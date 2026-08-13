Дом Баумана и Тинчурина в Казани восстановят в облике XIX века

Утвержден проект реставрации

Фото: предоставлено пресс-службой "Том Сойер Фест"

В Казани получил одобрение проект восстановления исторического здания, расположенного на улице Мусы Джалиля, 16/5. Этот дом является объектом культурного наследия федерального значения — в нем появился на свет революционер Николай Бауман, а в более позднее время здесь проживал татарский драматург Карим Тинчурин.

Согласно проекту, строение планируют привести к виду, который оно имело в конце XIX столетия. Реставраторы сохранят подлинные исторические детали и воссоздадут утраченные элементы: входные группы со стороны Мусы Джалиля, старинные крыльца, дворовый флигель и деревянную галерею, которая когда-то соединяла разные части здания.

Особое внимание уделят фасадам — специалисты очистят кирпичную кладку, уберут повреждения, заменят позднюю цементную штукатурку на материалы, соответствующие историческому облику, и вернут декоративные элементы.

Памятник не только отреставрируют, но и адаптируют для современного использования. После окончания работ здесь разместятся офисы. В здании оборудуют пандусы для маломобильных посетителей, а в чердачном пространстве появится мансардный этаж.

Ранее сообщалось, что Казанский кремль направит 174,4 млн рублей на ремонт исторических объектов, включая Благовещенский собор, Архиерейский дом и мечеть «Кул-Шариф», а также на благоустройство территории и обновление инженерных систем.

Вадим Вахрушев