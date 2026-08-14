Из Казани в Адлер начнет курсировать двухэтажный поезд

Ранее такие составы курсировали между Москвой и Нижним Новгородом, Казанью, Чебоксарами, Йошкар-Олой и Ижевском

Фото: Максим Платонов

Двухэтажный поезд №385/386 сообщением Казань — Адлер начнет курсировать по отдельным датам с октября 2026 года. Ранее такие составы курсировали по Горьковской железной дороге только в сообщении между Москвой и Нижним Новгородом, Казанью, Чебоксарами, Йошкар-Олой и Ижевском, сообщила пресс-служба ГЖД.

Реальное время / realnoevremya.ru

— В первый рейс поезд №385/386 отправится из Адлера 30 октября в 22:38 и прибудет в столицу Татарстана 2 ноября в 00:50. Обратно состав отправится из Казани 2 ноября в 14:00 и прибудет в Адлер 4 ноября в 15:53. Далее он продолжит курсировать круглогодично по отдельным датам. В пути следования предусмотрены остановки в том числе в Саранске, Пензе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи, — говорится в сообщении.

В состав поезда входят вагоны-купе и спальные вагоны. Также там предусмотрены места для пассажиров с детьми и для маломобильных граждан с сопровождающими.



Ранее сообщалось, что Россия не получала обращений о расторжении договора по армянской железной дороге.

Никита Егоров