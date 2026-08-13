На безопасность школ в Татарстане выделили почти 2 млрд рублей

Трагедия в лицее №37 Нижнекамска стала для нас напоминанием, что в таких вопросах мелочей не бывает, подчеркнул Хадиуллин

Фото: Артем Дергунов

В этом году на обеспечение безопасности в школах в Татарстане выделили 2 млрд рублей бюджетных средств. Об этом сообщил в ходе заседания августовского совещания педработников министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.

— Необходимо помнить о соблюдении всех требований к мерам безопасности. Трагедия, произошедшая в лицее №37 Нижнекамска, где ученик пронес нож и пиротехнику, а затем напал на сотрудницу, стала для нас суровым напоминанием, что в таких вопросах мелочей не бывает, — заявил он.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По словам министра, стоимость часа работы специалистов охраны увеличили до 230 рублей. Ожидается, что это улучшит качественный состав служб.

Напомним, в этом году в пилотном режиме оценки за поведение будут ставить в 13 школах Татарстана. В их числе — четыре казанских учебных заведения: №43, 55, 98 и 156.

Галия Гарифуллина