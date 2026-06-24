В России могут ввести новые квоты на биржевые продажи топлива

Глава «Роснефти» Игорь Сечин представил президенту России Владимиру Путину пакет предложений, направленных на стабилизацию внутреннего топливного рынка

Фото: Динар Фатыхов

Глава «Роснефти» Игорь Сечин представил президенту России Владимиру Путину пакет предложений, направленных на стабилизацию внутреннего топливного рынка. С содержанием обращения ознакомился «Коммерсантъ».

В числе предложенных мер — предоставление приоритетного доступа конечным потребителям к биржевым торгам, введение отдельных квот на биржевые продажи для крупных нефтяных компаний, а также обязательное направление на биржу всего топлива, произведенного по стандарту «Евро-3».

В документе отмечается, что сейчас для производителей бензина и дизельного топлива стандарта «Евро-5» действуют нормативы обязательных биржевых продаж в объеме 15 и 16% соответственно. Однако, по мнению Сечина, значительная часть участников биржевых торгов — до 80% — представляет собой перепродавцов, которые извлекают дополнительную прибыль за счет перепродажи топлива.

Также предлагается обязать нефтяные компании поставлять не менее 30% добываемого сырья на переработку внутри страны. Отдельно рассматривается идея полного вывода на биржу топлива с пониженными качественными характеристиками с предоставлением приоритета конечным потребителям при его покупке.

При этом источники отмечают, что на практике остается неурегулированным вопрос определения статуса конечного потребителя, поскольку часть независимых сетей автозаправочных станций закупает топливо через трейдеров внутри своих групп компаний, после чего оно также может перепродаваться на рынке.

Напомним, что правительство России рассматривает полный запрет на вывоз дизеля. В России продолжают ограничивать отпуск топлива в регионах на фоне повышенного спроса. В числе регионов, где ввели такие меры, — Крым, Иркутская, Воронежская, Омская области.

Наталья Жирнова