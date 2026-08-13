На «Госуслугах» появится сервис поиска мест на кладбищах к концу 2026 года

Для реализации этого проекта предполагается загрузить данные о 14 тысячах кладбищ

Фото: Динар Фатыхов

На платформе «Госуслуги» к 1 декабря 2026 года в 21 регионе России будут внедрены новые сервисы для поиска и покупки мест захоронений, согласно ведомственному паспорту цифровой трансформации Минцифры, пишет «Ъ». Для реализации этого проекта предполагается загрузить данные о 14 тысячах кладбищ в Национальную систему пространственных данных (НСПД) и обеспечить интеграцию данных для предоставления 15 государственных услуг в электронном формате. На проект выделено 295,5 миллиона рублей.

В Минцифры отметили, что в 2026 году система «Управление захоронениями» будет внедрена в шести регионах, а в 15 других регионах идет активная работа по ее реализации. Этот сервис призван упростить и ускорить доступ граждан к необходимым услугам в сложный период, снизить административную нагрузку на органы власти и повысить прозрачность процессов учета мест захоронений и рынка ритуальных услуг, как отметил представитель министерства.

Президент Ассоциации крематориев России Алексей Сулоев считает, что технический запуск в указанные сроки вполне реален. Однако, по его опыту пилотного использования, уже выявлены типичные проблемы, такие как отсутствие бесшовной интеграции информации из госреестров, недостаток или разрозненность цифровых данных о местах захоронений, невозможность выбрать участок на интерактивной карте, сохранение бумажных процедур при подзахоронениях, а также дефицит средств, оборудования и специалистов в муниципалитетах, на которые возложена основная работа.

Ранее сообщалось, что на «Госуслугах» появился раздел для психологической поддержки участников СВО.

Никита Егоров