В МВД РТ опровергли информацию о задержании преступников-ветеранов СВО
По факту распространения ложного инфоповода полиция начала проверку
В МВД Татарстана опровергли информацию о том, что местные полицейские задержали 12 августа организованную преступную группировку, члены которой занимались вымогательством, грабежами и разбойными нападениями в республике. Причем среди задержанных якобы оказались ветераны спецоперации. Соответствующие публикации начали появляться в интернете.
— Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности и не имеет ничего общего с реальностью. МВД по Республике Татарстан подобных сообщений не распространяло. По данному факту полицией начата проверка, — отметили в пресс-службе ведомства.
В министерстве также призвали татарстанцев пользоваться только достоверными источниками, например информацией от пресс-службы ведомства.
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