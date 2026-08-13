Минниханов — о трагедии в Нижнекамске: если бы люди ушли в укрытие, этих потерь бы не было

Раис призвал жителей республики выполнять рекомендации по безопасности при режиме «Беспилотной опасности»

13 человек погибли при атаке БПЛА на Нижнекамск, напомнил раис Татарстан Рустам Миннахнов на августовском совещании работников образования и науки. По его словам, если бы люди ушли в укрытие, таких потерь бы не было.

— 13 человек мы потеряли в Нижнекамске. Если бы эти люди выполнили мероприятия по уходу в укрытие, этих потерь бы не было. Есть беспилотная опасность — значит, мы должны следовать руководству, особенно [жители] с детьми. Это может быть не совсем комфортно, удобно, но жизнь человека важнее всех неудобств, — сказал он.

Напомним, 10 августа ВСУ атаковали беспилотниками Нижнекамск. Погибли 13 человек, в том числе ребенок. Девять из 13 жертв находились в здании хостела.

Галия Гарифуллина