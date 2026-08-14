В аэропорту Казани задержано 23 рейса

Ранее на подлете к Москве сбили 12 БПЛА

Фото: Арсений Фавстрицкий

В казанском аэропорту задерживаются 12 рейсов на вылет и 11 на прилет, следует из расписания стоянки воздушных судов. Отметим, что сегодня воздушную гавань не закрывали и беспилотную опасность в Татарстане не объявляли.

На прилет задержаны рейсы SU 863, DP 337 и FV 6205 из Сочи (приземлится в столице Татарстана в 18:15, в 23:10 и 03:05 следующего дня), DP 6841, FV 6383 и DP 6859 из Москвы (в 10:00, в 15:40 и в 00:05 следующего дня), SU 795 и ZF 3020 из Антальи (в 11:50 и в 15:55 соответственно), N4 1406 из Душанбе (в 14:15), N4 243 и 5N 597 из Питера (в 12:40 и в 14:45 соответственно).

На вылет задержаны рейсы N4 244 и 5N 598 в СПБ (13:40 и 15:25), а также SU 1269, N4 60, FV 6384 и DP 6860 в Москву (13:10, 13:05, 16:35 и 00:25 следующего дня). Кроме того, перенесли несколько рейсов в Сочи, Стамбул, Санью и Анталью.

Напомним, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 12 сбитых БПЛА на подлете в столице. Также беспилотники атаковали Ленобласть.

Никита Егоров