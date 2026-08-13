Казань попала в топ-3 городов по числу студентов

К 2036 году в России должны появиться 40 студенческих кампусов

Фото: Динар Фатыхов

Казань заняла третье место среди городов по числу студентов. Больше, чем в столице Татарстана, обучающихся в вузах и колледжах насчитывается только в Москве и в Санкт-Петербурге, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобрнауки России.

Также в топ-10 вошли Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Воронеж, Уфа, Краснодар, Нижний Новгород.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По данным министерства, к 2036 году в России должны появиться 40 студенческих кампусов.

— Безусловными лидерами и центрами притяжения талантов становятся города и регионы, где уже реализуются или проектируются такие знаковые объекты. Среди них — Москва, Нижний Новгород, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Южно-Сахалинск и другие, — отметили в Минобрнауки.

Ранее сообщалось, что в Татарстане 58 сотрудников сферы образования привлекли к ответственности с начала года.

Никита Егоров