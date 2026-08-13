Росстандарт утвердил новый ГОСТ на красную икру
Документ вступит в силу 1 июня 2027 года
Росстандарт утвердил новый национальный стандарт на баночную красную икру. Требования прописаны в ГОСТе «Икра лососевая зернистая баночная. Технические условия».
Документ регламентирует характеристики продукта первого и второго сортов. Среди основных требований:
- икра должна выпускаться в металлических или стеклянных банках;
- икринки должны быть чистыми, цельными, без пленок и сгустков крови;
- для первого сорта допускается незначительное количество оболочек, для второго — фрагменты соединительной ткани и незначительный отстой;
- цвет должен быть однородным, характерным для вида рыбы (для первого сорта допускается неоднородность у нерки и кижуча, для второго — у всех видов);
- консистенция — икринки упругие, отделяющиеся друг от друга (для первого сорта допустима небольшая вязкость, для второго — слабые влажные икринки);
- запах и вкус должны быть свойственными икре, без посторонних привкусов (для первого сорта допустим слабый привкус горечи и остроты, для второго — более выраженный);
- посторонние примеси не допускаются в обоих сортах.
ГОСТ разработан ВНИРО и его тихоокеанским филиалом. Документ вступает в силу с 1 июня 2027 года.
Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2026 года средняя розничная цена на красную икру в России снизилась на 1—1,5%.
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