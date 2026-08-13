В аэропорту Казани задержано 26 рейсов на вылет и прилет

Воздушную гавань закрывали на фоне беспилотной опасности в Татарстане

Фото: Арсений Фавстрицкий

В казанском аэропорту задерживаются 11 рейсов на вылет и 15 — на прилет, следует из онлайн-табло стоянки воздушных судов. Ранее аэропорты Татарстана закрывали на фоне беспилотной опасности.

Так, на прилет задержаны рейсы TK 3032 из Антальи (в 11:55), FV 6595 из Санкт-Петербурга (в 12:40), N4 748 из Горно-Алтайска (в 11:55), EO 6510 из Архангельска (в 11:20), N4 1410 из Худжанда (в 11:55), DP 6841, SU 1268, DP 6843 и FV 6197 из московского Шереметьево (в 10:50, в 11:30, 11:35 и в 15:00 соответственно), SZ205 из Душанбе (12:40), N4 243 из Питера (в 12:40) и другие самолеты.

Реальное время / realnoevremya.ru

Тем временем рейсы FV 6596 и N4 250 в Санкт-Петербург вылетят в13:40 и в 13:05 соответственно, EO 733 в Мурманск — в 12:10, DP 973 в Стамбул — в 11:55, SU 1269 и FV 6386 в Москву — в 12:40 и в14:15, DP 957 в Анталью — в 12:30, N4 731 в Калининград — в 12:45, N4 244 в Питер — в 13:10.

Никита Егоров