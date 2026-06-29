Владимир Путин: «Уже в июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели»

Президент России провел в Кремле совещание по вопросам снабжения топливом регионов страны

Президент России Владимир Путин провел совещание по обеспечению внутреннего рынка топливом с участием членов правительства и руководителей крупнейших энергетических компаний страны. Главной темой встречи стали меры по стабилизации ситуации после ударов по объектам нефтеперерабатывающей инфраструктуры и обеспечению бесперебойных поставок топлива гражданам, бизнесу и предприятиям.

Ремонтные работы на НПЗ сокращены или отложены на поздний период

Открывая совещание, глава государства заявил о необходимости минимизировать последствия атак на объекты инфраструктуры и принять дополнительные меры для устойчивого снабжения внутреннего рынка нефтепродуктами.

— Нужно свести к минимуму последствия террористических ударов по нашим мирным, гражданским объектам, по объектам инфраструктуры, — начал свое выступление президент.

По словам Путина, для наращивания предложения топлива задействованы все доступные ресурсы отрасли. Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы работают на максимальной загрузке, к производству привлечены средние и малые предприятия, а сроки части ремонтных работ были сокращены или перенесены на более поздний период.

— Уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели, — отметил президент.

Глава государства отдельно подчеркнул роль нефтяных компаний в обеспечении устойчивости рынка. По его словам, как государственные, так и частные игроки отрасли демонстрируют готовность оперативно решать возникающие задачи в интересах страны и потребителей.

Экспорт ограничат, но надо избегать затоваривания

Одним из ключевых показателей устойчивости рынка Путин назвал объем накопленных запасов топлива. Несмотря на использование резервов для насыщения внутреннего рынка, их уровень остается близким к прошлогоднему. Согласно данным Минэнерго, которые привел президент, запасы бензина в настоящее время составляют 1,7 млн тонн. Это лишь на 4% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для стабилизации ситуации власти уже ограничили внешние поставки нефтепродуктов. В настоящее время действует полный запрет на экспорт бензина и авиационного керосина. Кроме того, правительство рассматривает возможность распространить аналогичные ограничения и на дизельное топливо, сообщил Путин.

При этом президент отметил, что необходимо учитывать риски возникновения избытка продукции на внутреннем рынке и избегать шагов, способных создать дополнительные проблемы для отрасли.

Предложение нефтепродуктов увеличить, цены — сохранить

Вместе с тем президент признал, что ситуация на топливном рынке остается непростой. Путин подчеркнул, что автомобилисты и предприятия по-прежнему сталкиваются с рядом трудностей. В том числе с очередями на АЗС.

— Проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются: и очереди, к сожалению, тоже на заправках есть, и нужную марку бензина не всегда можно найти, — заявил Путин.

Особое внимание президент потребовал уделить обеспечению аграрного сектора. По его словам, поставки топлива сельхозпроизводителям должны осуществляться строго в соответствии с сезонными графиками, поскольку от этого напрямую зависит проведение полевых работ и будущий урожай.

Для оперативного контроля за ситуацией правительство создало специальный штаб, работающий в круглосуточном режиме. Совместно с нефтяными компаниями уже подготовлены дополнительные предложения по насыщению внутреннего рынка топливом.

По итогам совещания Путин заявил о необходимости принятия системных решений, направленных как на увеличение предложения нефтепродуктов, так и на сохранение экономически обоснованных цен для потребителей.

С чего все началось

В совещании приняли участие первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, министр энергетики Сергей Цивилев, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, а также руководители крупнейших компаний топливно-энергетического комплекса, включая «Роснефть», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз», «Газпром» и «Транснефть».

Напомним, ранее регионы один за другим начали ограничивать выдачу физлицам дизеля и бензина на фоне украинских атак по российским НПЗ. Так, в двух соседних с Татарстаном областях ввели ограничение на топливо на фоне повышенного спроса на автозаправочных станциях. Недавно подобные ограничения стали действовать не только в регионах ПФО, но и в Адыгее, Липецке и Кургане.

На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак заявил, что в России сформирован достаточный объем запасов топлива, а внутренний рынок обеспечен дизельным топливом в полном объеме. Он добавил, что ажиотаж искусственно поднял спрос на 20-30%. В связи с этим ситуация требует оперативного регулирования. При этом Новак уточнил, что в ближайшее время власти обсудят возможное введение краткосрочного запрета на экспорт дизельного топлива для производителей сроком на несколько месяцев.

Зульфат Шафигуллин