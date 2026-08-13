Путин впервые лично посетил Курильские острова

МИД Японии выразил «решительный протест» в связи с таким визитом

Фото: взято с телеграм-канала Кремля

Президент России Владимир Путин совершил свой первый личный визит на Курильские острова, приземлившись на остров Итуруп в рамках рабочей поездки на Дальний Восток, как сообщает пресс-служба Кремля. Поездка Путина на Курилы стала горячей темой обсуждения в японском сегменте социальных сетей, собрав за считанные минуты более 2000 сообщений и возглавив тренды, пишет ТАСС.

Во время встречи с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко Путин отметил, что россияне делают все возможное для победы, добавив, что это качество «в крови» народа. «У нас такие люди — генетически настроены на победу», — сказал он.

Первым пунктом программы на Итурупе стало посещение рыбоперерабатывающего комплекса «Ясный». Руководитель предприятия сообщил президенту, что в связи с изменением климата в прибрежных водах стало больше тунца, размеры которого могут достигать 300 килограммов. Губернатор также предложил Путину поехать на рыбалку на палтуса, пообещав, что улов будет гарантированным.

взято с телеграм-канала Кремля

Путин также посетил Курильскую центральную районную больницу, где поинтересовался состоянием службы скорой помощи. После того как главный врач рассказала о необходимости замены одного из автомобилей, Путин заметил: «Заменим». Лимаренко добавил, что готов взять решение на себя, на что Путин шутливо ответил: «Хотел сам сделать, но губернатор опередил. Тогда с него и спросим».

Кроме того, президент побывал в средней общеобразовательной школе имени Героя России Норполова, где осмотрел спортивный зал, классы и музей, а также пообщался с учениками.

В то же время МИД Японии выразил «решительный протест» в связи с визитом Путина на Курильские острова, утверждая, что все «северные территории» (так Япония называет южную часть Курильских островов, включая Итуруп) являются «исторически» японской территорией, писал ТАСС.

Ранее Путин заявил, что Москва не угрожает Токио, но у Японии есть претензии.

Никита Егоров