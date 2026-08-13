В МВД РТ опровергли информацию о задержании преступников-ветеранов СВО

По факту распространения ложного инфоповода полиция начала проверку

Фото: Мария Зверева

В МВД Татарстана опровергли информацию о том, что местные полицейские задержали 12 августа организованную преступную группировку, члены которой занимались вымогательством, грабежами и разбойными нападениями в республике. Причем среди задержанных якобы оказались ветераны спецоперации. Соответствующие публикации начали появляться в интернете.

Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

— Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности и не имеет ничего общего с реальностью. МВД по Республике Татарстан подобных сообщений не распространяло. По данному факту полицией начата проверка, — отметили в пресс-службе ведомства.

В министерстве также призвали татарстанцев пользоваться только достоверными источниками, например информацией от пресс-службы ведомства.



Никита Егоров