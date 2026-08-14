Эксперт о погоде в Казани на 30 лет: «Климатические аномалии уже не будут считаться экстремальными»

Периоды засухи будут перемежаться с очень сильными ливнями

Фото: Динар Фатыхов

В Казани за июнь и июль выпало 219 мм осадков, что значительно превышает климатическую норму. В июле город получил 128 мм дождей всего за несколько дней, что в два раза больше месячной нормы. По мнению доктора физико-математических наук Ирины Репиной, профессора Института физики атмосферы им. Обухова РАН, такие климатические явления могут стать обычным делом для столицы Татарстана в ближайшие десятилетия.

— Климатические аномалии, которые настораживают нас сегодня, через 30–40 лет уже не будут считаться экстремальными, а войдут в привычный климатический ландшафт, — заметила Репина, чьи слова приводит мэрия Казани.

Она пояснила, что если текущие темпы глобального потепления сохранятся, климат ожидает более резких контрастов и хаоса. Периоды засухи будут перемежаться с очень сильными ливнями, которые, хотя и будут происходить реже, будут наносить гораздо больше ущерба.

Репина отметила, что Татарстан уже замечает увеличение интенсивности суточных осадков — примерно на 3 мм каждые 10 лет. Вместо длительных дождей, которые постепенно увлажняют почву, становятся все более распространенными мощные ливни, из-за которых земля не успевает впитать воду, а городские системы ливневой канализации не справляются с наплывом осадков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам профессора, наибольшие риски подтоплений в Казани существуют на территориях вдоль реки Казанки и ее притоков, а также на низменных участках. Плотная застройка не оставляет путей для стока, а многие ливнеотводы были спроектированы, основываясь на более старых данных о количестве осадков.

В ближайшие десятилетия также может возрасти вероятность гроз с сильным ветром и смерчами. Длительные антициклоны летом могут приводить к невыносимой жаре, засухам и увеличенному риску лесных пожаров, а зимой — к аномальным морозам.

Однако зимы в Татарстане становятся теплее, считает Репина. Регион постепенно уходит от стабильного трехмесячного снежного покрова, ожидаются более частые оттепели. «Нам необходимо будет адаптироваться к новым климатическим условиям, изменив структуру городской жизни и инфраструктуры в соответствии с изменениями в природе», — подытожила профессор.

Никита Егоров