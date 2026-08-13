«Я рад вернуться»: генерала Ахметшина назначили главным федеральным инспектором по РТ

Сегодня полпред президента в ПФО представил его руководству республики

Сегодня к работе в Казани приступил экс-глава следственных управлений СКР по Кировской и Нижегородской областям. Генерал-лейтенант Айрат Ахметшин покинул Татарстан в 2017-м в ранге полковника, а спустя 9 лет вернулся в качестве главного федерального инспектора. Именно в этой должности полпред президента в Приволжском округе Игорь Комаров сегодня представил его Рустаму Минниханову и руководству республики. В числе присутствующих — премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и его замы, главы министерств и ведомств, а также руководители силовых подразделений силовых ведомств — ФСБ, прокуратуры, СК.

— Айрат Саетович хорошо известен республике. С 17-го он трудился в других субъектах, набрал много опыта. Его прекрасно знают. Имеет он большой опыт работы на ответственных должностях. Показал себя как высококвалифицированный руководитель. Уверен, вместе мы продолжим успешно реализовывать те задачи, которые ставит перед нами руководство страны, — прокомментировал раис Татарстана и отметил, что должность ГФИ в Татарстане традиционно занимали сильные руководители.

Как сообщил Айрат Ахметшин «Реальному времени», новые полномочия — шире генеральских: «Я намерен реагировать на острые социальные вопросы, проехать всю республику не раз и не два, вникать во все ситуации, возникающие на земле».



Айрат Ахметшин родился в Казани в 1973 году. Здесь окончил юрфак КГУ, еще во время учебы, в 1995-м, начал работу в органах прокуратуры. Был стажером, следователем (на тот момент Следком входил в состав надзорного ведомства), заместителем прокурора Ново-Савиновского района Казани. С 2010-го занимал пост замруководителя Следкома по Татарстану, а в 2017-м по указу президента РФ возглавил Следком по Кировской области. Супруга Ахметшина, чтобы не расставаться с ним, ушла в отставку с должности судьи Верховного суда Татарстана.

В 2019-м ВИП-следователь из Татарстана получил звание генерала и новое назначение — руководителем Следкома по Нижегородской области сроком на 5 лет. В 2024-м президент продлил его полномочия на такой же срок, однако в этом году Айрат Ахметшин принял решение оставить службу в следствии. 6 августа Владимир Путин своим указом принял его отставку, после чего генерал-лейтенант был назначен главным федеральным инспектором по Татарстану.

По данным источников «Реального времени», этому назначению предшествовал ряд согласований, в том числе — в аппарате главы государства и непосредственно у полпреда президента в ПФО. Возможно, именно эти процедуры привели к тому, что слух о возможном возвращении Ахметшина в Казань в новом качестве стал гулять еще несколько месяцев назад. И усилился в июне, когда прежний федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов ушел в отставку.

В разговоре с журналистом «Реального времени» Айрат Саетович сообщил, что, работая в столице округа, связей с республикой не терял. Считает одним из главных достижений своей службы во главе Нижегородского управления — коллектив: «Удалось удержать кадровый состав на уровне и даже его повысить до 98—100%. А тем самым повысить и престиж Следственного комитета. В то время как в системе МВД, ФСИН — серьезный недобор».

Еще одним важным направлением Ахметшин считает успешную работу нижегородских следователей по старым, долгое время нераскрытым делам о тяжких и особо тяжких преступлениях. А кроме того, незамедлительную реакцию на обращения граждан: «Мы выстроили систему реагирования на поступающие сигналы, в том числе публикации СМИ и посты в соцсетях — будь то информация о врачебных ошибках или проблемы выживающих в аварийных домах».

— Круг задач главного федерального инспектора региона шире, чем у руководителя следственного управления, — отметил он. — Раньше у меня была главная задача — четкое и качественное расследование дел и восстановление прав граждан в рамках норм Уголовного кодекса. Теперь главной становится координирующая роль между территориальными и федеральными органами власти, контроль за тем, как в республике исполняются поставленные президентом страны задачи, как выполняются законы, и четкий доклад о ситуации наверх. Из общего — приемы граждан, которые я также буду проводить.

Как сообщил Айрат Ахметшин, он планирует, заново знакомясь с Татарстаном, прочувствовать главные болевые точки: «Я намерен реагировать на острые социальные вопросы, проехать всю республику не раз и не два, вникать во все ситуации, возникающие на земле. Один из главных приоритетов сегодня — нарушение прав участников СВО и членов их семей, включая вопросы социальных выплат и распределения в войсковые части».

Полномочия главного федерального инспектора также включают в себя согласование всех кандидатов на федеральные должности в регионе и проверку претендентов на представление к государственным наградам. А еще — работу в составе региональной Квалифколлегии судей.

— Я рад вернуться в Казань и благодарен судьбе! Планирую обязательно оправдать доверие, которое мне оказали президент РФ и полпред по Приволжскому федеральному округу! — прокомментировал свое назначение новый главный федеральный инспектор по Татарстану.