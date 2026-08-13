В Татарстане суд закрыл детский лагерь, где нашли более 20 нарушений

Недочеты касались санитарных норм

Фото: Артем Дергунов

В Муслюмовском районе Татарстана суд приостановил деятельность детского лагеря, расположенного на базе конно-спортивного комплекса «Аргамак», из-за выявленных серьезных нарушений санитарных норм, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Проверка была инициирована после обращения родителей, которые сообщили о плохих условиях проживания и питания детей в здании, где также находились лошади.

Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что лагерь не зарегистрирован в реестре организаций отдыха детей и не имеет обязательного санитарно-эпидемиологического заключения.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В ходе инспекции было выявлено более 20 нарушений санитарного законодательства, что создало угрозу для жизни и здоровья детей. В частности, место раздачи пищи было оборудовано ненадлежащим образом, не были оформлены документы на дезинсекцию и дератизацию территории и помещений, а в лагере наблюдалось большое количество мух.

Кроме того, в образцах смывов с различных поверхностей, включая рабочий стол и холодильник, были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

В отношении лагеря был составлен протокол об административном правонарушении, помещения были опечатаны, а Муслюмовский районный суд приостановил его работу на 30 дней.



Никита Егоров