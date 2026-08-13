В Минпромторге выступили за серийное судостроение по типовым проектам

Это позволит увеличить серийность производства и загрузку верфей

Фото: Камиль Исмаилов

Минпромторг России выступает за строительство судов по типовым проектам. Об этом на совместном заседании комиссий Госсовета по направлениям «Международная кооперация и экспорт» и «Промышленность» сообщил заместитель министра промышленности и торговли Альберт Каримов.

— Целесообразно поддержать разработку линейки технических проектов, для того чтобы выйти на типовые проекты и выйти на большую серийность и большую загрузку верфей, — передает его слова ТАСС.

В перспективе эту номенклатуру планируется закрепить за будущими верфями-строителями. Каримов также отметил, что ведомство считает важным предусмотреть бюджетную поддержку ключевых программ судостроения при согласовании параметров бюджета.

— Но действительно для решения оперативных задач мы рассматриваем и варианты кооперации с дружественными странами в краткосрочной перспективе, при этом на базе наших проектов и с использованием нашего судокомплектующего оборудования, — заявил Каримов.

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Вадим Вахрушев