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Минниханов — о трагедии в Нижнекамске: если бы люди ушли в укрытие, этих потерь бы не было

12:39, 13.08.2026

Раис призвал жителей республики выполнять рекомендации по безопасности при режиме «Беспилотной опасности»

Минниханов — о трагедии в Нижнекамске: если бы люди ушли в укрытие, этих потерь бы не было
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

13 человек погибли при атаке БПЛА на Нижнекамск, напомнил раис Татарстан Рустам Миннахнов на августовском совещании работников образования и науки. По его словам, если бы люди ушли в укрытие, таких потерь бы не было.

— 13 человек мы потеряли в Нижнекамске. Если бы эти люди выполнили мероприятия по уходу в укрытие, этих потерь бы не было. Есть беспилотная опасность — значит, мы должны следовать руководству, особенно [жители] с детьми. Это может быть не совсем комфортно, удобно, но жизнь человека важнее всех неудобств, — сказал он.

Напомним, 10 августа ВСУ атаковали беспилотниками Нижнекамск. Погибли 13 человек, в том числе ребенок. Девять из 13 жертв находились в здании хостела.

Галия Гарифуллина

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