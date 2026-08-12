В Татарстане снизились цены на все марки топлива

Дизель в Татарстане подешевел на 29 копеек

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане вторую неделю подряд фиксируется снижение цен на бензин. По данным Росстата, за последние семь дней все марки топлива потеряли в цене.

Изменения цен за неделю:

АИ-92 — минус 1 рубль, до 67,81 рубля за литр;

АИ-95 — минус 15 копеек, до 73,28 рубля;

АИ-98 — минус 36 копеек, до 99,06 рубля;

дизельное топливо — минус 29 копеек, до 80,27 рубля.

При этом по итогам первого полугодия 2026 года Росстат отмечает рост цен на бензин в Татарстане на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Общий рост цен на топливо в республике за полгода составил 6,9%.

Ранее сообщалось о том, что в соседней с Татарстаном Оренбургской области на автозаправочных станциях ввели временные ограничения на продажу топлива. Бензин и дизельное топливо теперь отпускают физическим лицам по определенным дням в зависимости от номера автомобиля





Вадим Вахрушев