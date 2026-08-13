Минниханов: Татарстан является одним из флагманов молодежной политики в России

С 2019 по 2026 год в регионе реконструировано и построено 62 детских оздоровительных лагеря

Фото: пресс-служба раиса РТ

Сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов посетил с рабочей поездкой в Набережных Челнах. Основная цель визита — участие в Республиканском августовском совещании работников образования и науки. Перед началом конференции Рустам Минниханов ознакомился с деятельностью ДОЛ «Следопыт» и семейной школы «Смеем мечтать!».

Детский оздоровительный лагерь «Следопыт» в Тукаевском районе открыли в июле текущего года после капитального ремонта. Здесь уже отдохнули более 600 ребят. После обновления объект получил статус круглогодичного молодежного образовательного центра. Раис республики осмотрел жилые корпуса, медицинский пункт, столовую и отметил, что здесь созданы все условия для безопасного и качественного отдыха детей и проведения крупных мероприятий.

В лагере «Следопыт» в эти дни проходит один из крупнейших студенческих форумов Татарстана и Поволжья «Лига форум». Рустаму Минниханову рассказали о проектах Региональной молодежной общественной организации «Лига студентов РТ».

пресс-служба раиса РТ

Затем раис Татарстана поприветствовал участников образовательной смены. «Лига форум» — точка притяжения талантливой молодежи не только нашей республики, но и всей страны. За годы работы форум стал площадкой для воплощения ярких идей одаренной молодежи и реализации значимых социальных инициатив. Форум традиционно собрал лучших представителей студенчества. Вас отличают целеустремленность, желание приносить пользу и активное участие в общественно значимой деятельности», — подчеркнул он.

Как рассказал Рустам Минниханов, Татарстан является одним из флагманов молодежной политики в России. В республике традиционно уделяется пристальное внимание развитию инфраструктуры летнего отдыха детей и молодежи. С 2019 по 2026 год реконструировано и построено 62 детских оздоровительных лагеря. В программу реновации текущего года включено 19 лагерей. Работа будет продолжена, заверил он и пожелал ребятам хорошего отдыха.

В завершение Рустам Минниханов вручил коллективу Региональной молодежной общественной организации «Лига студентов РТ» Благодарность Раиса.

Далее раис РТ посетил частную семейную школу «Смеем мечтать!» в Набережных Челнах. Он осмотрел классы, лаборатории и поинтересовался программой обучения детей. Также осмотрел интерактивный актовый зал, библиотеку, скалодром и столовую.

Никита Егоров