В Татарстане сократился отток учителей из профессии

Приток молодых специалистов вырос на 23%

Фото: Артем Дергунов

На пленарном заседании республиканского августовского совещания педагогических работников в Набережных Челнах министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин представил данные о кадровой ситуации в школах. По его словам, за последние три года в республике сократилось число учителей, ушедших из профессии или уехавших в другие регионы.

— За три года сократился отток молодых педагогов при росте доли закрепившихся в школе, значительно увеличилось число специалистов, вернувшихся в учреждения образования из других отраслей, — сообщил глава Минобрнауки.

Приток молодых специалистов вырос на 23% — до 987 человек;

Отток молодых педагогов сократился на 20% — до 177 человек;

Число учителей, вернувшихся в систему из других отраслей, увеличилось на 88% — до 1 355 человек;

Количество педагогов, перешедших на непедагогическую работу, снизилось на 17% — до 706 человек.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Хадиуллин также привел примеры муниципальных выплат, которые помогают закреплять кадры. В Елабужском районе единовременная выплата составляет 400 тыс. рублей, в Актанышском и Кукморском районах — по 300 тыс. рублей, еще в 11 районах — от 100 до 150 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия 2026 года в Татарстане к дисциплинарной ответственности привлекли 58 работников образовательных организаций, еще троих сотрудников уволили.

Вадим Вахрушев