Правительство России рассматривает полный запрет на вывоз дизеля

Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак

Фото: Владимир Васильев

Правительство России рассматривает возможность ввести полный запрет на экспорт дизельного топлива. Об этом сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным вице-премьер Александр Новак.

— Введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Также сейчас рассматриваем полный запрет на экспорт дизельного топлива, — заявил он.

По его словам, ситуация на топливном рынке непростая, но контролируемая.

— По Вашему поручению, Владимир Владимирович, правительство принимает все необходимые меры для стабильного топливообеспечения потребителей. Разработан комплекс мер, направленных на обеспечение дополнительных поставок топлива, особенно сейчас, в летний сезон, с учетом повышенного спроса на нефтепродукты, — подчеркнул Новак.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Благодаря этим мерам удается оперативно устранять периодически возникающие логистические сложности в отдельных регионах и на конкретных автозаправочных станциях, добавил он.

Нефтеперерабатывающие заводы загружены на полную мощность. На них сократили сроки ремонтов, а плановые работы перенесли на более поздний срок, сообщил Новак.



Он также рассказал, что в ближайшие дни будут рассмотрены изменения в законодательстве для стимулирования поставок топлива на российский рынок:

— Мы задействуем резервы, которые раньше не использовались. Стимулируем также увеличение поставок дополнительных объемов на внутренний рынок, в том числе подготовлены изменения в налоговое законодательство в этой связи правительством. В ближайшие дни они будут приняты, рассмотрены.

Напомним, в России продолжают ограничивать отпуск топлива в регионах на фоне повышенного спроса. В числе регионов, где ввели такие меры, — Крым, Иркутская, Воронежская, Омская области.



Галия Гарифуллина