Грузия закрыла границу с Россией из-за подъема воды в реке

Из-за угрозы затопления с КПП эвакуировали людей

Грузия закрыла единственный действующий пункт пропуска на границе с Россией — «Казбеги — Верхний Ларс». Причиной стало повышение уровня воды в ущелье Девдораки, где расположен КПП. Об этом сообщили в МВД республики.

— В соответствии с протоколом произошла эвакуация граждан, находящихся в тот момент на контрольно-пропускном пункте, работающих там сотрудников патрульной полиции, погранполиции и представителей частных компаний, — сообщает ТАСС.



Для предотвращения возможных последствий также ограничили движение автотранспорта у села Гвелети, расположенного недалеко от границы. На данный момент «Казбеги — Верхний Ларс» остается единственным работающим сухопутным переходом между Грузией и Россией.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2026 года россияне совершили почти 500 тыс. поездок в Грузию — 497 513, что на 9,1% больше, чем за тот же период прошлого года.



Вадим Вахрушев