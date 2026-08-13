В Казани отключат воду в 21 многоквартирном и 13 частных домах

Пройдут ремонтные работы

Фото: Динар Фатыхов

В Приволжском районе Казани временно отключат холодную воду. Как сообщает МУП «Водоканал», это связано с проведением ремонтных работ на городском водопроводе. Отключение продлится с 9 утра 20 августа до 6 утра 21 августа.

Без водоснабжения останутся дома по следующим адресам:

улица Азамат — дома 2/1, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а;

улица Рауиса Гареева — 58, 78а, 90, корп. 1, 2, 3, 4, а также 62, 76, 78, 78б;

улица Уныш — дом 1/2;

улица Ферма-2 — дома 2, 2/1, 2/2, 10, 44, 49, 50, 53, 59, 59/1, 59/2, 74, 74а, 74б, 75, 76, 76а, 78, 79, 79а, 79б, 80, 81, 82, 82а (детский сад №47), 83, 84, 85, 90, 98, 98а, 98б, 98в;

улица Фермское Шоссе — 1, 1а, 3а, 3б, 39а.

Всего отключение затронет 21 многоквартирный и 13 частных домов, а также одно дошкольное учреждение и семь административных зданий.

Напомним, в Вахитовском и Приволжском районах Казани более чем на сутки отключат воду: с 01:00 6 августа до 13:00 7 августа. Ограничения связаны с подключением нового административного здания к сетям на улице Габдуллы Тукая, 11.

Вадим Вахрушев