Из Казани планируют запустить прямые рейсы в Индонезию

Также государство хотят связать рейсами с Санкт-Петербургом, Новосибирском и Владивостоком

Фото: Арсений Фавстрицкий

Казань может стать одним из новых городов, откуда будут запущены прямые рейсы в Индонезию. Об этом сообщили «Известиям» в посольстве республики в Москве. По информации диппредставительства, Индонезия рассматривает возможность открытия нескольких прямых маршрутов из различных российских городов, включая Санкт-Петербург, Новосибирск и Владивосток, с акцентом на популярный остров Бали.

Около 92% российских туристов, которые посещают Индонезию, направляются именно на Бали. В дальнейшем планируется расширение прямого авиасообщения на другие направления, такие как острова Ломбок и Комодо, а также на Джакарту.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

В посольстве отметили, что новые маршруты помогут существенно увеличить российский турпоток не только на Бали. Джакарта, помимо своего туристического потенциала, является важным транспортным узлом и центром деловой активности. Товарооборот между Россией и Индонезией в последние годы приблизился к $5 миллиардам.

Запуск новых рейсов пока требует согласования между авиационными властями и перевозчиками. В соответствии с действующим межправительственным соглашением, единственным назначенным перевозчиком от России является «Аэрофлот», но и другие российские авиакомпании также обнаруживают интерес к маршрутам в Индонезию.

По данным статистики, в 2025 году страну посетили более 219 тысяч россиян, причем в среднем они проводили в Индонезии около 26 дней.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Казани задержано 26 рейсов на вылет и прилет.

Никита Егоров