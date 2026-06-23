В России продолжают ограничивать отпуск топлива в регионах на фоне повышенного спроса

В Саратовской области с 23 по 30 июня установлен лимит на продажу бензина — не более 30 литров на один автомобиль

Фото: Максим Платонов

Еще в ряде регионов России начали вводиться временные ограничения на продажу бензина и дизельного топлива на фоне повышенного спроса, сообщают власти субъектов.

В Воронежской области с 23 июня «Лукойл» также ограничил отпуск топлива: в городских условиях — до 30 литров бензина и 60 литров дизеля, на трассовых АЗС — до 60 литров бензина и 200 литров дизельного топлива, сообщает «Ъ». В Саратовской области с 23 по 30 июня установлен лимит на продажу бензина — не более 30 литров на один автомобиль. Губернатор Роман Бусаргин отметил, что мера направлена на снижение ажиотажа и предотвращение возможных спекуляций на топливном рынке.

Аналогичные ограничения введены в Омской области. По словам губернатора Виталия Хоценко, на автозаправочных станциях бензин отпускается только в бак автомобиля. Установлены лимиты: до 40 литров бензина и до 80 литров дизельного топлива, при этом на трассовых АЗС нормы составляют до 40 литров бензина и до 200 литров дизеля.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Иркутской области введены ограничения на отдельных заправках, часть АЗС временно приостановила обслуживание. Губернатор Игорь Кобзев сообщил, что регион работает в ручном режиме распределения топлива с учетом текущей ситуации на рынке.

Ранее ограничения на продажу топлива были введены в Крыму, где сначала действовал лимит до 20 литров на автомобиль с 30 мая, а накануне, 22 июня, продажа бензина частным лицам была полностью приостановлена.

Наталья Жирнова