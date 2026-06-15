Минсельхоз Татарстана рекомендовал хозяйствам создавать запас топлива на 10–14 дней

Ранее в правительстве РФ сообщили, что в России нет дефицита топлива для проведения полевых работ

Фото: Реальное время

Аграрии Татарстана в этом году будут обеспечены льготным топливом в объеме 140 тыс. тонн, поставки, как и ранее, осуществляют крупные нефтяные компании. Об этом сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на брифинге в Доме правительства РТ.

Зяббаров отметил, что в текущих условиях хозяйствам рекомендуется формировать запас топлива на 10—14 дней для бесперебойного проведения полевых работ. По его словам, наличие резервов позволит избежать остановки производственных процессов в случае возможных перебоев с поставками.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Раннее в правительстве России сообщили, что обеспечение аграриев горюче-смазочными материалами в период сезонных полевых работ координируется: по данным Минэнерго, поставки моторного топлива для нужд агропромышленного комплекса осуществляются в штатном режиме. Отмечается, что объемы производства и отгрузки светлых нефтепродуктов полностью покрывают текущие потребности сельхозпроизводителей.

Напомним, что на отдельных АЗС в Татарстане введены временные лимиты. Об этом сообщили в пресс-службе раиса республики Рустама Минниханова по итогам поездки в Нижнекамск.

Наталья Жирнова