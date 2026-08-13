Около 128 тыс. жителей Татарстана имеют онкологические диагнозы

Об этом заявил глава Минздрава РТ Альмир Абашев

Фото: Артем Дергунов

Около 128 тысяч жителей Татарстана имеют онкологические диагнозы. Об этом в эксклюзивном интервью «Реальному времени» рассказал глава Минздрава РТ Альмир Абашев.

— На сегодняшний день больше 3% населения Татарстана имеют онкологические диагнозы: в абсолютных цифрах это 128 000 человек. Прирост за два последних полугодия составил 3,4% — все это люди, которые живут с онкологическим диагнозом, — заявил Абашев.

Глава Минздрава РТ добавил, что из трех основных видов помощи онкологическому пациенту — хирургическое лечение, лучевая терапия и лекарственная терапия — последнюю в Татарстане используют чаще всего.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в республике растет количество пациентов, которым онкологический диагноз поставлен посмертно, — за последние пять лет оно увеличилось на треть. В ответ на это в Татарстане изменили региональную программу по борьбе с онкологией. Так, к 2030 году в регионе планируют увеличить на 7% долю людей, которые живут с раком дольше 5 лет.

Какие существуют проблемы в здравоохранении Татарстана, способах их решения и о том, как развивается медицина республики, — читайте в интервью главы Минздрава РТ Альмира Абашева в «Реальном времени».