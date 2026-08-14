В Казани активно идут репетиции «Новой волны»

Фестиваль пройдет с 20 по 26 августа

Фото: Динар Фатыхов

В Казани активно проходят репетиции фестиваля «Новая волна». Кадрами с подготовки к музыкальному мероприятию одного из участников, казанца Игната Изотова, поделилась пресс-служба мэрии города.

— У нас проходит репетиция к «Новой волне»… Я безумно и каждый день чувствую вашу (жителей Казани, — прим. ред.) поддержку, мне пишут много людей в соцсетях, чему я несказанно рад, — поделился артист.

Напомним, что фестиваль пройдет с 20 по 26 августа. Репетиции проходят на площадке отеля «Мираж».

Никита Егоров