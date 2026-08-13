Сегодня в Татарстане ожидается до +23 градусов

Местами кратковременный дождь, днем и вечером гроза

Фото: Сергей Козлов

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, днем и вечером гроза, сообщили в Гидрометцентре республики.

Утром местами туман. Ветер западный, юго-западный 6—11 м/с, днем и вечером местами с порывами до 15—17 м/с. Температура составит от +18 до +23 градусов.



Галия Гарифуллина