировать последствия вражеских атак на объекты инфраструктуры и принять дополнительные меры для устойчивого снабжения внутреннего рынка нефтепродуктами. В частности, речь идет о максимальной загрузке действующих НПЗ, сокращении или переносе на более поздние сроки плановых ремонтных работ, вовлечении в процессы производства бензина средних и малых предприятий.

— Проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются: и очереди, к сожалению, тоже на заправках есть, и нужную марку бензина не всегда можно найти, — признал президент.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

При этом ситуация в стране, по мнению экспертов, далека от критической: согласно данным Минэнерго, запасы бензина в настоящее время составляют 1,7 млн тонн. Это лишь на 4% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Для стабилизации ситуации власти уже ограничили внешние поставки нефтепродуктов. В настоящее время действует полный запрет на экспорт бензина и авиационного керосина. Кроме того, правительство рассматривает возможность распространить аналогичные ограничения и на дизельное топливо.

По словам главы государства, предпринимаемые шаги уже в самом скором времени дадут ощутимый результат:

— Уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели, — отметил Владимир Путин.

При этом президент отметил, что необходимо учитывать риски возникновения избытка продукции на внутреннем рынке и избегать шагов, способных создать дополнительные проблемы для отрасли.



Для оперативного контроля за ситуацией правительством страны создан специальный, работающий в круглосуточном режиме штаб. Совместно с нефтяными компаниями уже подготовлены дополнительные предложения по насыщению внутреннего рынка топливом. В ходе совещания Владимир Путин также подчеркнул, что необходимо принятие системных решений, направленных как на увеличение предложения нефтепродуктов, так и на сохранение экономически обоснованных цен для потребителей.

Александр Новак: «Ситуация непростая, но контролируемая»

Чуть раньше, 23 июня, на совещании с Кабмином РФ в режиме ВКС зампред Правительства Александр Новак уже докладывал главе государства о ситуации с обеспечением потребностей в топливе.

взято с сайта kremlin.ru

«Что касается текущей ситуации на топливном рынке, она действительно непростая,но контролируемая. <…> Правительство принимает все необходимые меры для стабильного топливообеспечения потребителей. Разработан комплекс мер, направленных на обеспечение дополнительных поставок топлива, особенно сейчас, в летний сезон, с учетом повышенного спроса на нефтепродукты», — подчеркнул в своем докладе Александр Новак.

взято с сайта kremlin.ru

В числе уже предпринятых к тому времени шагов по разрешению ситуации и насыщению внутреннего рынка страны требуемыми объемами моторного топлива, кроме уже действующего запрета на экспорт бензина и авиакеросина, планируемого запрета на экспорт дизельного топлива и максимальной загрузки действующих НПЗ с переносом сроков плановых ремонтов, также были озвучены следующие меры:



в ежедневном режиме совместно с «Российскими железными дорогами» и регионами решаются логистические вопросы по поставкам топлива на АЗС;

ФАС в режиме реального времени следит за ценами на АЗС и при необходимости принимает меры;

вертикально интегрированные нефтяные компании, на плечи которых легла основная нагрузка по обеспечению внутреннего рынка топливом, не только максимально увеличили объемы производства, но и наращивают поставки в регионы, в том числе те, где их собственные сети АЗС либо представлены слабо, либо вообще отсутствуют, тем самым помогая независимым участникам топливной розницы;

задействуются ранее на использовавшиеся резервы;

стимулируется увеличение поставок на внутренний рынок дополнительных объемов. В том числе Правительством подготовлены изменения в налоговое законодательство;

в приоритетном порядке уделяется внимание топливообеспечению агропромышленного комплекса, сельхозпроизводителей и фермерских хозяйств. Утверждены сезонные графики поставок топлива, контролируется их исполнение;

ведется мониторинг цен для исключения со стороны производителей случаев злоупотребления ситуацией для извлечения выгоды.

Ситуация на рынке

Ситуация на топливном рынке страны меняется ежедневно. По данным аналитиков «Российской газеты», с начала года динамика котировок бензина и дизельного топлива на биржевых торгах практически постоянно сохраняла устойчивый тренд к росту. В итоге к середине июня, в сравнении с началом года, АИ-92 вырос на 25%, АИ-95 на 33% и дизельное топливо прибавило 34%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Причин такого роста немало: информация об атаках БПЛА на нефтеперерабатывающие мощности в России, сезонный всплеск потребления, рост потребностей со стороны сельхозпроизводителей, рассинхронизация логистики поставок, необходимость плановых ремонтов и обслуживания НПЗ (да, сроки сдвинули и сократили, но сложное оборудование совсем без ухода оставлять не получится).

Каждый фактор по отдельности оказывает не столь уж и весомое влияние на рынок. Но их сочетание потянуло котировки вверх. Привлекательные для производителей спрос и цена привели к некоторому перекосу, когда поставки на биржу стали интереснее, чем напрямую в сети. Жесткой мерой регулировки цен стало введение потолка роста суточных топливных котировок шагом в 0,01%. Максимум суточного снижения установлен на отметке в 3%.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Зампред Комитета Госдумы РФ по энергетике Юрий Станкевич: «Решение принято как мера экстренного реагирования на резкий всплеск биржевых цен. Основная цель — искусственно ограничить спекулятивный разгон стоимости топлива внутри торговой сессии и охладить перегретый рынок». При этом подчеркивается, что инструмент действенен только в рамках организованных биржевых торгов.

На внебиржевые сделки, в том числе сегмент мелкого опта, биржевые цены если и оказывают влияние, то слабое. Скорее служат общим индикатором, и чем больше ажиотаж и выше спрос, тем меньше продавцы обращают на него внимание.

С этим мнением согласен и зампред Наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер» и член Экспертного совета конкурса «АЗС России» Дмитрий Гусев. По его словам, при заключении крупных внебиржевых контрактов стороны диалога все-таки совсем игнорировать официальные цены себе не позволят, но… «в мелком опте влияние будет меньше, поскольку в этом сегменте рынка пока не действуют никакие ограничения. Но, видимо, они понадобятся».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Сергей Терешкин, генеральный директор Open Oil Market, в интервью «Российской газете» придерживается несколько иной точки зрения, считая, что и крупные внебиржевые контракты слабо зависят от официальных цифр: «На долю биржи приходится лишь 15% физических продаж бензина производителями и 16% — ДТ. Свыше 80% выпускаемого топлива реализуется по другим каналам. Самое главное, эта мера вряд ли поможет топливной рознице, поскольку во внебиржевом сегменте цены на бензин АИ-92, АИ-95 и ДТ находятся вблизи отметки в 110 тыс. руб. за тонну».

АЗС: «или менять ценник, или работать в убыток»

Больше половины российских регионов были вынуждены ввести лимит на заправку «в один бак», ограничив этот объем для легковушек где 20 литрами, где 30. Часть АЗС, в основном относящиеся к независимой топливной рознице, испытывают трудности с поставками. Где-то на стелах прочерк напротив той или иной марки бензина, где-то не могут предложить автовладельцам дизельное топливо. Практически повсеместно люди отмечают, что цены выросли.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В самом сложном положении в этой ситуации оказались именно автозаправщики. Им приходится каждый день сталкиваться с массовым недовольством конечных потребителей — автовладельцев. Между тем цены растут не из жадности нефтяников или владельцев автозаправочных сетей. Причин — множество: меняется в большую сторону стоимость приобретения топлива, имеют место перебои и задержки в логистике, стоимость которой также растет, плюс ажиотаж стремящихся набрать топлива прозапас самих потребителей, собственно, что и послужило триггером к вынужденному принятию решения о вводе лимита «за один раз в один бак» и запрете на налив бензина в канистры.

Немного цифр: по всей стране на сегодняшний день насчитывается порядка 29 тыс. автозаправочных станций. Чуть больше 9 тыс. из них принадлежат вертикально-интегрированным компаниям («Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Татнефть» и др.) — тем, что сами добывают углеводородное сырье, сами его перерабатывают, имеют свои сети АЗС, которые сами же и обеспечивают, минуя цепочку посредников. Оставшиеся 69% — независимые сети: частники, многие из которых в силу довольно скромной (часто ограниченной одним регионом) географии работы и малого числа самих заправочных станций доступа к топливной бирже не имеют. И потому вынуждены соглашаться с ценами, названными в лучшем случае производителем топлива, а как правило — посредниками мелкооптового рынка. Теми, кто доступ к бирже имеет, выкупает значительные объемы и затем уже реализует бензин, дизельное топливо и газ непосредственно сетям.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Разница между ценами на бирже и той, что платят за каждую тонну участники частной розницы, особенно в условиях ажиотажа на рынке, как это происходит сегодня, может достигать десятков процентов. И если для ВИНК, по факту, розница — скорее сбытовая инфраструктура, чем центр прибыли, и потери в этом секторе бизнеса, можно относительно безболезненно компенсировать маржой с добычи и реализации самого сырья, то независимые участники рынка полностью зависят от разницы между оптовой и розничной стоимостью топлива. А потому, нередко, они вынуждены работать в убыток, когда, как сейчас, стоимость поставляемого топлива растет быстрее, чем та, что высвечивается на стелах АЗС.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

У крупных независимых сетей АЗС, все-таки есть некоторый запас прочности и они продолжают работать «в ноль», или даже в убыток, частично компенсируя потери оборотом от реализации сопутствующих товаров. Мелкие участники топливной розницы долго такого положения дел выдержать не могут. В итоге им приходится или игнорировать федеральные рекомендации и поднимать цены, рискуя вызвать вопросы со стороны ФАС и теряя возможность конкурировать в предложении с крупными сетями, либо просто закрываться. В сельской местности, где подобные заправочные станции едва ли не единственная возможность залить топливо в бак на много километров вокруг, ни первое, ни второе решение у местного населения спокойствия не добавляет. А слухи о том, что «еще одна АЗС закрылась, а значит, скоро с топливом будет еще хуже», разносятся быстро, подстегивая особо-впечатлительных к немедленным действиям: найти, купить за любые деньги, сделать запас, пока не стало еще дороже. Плюс поделиться своими «соображениями» с окружающими, подлив тем самым масла в огонь продолжающейся массовой истерии.

К слову, о марже

У многих, не связанных с отраслью розничной торговли нефтепродуктами, складывается мнение, что колебания стоимости нефти просто обязаны отразиться и на цене топлива.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Но, эти ожидания не имеют под собой основания. И вот почему: в реальной стоимости моторного топлива в России, цены на сырье составляют лишь 4% от того ценника, что мы видим на АЗС. 8% — затраты на логистику и переработку сырья. 14% — затраты самих сетей автозаправочных станций на их содержание и оплату труда персонала и пр. Около 7% закладывается на вероятную прибыль АЗС (но часто эта часть съедается аппетитами оптовиков). Остальные 67% — доля государства: топливный акциз, НДПИ и НДС.

Игорь Сечин: «Раздувать ажиотаж» вокруг ситуации с топливом в России — не надо

«Действительно, на рынке нефтепродуктов непростая конъюнктура, есть объективные факторы, есть факторы фундаментальные, есть ситуативные вещи, высокий сезонный спрос, интенсивные сельхозработы накладываются на внеплановые работы на НПЗ», — подчеркнул исполнительный директор Роснефти Игорь Сечин. И обратился к тем, кто мутит воду, очевидно, стремясь заработать на панике: «Мы считаем, что раздувать ажиотаж не надо».

Несколькими днями позже он обратился к Президенту России с письмом, в котором изложил ряд мер по бесперебойному обеспечению топливом регионов страны. В частности, он предложил:

обязать нефтедобывающие компании реализовывать треть добываемых углеводородов на внутрироссийском рынке. Это снимет вопрос обеспечения необходимыми объемами сырья отечественные НПЗ, а объемы предложения позволят выдерживать доступность цен;

снять с нефтепереработчиков, сохраняющих качество выпускаемого топлива на уровне, отвечающем классу «Евро-5», обязательные нормативы по объемам продаж на бирже. При этом обязать всех переработчиков, работающих с «временно разрешенными сниженными качественными характеристиками», реализовывать все эти объемы только на бирже, обеспечив доступ к этим ресурсам конечным потребителям — то есть сетям АЗС и компаниям, готовым приобретать мелким и средним оптом топливо для собственных нужд, например сельхозпроизводителям и т.д.;

проработать механизм безубыточности закупок заграницей.

Один из факторов роста оптовых цен на топливо, по мнению Игоря Сечина — отсутствие должного контроля над посредниками — теми, кто перепродает приобретаемые на биржах бензин и ДТ. По мнению ряда экспертов, на них приходится до 80% биржевых закупок. Прямой доступ к торгам большего числа конечных потребителей поумерит аппетиты перекупщиков и снизит спекулятивные настрои.

Не откладывая в долгий ящик

24 июня, на совещании у заместителя Председателя Правительства РФ Александра Новака, на обсуждение ситуации на топливном рынке собирались министр энергетики России Сергей Цивилев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, ряд глав регионов страны, а также отраслевых компаний.

взято с сайта government.ru

Итогом совещания стал пакет предложений Правительства РФ и принятые Госдумой сразу во втором и третьем чтении поправки в Налоговый кодекс РФ:

введена формула расчета демпфера для импортного бензина (для государств, входящих в ЕАЭС — коэффициент на поставки с 1 июня 2026 года составит 0,9, для иных государств — по формуле, которую на ежемесячной основе будет рассчитывать ФАС);

введено в Налоговый кодекс понятие моторного топлива, получаемого смешением прямогонного бензина с другими компонентами. Само такое топливо уравнивается по выпуску с высокооктановым моторным топливом. Поправка вносит механизм налогообложения такого топлива и получения на него налогового вычета по акцизу демпфера. Причем получать их смогут не только НПЗ, но и все иные производители, в том числе нефтебазы;

НПЗ, не выдержавшие сроки о модернизации, в рамках инвестсоглашений, сохранят льготы еще на год, но стоимость инвестиций в оборудование, вводимое в рамках проводимой этими предприятиями модернизации, для соблюдения условий получения льгот, вырастает с прежних 60 млрд рублей до 100 млрд.

А что в Татарстане?

В целом, ситуация в республике во многом повторяет общую картину по стране. Часть АЗС вводила лимиты на заправку «в один бак». Впрочем, практика продержалась недолго. Действует запрет на отпуск топлива в канистры. Садоводы недовольны, так как это не позволяет им заправлять газонокосилки, мотоблоки, генераторы и прочую технику.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Обратился к аграриям и глава Минсельхозпрода республики Марат Зяббаров. 15 июня, на заседании в Доме Правительства РТ он отметил, что, как и в предыдущие годы, льготным топливом аграриев обеспечат крупные компании — ТАИФ и Татнефть. В этом году ими согласован объем 140 тыс. тонн. Но! «Ситуация в стране нестабильная. Поэтому всем хозяйствам рекомендуем минимум десятидневный — двухнедельный запас топлива иметь. Запас всегда должен быть, чтобы не останавливались работы».

Что касается топливной розницы, то в первой трети месяца отмечался резкий скачок цен на части независимых АЗС. Разница на заправках разных брендов на отдельные марки и виды, могла достигать почти 10 рублей за литр.

Неприятным моментом для многих автовладельцев стал временный отказ сетей от скидок. В самих сетях, в неофициальном порядке сообщили, что резервов для предоставления скидок — просто не осталось: все съели рост отпускной оптовой цены, логистика, и попытки удержать цифры на стелах АЗС от скачкообразного повышения. Сетям ТАИФ-НК АЗС, Татнефть, Газпромнефь многим другим это удалось.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Большинство экспертов сходятся во мнении: волнения на топливном рынке России — явление временное. Предпринимаемые на федеральном уровне меры уже в скором будущем должны привести к нормализации логистики, перетоке части топлива из избыточно-обеспеченных регионов в пока еще дефицитные, ожидается существенный прирост производства, в том числе за счет импорта, налоговых изменений и поступления от производителей в оборот топлива с «временно разрешенными сниженными качественными характеристиками». Как только потребители прочувствуют положительную динамику, сойдет на-нет заправочный ажиотаж «закупиться про запас», что ограничит спекулятивные аппетиты перекупщиков и снизит дисбаланс между биржевыми котировками и внебиржевым рынком, что нивелирует напряженность в розничном сегменте для независимых сетей. Пока же АЗС едва сводят концы с концами, но продолжают работу по обеспечению населения топливом.